F1 ラスベガスGP
アントネッリ、ラスベガスGP最終盤の失速を説明「アクセルをちょっと緩めてしまい、システムが誤作動した」
F1ラスベガスGPの決勝レース49周目に失速した理由について、アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）が説明した。
田中 健一 Ronald Vording
編集: 2026/11/22 9:33
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren
写真：: Manuel Eletto
メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、F1ラズベガスGP最終ラップの1周前、ターン14でいつもと異なるアクセルワークをしたことで、システムが誤作動して失速。勝利を目指すチャンスを失ったと語った。
F1ラスベガスGPは、50周にわたって抜きつ抜かれつの攻防が繰り広げられ続ける、手に汗握る一戦となった。そんな中レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、次々に迫り来るライバルたちに一旦抜かれても抜き返すというレースを展開し、優勝。今季4勝目を挙げた。
その中でも特にフェルスタッペンを執拗に攻めたのは、メルセデス勢であった。レース序盤から中盤はジョージ・ラッセルが、レース終盤はアントネッリが、フェルスタッペンに挑みかかった。しかし完璧にオーバーテイクを成功させるには至らなかった。
アントネッリはレース終盤、様々な手段を繰り出してフェルスタッペン攻略を試みた。しかし一旦前に立っても直後に抜き返され、埒があかない。そんな状況のまま最終ラップを迎えようとしたが、アントネッリは突如失速。後方に迫っていたマクラーレン勢2台に抜かれ、結局4位でフィニッシュすることになった。
なぜ失速したのか？ そう尋ねられたアントネッリは、当時のことをこう説明した。
「基本的には、オーバーテイクを狙ってマックスの後ろにつけ、優勝を目指すためにターン14の手前でアクセルを緩めた。しかし、アクセルを緩めたことで、システムに何らかの不具合が生じてしまった」
アントネッリはレース後にそう説明した。
「その結果、コーナーを抜けた時にはバッテリーの残量がゼロになってしまった。それで全てを失ってしまったんだ」
「最終ラップも（フェルスタッペンの）後ろに留まって、最後のふたつのストレートで最高のチャンスを掴むつもりだったんだ。それでアクセルを緩めてしまったから……アクセルを緩めてしまったのが間違いだった」
「それが問題を引き起こし、エネルギーをチャージできなくなってしまった。ストレートエンドでは既にエネルギーがかなり減っていた。その後でチャージできなかったせいで、バッテリー残量がゼロになってしまったんだ」
アントネッリは、いつもと違うことをしてしまい、それによってシステムに混乱が生じたと認めた。
「システムがその状況に対応できなかったんだ。僕のミスは、アクセルを少し緩め、少しだけスピードを維持するために再びアクセルを踏んだことだった。それによってシステムを誤作動させてしまい、ストレートで2秒近くを失ってしまった」
アントネッリは今回のような抜きつ抜かれつが続くレースは、ストレスを感じる部分もあったものの、楽しかったと語った。
「ライバルを引き離すのが難しく、ストレートでは最高速に大きな違いがあった。とても戦略的に走る必要があったから、少しストレスを感じるシーンもあった」
「でも、それ以外は楽しいレースだったと思う。自分の力ではどうにもならないことで、最後まで優勝を争えなかったのは残念だったけどね」
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