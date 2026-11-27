F1 カタールGP

ルクレール、フェラーリへの忠誠心を疑う声に怒り「個人的にナンバー1待遇を求めたことは1度もない」

シャルル・ルクレールは、チームメイトのルイス・ハミルトンとの同士討ちで、フェラーリへの忠誠心や愛を疑う人々に怒りを露わにした。

Ed Hardy

公開日時: 2026/11/27 3:00

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Charles Leclerc, Ferrari

写真：: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

フェラーリのシャルル・ルクレールは、F1ラスベガスGPでチームメイトのルイス・ハミルトンと接触したことについて、自身の責任を認めつつも、フェラーリのナンバー1ドライバーとしての立場を確立しようとしているという見方は否定した。

2026年のシーズン後半、フェラーリの2人は何度も文字通り衝突してきた。モンツァ、ザントフールト、メキシコで衝突し、ラスベガスで再び騒動が起きた。

ラスベガスGPでは、ルクレールがターン7のイン側からハミルトンを抜いて6番手を奪おうとしたが、ハミルトンをスピンさせてしまった。結果としてルクレールは10秒のペナルティを科され、フェラーリはこの接触で2台ともにポジションを下げてしまう結果となり、チーム代表のフレデリック・バスールは激怒。フィニッシュ直後のルクレールに、無線で「シャルル、レース終了後に何よりもまず私のところに来てほしい」と話した。

それから1週間後、カタールGPのため現地入りしたルクレールは、この「受け入れられない」衝突について自身の責任を認めた。一方で、フェラーリのナンバー1ドライバーとしての立場を確立しようとしているわけではないと強調した。

今年6月にフェラーリと複数年契約を結んでいるルクレールは、次のように語った。

「僕の契約には、そんな条項はまったくない。そもそも、そういうことに興味を持ったことはないし、個人的に望んだことも一度もない」

「だから、そんなことはない。僕が唯一、目にするのを嫌だと感じているのは、チームに対する僕の誠実さや、チームへの愛情を疑う声だ」

「僕は2019年からフェラーリにいる。チームへの愛情について、これ以上明確なものはないと思う。フェラーリを再びトップに戻すためなら、どんなこともするつもりだ」

「もちろん、その過程でミスは起こるし、これからも起こるだろう。僕たちはミスを最小限に抑えなければならない。特にチームメイト同士ではね。でも、僕にとって何よりもつらいのは、そうした疑問の声が広がっていることだ」

「それ以外は、単なる雑音だ。今は決して楽しい時期ではないけれど、これもこの世界の一部であり、受け入れなければならない」

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Manuel Eletto

ルクレールはさらに、7度のワールドチャンピオンであるハミルトンとの関係は今も「非常に良好」だと強調。フェラーリのドライバーであることの特殊な状況が、こうした議論を大きくしていると主張した。

そのためチームは、複数回の内部協議を通じて解決策を見つけようとしている。話し合いは、メキシコでの一件を受けて始まった。ハミルトンは当時、ルクレールのレースに対する「やるか、やられるか」という姿勢を批判していた。

ハミルトンの現在の契約は2027年末に満了するが、ルクレールは次のように語った。

「少なくとも、あと1年は一緒に戦う。チームのために最善を尽くさなければならない」

「だから、チームと一緒に解決策を見つけることを強く考えてきた。チームの獲得ポイントを最大化し、先週のような出来事が再び起こらないようにするためだ。それが僕の最優先事項だ」

「僕たちは、うまく機能する解決策を見つけることに集中している。特に、今はチームが良い流れに乗っていると本当に信じているからね」

「来年、チャンピオンシップを争える位置につけるなら、フェラーリを再びトップに戻すために、僕たち2人にとって適切な解決策を見つけることがさらに重要になる」

ラスベガスGPでは同士討ちでポイントを失ったフェラーリ勢。ただ、シーズン最後の2戦を前にコンストラクターズランキング3番手のレッドブルに77ポイント差と、コンストラクターズランキング2位確保に十分な差を築いている。

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