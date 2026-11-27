F1 カタールGP
ルクレール、フェラーリへの忠誠心を疑う声に怒り「個人的にナンバー1待遇を求めたことは1度もない」
シャルル・ルクレールは、チームメイトのルイス・ハミルトンとの同士討ちで、フェラーリへの忠誠心や愛を疑う人々に怒りを露わにした。
Ed Hardy
公開日時: 2026/11/27 3:00
Copy link
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
WhatsAppでシェア
Linkedinでシェアする
Pinterestでシェアする
Viberでシェア
Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録
Charles Leclerc, Ferrari
写真：: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
フェラーリのシャルル・ルクレールは、F1ラスベガスGPでチームメイトのルイス・ハミルトンと接触したことについて、自身の責任を認めつつも、フェラーリのナンバー1ドライバーとしての立場を確立しようとしているという見方は否定した。
2026年のシーズン後半、フェラーリの2人は何度も文字通り衝突してきた。モンツァ、ザントフールト、メキシコで衝突し、ラスベガスで再び騒動が起きた。
ラスベガスGPでは、ルクレールがターン7のイン側からハミルトンを抜いて6番手を奪おうとしたが、ハミルトンをスピンさせてしまった。結果としてルクレールは10秒のペナルティを科され、フェラーリはこの接触で2台ともにポジションを下げてしまう結果となり、チーム代表のフレデリック・バスールは激怒。フィニッシュ直後のルクレールに、無線で「シャルル、レース終了後に何よりもまず私のところに来てほしい」と話した。
それから1週間後、カタールGPのため現地入りしたルクレールは、この「受け入れられない」衝突について自身の責任を認めた。一方で、フェラーリのナンバー1ドライバーとしての立場を確立しようとしているわけではないと強調した。
今年6月にフェラーリと複数年契約を結んでいるルクレールは、次のように語った。
「僕の契約には、そんな条項はまったくない。そもそも、そういうことに興味を持ったことはないし、個人的に望んだことも一度もない」
「だから、そんなことはない。僕が唯一、目にするのを嫌だと感じているのは、チームに対する僕の誠実さや、チームへの愛情を疑う声だ」
「僕は2019年からフェラーリにいる。チームへの愛情について、これ以上明確なものはないと思う。フェラーリを再びトップに戻すためなら、どんなこともするつもりだ」
「もちろん、その過程でミスは起こるし、これからも起こるだろう。僕たちはミスを最小限に抑えなければならない。特にチームメイト同士ではね。でも、僕にとって何よりもつらいのは、そうした疑問の声が広がっていることだ」
「それ以外は、単なる雑音だ。今は決して楽しい時期ではないけれど、これもこの世界の一部であり、受け入れなければならない」
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Manuel Eletto
ルクレールはさらに、7度のワールドチャンピオンであるハミルトンとの関係は今も「非常に良好」だと強調。フェラーリのドライバーであることの特殊な状況が、こうした議論を大きくしていると主張した。
そのためチームは、複数回の内部協議を通じて解決策を見つけようとしている。話し合いは、メキシコでの一件を受けて始まった。ハミルトンは当時、ルクレールのレースに対する「やるか、やられるか」という姿勢を批判していた。
ハミルトンの現在の契約は2027年末に満了するが、ルクレールは次のように語った。
「少なくとも、あと1年は一緒に戦う。チームのために最善を尽くさなければならない」
「だから、チームと一緒に解決策を見つけることを強く考えてきた。チームの獲得ポイントを最大化し、先週のような出来事が再び起こらないようにするためだ。それが僕の最優先事項だ」
「僕たちは、うまく機能する解決策を見つけることに集中している。特に、今はチームが良い流れに乗っていると本当に信じているからね」
「来年、チャンピオンシップを争える位置につけるなら、フェラーリを再びトップに戻すために、僕たち2人にとって適切な解決策を見つけることがさらに重要になる」
ラスベガスGPでは同士討ちでポイントを失ったフェラーリ勢。ただ、シーズン最後の2戦を前にコンストラクターズランキング3番手のレッドブルに77ポイント差と、コンストラクターズランキング2位確保に十分な差を築いている。
関連ニュース:
F1フェラーリ代表、同士討ちのルクレールに一切擁護なし「ペナルティは明確だった。ルールの問題ではないんだ」
F1協力が必要なのに……ハミルトン、ルクレールとの接触について語る「彼は同じ心構えじゃなかったみたいだ」
F1また起きたフェラーリ同士討ち！ バスール代表、怒り通り越して無力感？「謝ってもミスをしたことに変わりはない」
【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
あなたの意見が聞きたい！
Motorsport.comで何を見たいですか？
5分間のアンケートにご協力ください。
- Motorsport.comチーム
関連ニュース :
記事をシェアもしくは保存
Copy link
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
WhatsAppでシェア
Linkedinでシェアする
Pinterestでシェアする
Viberでシェア
前の記事 アロンソのエンジンに問題見つからず。ラスベガスGPで「壊れた！」と訴え……ホンダ折原エンジニア「データ上の問題は見当たらなかった」
More from
Ed Hardy
マクラーレン、V8エンジン復活でも自社製PU移行はナシ！「過去に検討したことはあるが、メルセデスに満足している」
F1
F1
ラスベガスGP
2 時間前
マクラーレン、V8エンジン復活でも自社製PU移行はナシ！「過去に検討したことはあるが、メルセデスに満足している」
コルトン・ハータのF2挑戦は終わり？ 今季残り2戦はビリンスキーが宮田莉朋のチームメイトに
FIA F2
FIA F2
ルサイル
3 日前
コルトン・ハータのF2挑戦は終わり？ 今季残り2戦はビリンスキーが宮田莉朋のチームメイトに
複雑な状況が生んだ作戦破綻。ラッセルがスリップストリーム使えず……望外の予選最速はアントネッリ「リスクが大きかった」
F1
F1
ラスベガスGP
5 日前
複雑な状況が生んだ作戦破綻。ラッセルがスリップストリーム使えず……望外の予選最速はアントネッリ「リスクが大きかった」
More from
シャルル ルクレール
フェラーリ代表、同士討ちのルクレールに一切擁護なし「ペナルティは明確だった。ルールの問題ではないんだ」
F1
F1
ラスベガスGP
3 時間前
フェラーリ代表、同士討ちのルクレールに一切擁護なし「ペナルティは明確だった。ルールの問題ではないんだ」
協力が必要なのに……ハミルトン、ルクレールとの接触について語る「彼は同じ心構えじゃなかったみたいだ」
F1
F1
ラスベガスGP
4 日前
協力が必要なのに……ハミルトン、ルクレールとの接触について語る「彼は同じ心構えじゃなかったみたいだ」
また起きたフェラーリ同士討ち！ バスール代表、怒り通り越して無力感？「謝ってもミスをしたことに変わりはない」
F1
F1
ラスベガスGP
4 日前
また起きたフェラーリ同士討ち！ バスール代表、怒り通り越して無力感？「謝ってもミスをしたことに変わりはない」
More from
フェラーリ
ルクレール、またもハミルトン撃墜。レース直後にバスール代表から怖い呼び出し……その後反省「スペースがあると感じた。チームに申し訳ない」
F1
F1
ラスベガスGP
4 日前
ルクレール、またもハミルトン撃墜。レース直後にバスール代表から怖い呼び出し……その後反省「スペースがあると感じた。チームに申し訳ない」
「ストレートで約1秒失ったのは驚き」ルクレール予選Q2敗退を語る。しかし苦戦の原因はそれだけではない？
F1
F1
ラスベガスGP
5 日前
「ストレートで約1秒失ったのは驚き」ルクレール予選Q2敗退を語る。しかし苦戦の原因はそれだけではない？
フェラーリ悪夢のダブルQ2敗退。ハミルトン苦戦の原因はフロア損傷とデプロイ不足「それがなくても厳しかった」
F1
F1
ラスベガスGP
5 日前
フェラーリ悪夢のダブルQ2敗退。ハミルトン苦戦の原因はフロア損傷とデプロイ不足「それがなくても厳しかった」
最新ニュース
ルクレール、フェラーリへの忠誠心を疑う声に怒り「個人的にナンバー1待遇を求めたことは1度もない」
F1
F1 F1
カタールGP
ルクレール、フェラーリへの忠誠心を疑う声に怒り「個人的にナンバー1待遇を求めたことは1度もない」
アロンソのエンジンに問題見つからず。ラスベガスGPで「壊れた！」と訴え……ホンダ折原エンジニア「データ上の問題は見当たらなかった」
F1
F1 F1
カタールGP
30 分前
アロンソのエンジンに問題見つからず。ラスベガスGPで「壊れた！」と訴え……ホンダ折原エンジニア「データ上の問題は見当たらなかった」
アロンソ、カタールGPのメディアデーを欠席。ウイルス性感染症に罹患……走行には間に合う？
F1
F1 F1
カタールGP
1 時間前
アロンソ、カタールGPのメディアデーを欠席。ウイルス性感染症に罹患……走行には間に合う？
マクラーレン、V8エンジン復活でも自社製PU移行はナシ！「過去に検討したことはあるが、メルセデスに満足している」
F1
F1 F1
ラスベガスGP
2 時間前
マクラーレン、V8エンジン復活でも自社製PU移行はナシ！「過去に検討したことはあるが、メルセデスに満足している」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。
次の 2 つのオプションがあります。
- サブスクライバーになります。
- 広告ブロッカーを無効にします。
購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします
広告ブロッカーを無効にしましたか?
ページをリロード
お知らせの管理
登録