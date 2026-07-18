ガスリー、ベルギーGP初日に大クラッシュ……実に不運な出来事だった？「大きなスナップが起きて、立て直すのに時間がかかってしまった」
F1ベルギーGP初日FP2でのクラッシュについて、アルピーヌのピエール・ガスリーが振り返った。
アルピーヌのピエール・ガスリーは、F1ベルギーGPのFP2で激しいクラッシュを喫した。これはガスリーのほんの小さなミスが原因だったようだ。
ガスリーはベルギーGP金曜日のFP2終盤、ターン13〜14の複合区間でオーバーステアになり、コースオフして右側のウォールにリヤから激突。リヤウイングが完全に脱落し、右リヤサスペンションにも大きなダメージが及ぶ、衝撃的なクラッシュとなった。
これによりセッションは赤旗中断。各車はロングランプログラムをスタートさせたばかりの時間だったが、この赤旗により完遂することなくセッションを終えることになった。
「彼はターン14で、ほんの少しスナップしてしまったんだと思う。それにより残念ながら縁石に乗り上げてしまい、そのままバリヤに激突してしまった」
アルピーヌのマネージングディレクターであるスティーブ・ニールセンは、そう語った。
「他の多くのサーキットならば、問題にもならないような小さなミスだった。しかしこのサーキットでは、特定の場所でそういうことが起きると、大きな代償になる。まさにそれが起きてしまったんだ」
「でも、こういうこともあるよ」
一方でガスリー本人は、何が起きたのか、しっかりと検証したいと語った。
「FP2で何が起きたのかを理解する必要がありそうだ。大きなスナップが起きて、マシンをコントロールすることができなくなってしまったんだ」
そうガスリーは語った。
「ものすごく大きなスナップだった。そこから立て直すのに時間がかかってしまい、コントロールを取り戻した時には既にコースアウトしていた。それでコースに戻すことができなかったんだ」
しかしアルピーヌとしては好調なセッションであったとも言える。ガスリーのチームメイトであるフランコ・コラピントは、メルセデスのジョージ・ラッセルらを抑えて7番手タイムを計測してみせたのだ。もちろん、トップチーム以外では最速……つまりベスト・オブ・ザ・レストのポジションに確実につけている。
「これまでの週末やレースよりも満足している」
そうコラピントは語った。
「今週末は少しパフォーマンスが向上した。気温が低かったこと、コーナーの速度が低かったことも、僕らが限界を克服するのに役立ったと思う。もちろんもう少しペースを上げる必要がある。れもレーシングブルズよりも前に出られたのは大きな収穫だ。最近は彼らの前に出られないレースが続いていたからね。今日は良い1日だった」
なおガスリーも、クラッシュには見舞われたものの、充実した1日だったと考えている。
「全体的に見て、FP1とFP2で、2台のマシンで色々なパーツを試すことができた、良いテスト日になった」
「あとはこれらのセッティングの中からどれが良いのかを見極め、明日に向けてそれを組み合わせる必要がある。全体的に見て、生産的な1日だった」
ニールセンも初日の結果には手応えを感じているようだが、土曜日に向けて欲張りすぎて、この良い状況から逸脱しないように気をつけなければいけないと語った。
「良いニュースは、FP1よりもFP2の方が競争力があったことだ。もっとも、FP1では主にテストするための走行を行なっていたからね」
そうニールセンは語った。
「マシンは再び速さを取り戻しつつあるように思える。これは良い兆候だ。ただ夜間に何かに変更を加え、その速さを失ってしまわないように気をつけなければいけない」
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