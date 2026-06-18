F1の“V8回帰”は問題ないと語るアウディ。その理由は……？「全体像を見る必要がある。重要なのは気筒数ではない」

2026年に新しい技術規則が施行されたばかりのF1だが、2031年に正式開始予定の次なるレギュレーションサイクルに関して、すでに舞台裏では議論が進んでいる。特に注目を集めているのがV8エンジンへの回帰案だ。

FIAのモハメド・ベン・スレイエム会長、そしてF1のステファノ・ドメニカリCEOは共に、持続可能燃料を使用するV8エンジンに、現在より小型の電動コンポーネントを組み合わせる案に前向きな姿勢を示している。この案が各所から十分な支持を得られた場合、早ければ2030年に前倒しで導入される可能性すらある。

ドメニカリCEOはmotorsport.comのインタビューの中で、F1は将来のレギュレーションにおいて自動車メーカーへの依存度を下げるべきだと述べつつも、メーカーからの広範な支持が依然として重要であると強調した。

こうした状況を踏まえると、F1が持続可能性重視の方向に舵を切ったことを受けてF1参戦を決めたアウディが、果たしてV8エンジンへの移行を受け入れるのかという疑問が生じる。これについてアウディのゲルノート・デルナーCEOは、同社が先日発表したハイブリッドスーパーカーに言及し、こう答えた。

「我々が受け入れない理由があるだろうか？ ヌヴォラーリもV8だし、V8エンジンであることに問題はない」

Gernot Dollner, Audi CEO Photo by: Audi Sport

「もっと全体像を見る必要がある。レギュレーションの一側面だけを切り取って議論しても、レギュレーションの方向性に関する質問には答えられない。FIAがプロセスを主導しており、我々もその一員だ。最終的には良い結果になると楽観している」

デルナーCEOは、レギュレーションに関する議論は単なる気筒数の話に矮小化すべきではないと強調した。またアウディにとっては気筒数よりもターボエンジンであることの方が重要であり、効率性こそが同社の長期ビジョンの中核だという。

「F1のレギュレーションにおいてアウディにとって最も重要なのは、持続可能性の理念を維持し、エネルギー効率を中心に据えた規則であることだ」

「気筒数の議論よりもはるかに重要なのはそこだ。アウディの視点では明確だ。我々は効率性の観点からターボを好む。気筒数よりもそちらの方が重要だ」

アウディがF1の方針転換に驚かない理由

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

ここ数ヵ月でF1の長期的な方向性が変化しているように見える点についても、アウディは特に驚いていない。

アウディがF1参入を決めた時、自動車業界は電動化を強く推進する流れにあった。しかしながら、F1のドメニカリCEOも指摘するように、今では再び内燃機関（エンジン）も重視する方向にシフトし始めている。

デルナーCEOもこの見方に同意しており、アウディも当初の非常に野心的だった電動化目標を見直したことを認めた。

「自動車業界では世界的に電動化への流れがあった。今は少し揺り戻しがあるが、長期的には電動化はますます進んでいくだろう」

「しかし今後10年、20年、あるいは30年においては、高性能車において内燃機関が使われ続けるだろう。それは確かだ」

「F1は持続可能燃料によって、内燃機関とサステナビリティが両立できることを示している。こうした議論は驚くことではない」

「私がCEOに就任した当初、アウディは2032年までに完全EV化する方針だったが、それを見直した。より現実的で柔軟な戦略に変えている。内燃機関、プラグインハイブリッド、バッテリーEVといった多様な技術を柔軟に使い分けるのが我々の将来戦略だ。地域ごとのニーズにも対応する必要がある」

「ある意味でF1も同じだ。トレンドを見極めながら、ハイブリッド化やサステナビリティは今後も重要な要素であり続ける。それは我々の戦略とも一致している」

つまりアウディとしては、FIAが全体像として望ましい方向性を主導していくのであれば、V8エンジンは許容しうるということだ。

「我々はプロセスを信頼しているし、最終的にはアウディの要件を満たすレギュレーションになると信じている」