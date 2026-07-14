アウディ、次期F1エンジン規則でのターボ継続を訴える「高い効率性を目指す技術は、量産車にも応用されている」

アウディF1チームを率いるマッティア・ビノット代表がmotorsport.comの独占インタビューに応え、将来のF1レギュレーションなどについて語った。彼らは今後も「極めて効率の高い」ターボチャージャーが使われることを望んでいるという。

F1とその統括団体FIAは現在、2031年以降に導入される次世代パワーユニット規則の策定を進めている。現在では、持続可能燃料の使用を継続し、より安価でシンプルなV8エンジンを採用して、そこに現在よりも小型化された電動コンポーネントを組み合わせるという基本方針が示されており、そこには6つのパワーユニットメーカーが概ね同意している。

一方で新たなエンジン仕様の詳細については、今一度関係者による議論が必要となる。その中でアウディは、新規定においてもターボエンジンを採用するよう強く求めていることで知られる。

アウディは市販車でも幅広くターボチャージャーを採用しており、先日公開されたコンセプトカーの『アウディ・ヌヴォラーリ』にはツインターボV8エンジンが搭載されている。

ビノットは、アウディにとって「効率性」がF1に求める最も重要な要素であり続けると説明した。

「アウディは常に効率性の重要性を支持してきた」

「高効率なエンジンを実現する技術は、そのまま市販車にも応用されている。我々が効率性について語る時、それは燃費や排ガス、そしてモータースポーツから量産車への技術転用を意味している」

「真の課題は、高い効率性を維持しながらも、よりシンプルで軽量、かつコストを抑えたF1エンジンをどう設計するかという点だ。そこに取り組んでいかなければならない」

FIAのモハメド・ベン・スレイエム会長は、新パワーユニット規則の導入を1年前倒しして、2030年から適用することに前向きな姿勢を示している。そして彼の構想の中には、チームの独立性に関する懸念を解消するため、第3者メーカーが製造するいわゆる“無印”のパワーユニットを用意するという案もある。

2026年の複雑なエンジン規則は、その策定過程で多くの困難を伴ったが、その背景にはメーカー側の事情もあった。かつてのフォード・コスワースエンジンのように市販品として購入できるパワーユニットがあれば、F1とFIAは自動車業界の意向に左右されにくくなり、より大きな交渉力を持てるようになるだろう。

FIAは彼らが望めば、2031年から新たなパワーユニット規則を独自に導入し、カスタマーチームを認めないというルールを課すことも可能だ。しかし、それは近年F1への参入を促してきた自動車メーカーとの関係を悪化させ、撤退を招くリスクも大きい。そのため、FIAはより幅広い合意形成を目指す可能性が高い。

アウディのビノットは、全員にとって最善の解決策が見つかることを期待している。

「規則を策定する立場にあるFIAが、この議論を主導するのは当然のことだと思う」

「F1には自動車メーカーが必要だし、メーカーもF1を必要としている。最終的には、これまでもそうだったように、単なる妥協ではなく、すべての関係者にとって最善の解決策を見つけなければならない」