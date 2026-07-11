アウディF1のビノット、現行ADUOのシステムに異議「本来意図した形ではなくなっている……見直しが必要だ」

今シーズンから新たなパワーユニット（PU）が導入されたF1。基本的にはこのPUは、シーズン開幕前に仕様が凍結され、シーズン中の開発は認められていない。しかしPUのパフォーマンスで後れをとったメーカーを救済するために、ADUO（追加開発・アップグレード機会）と呼ばれるシステムが導入されている。

しかしアウディのF1プロジェクトリーダーであるマッティア・ビノットは、メルセデスがADUOによる追加アップグレードを認められたことを受け、FIAに対してシステムの見直しを求めている。

メルセデスのPUは、2026年シーズンのF1において最強のPUだと考えられている。実際、開幕9戦中7戦でメルセデスが勝利している。

しかしFIAが行なったADUOの対象メーカーを選定するための検査で、今季最高のエンジンと見なされたのは、レッドブル・パワートレインズであった。メルセデスは、ADUOのアップデート対象となり、改良が認められたメーカーのひとつとなったのだ。

このような状況になったのは、ADUOの対象メーカーを選定する際には、エンジンのパフォーマンスだけが検査の対象になっていたからだ。しかもADUOの対象となると、エンジンだけでなく電動部分に関するアップデートも許可されることになる。

レッドブルはこの検証結果に異議を申し立て、FIAは追加の調査を行なった。しかしそれでも、結果は覆らなかった。

ライバルメーカーは、メルセデスやフェラーリといったメーカーは、信頼性の問題、あるいはADUOのシステムを悪用するために、V6エンジンの性能を意図的に抑えているのではないかと疑ってきた。

motorsport.comの独占インタビューに応じたアウディF1のプロジェクトリーダーであるマッティア・ビノットは、ADUOのシステムには見直しが必要だと考えている。

「私の意見では、このシステムの限界は、サーキットでの性能のみを測定対象としている点にある。総合的に優位なマシンは、PUの潜在能力を最大限に引き出さなくても問題ない」

そうビノットは説明した。

「例えばメルセデスは、優れた性能を持つエンジンを持っているものの、マシンの性能面で既に優位性があったため、そのエンジンから限界まで性能を引き出す必要がなかった可能性もある。もしそうであれば、さらなる開発の余地が確保できたはずだ」

「だからこそ、この点に関してレギュレーションを見直す必要があると考えている。これはADUOが本来意図したことではない。本来の目的は、実際に遅れをとっているメーカーを支援することであり、PUの真のポテンシャルを評価することが難しい状況を作り出すことではなかった」

■レッドブルは永遠に”詰んだ”状況になる可能性も？

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

このADUOは、アウディのためにできたようなシステムであるとも言える。F1初参戦のアウディがパフォーマンス面で他よりも劣っていた場合に、その底上げをサポートする、そのための支援策であったのだ。結果的にアウディのパフォーマンスは、まだライバルには及ばないものの、まずまずのスタートを切っている。

ビノットは、FIAの調査結果に疑問を呈しているわけではないものの、システムは当初の前提から逸脱しすぎてしまっていると考えている。

「検査の結果に関しては、FIAの取り組みに疑問を呈するつもりはない。あらゆる測定システムには、必然的に限界が伴うが、彼らは評価するために必要なすべてのツールとデータを持っているからね」

そうビノット代表は付け加える。

「しかし、ADUO本来の目的を忘れてはいけないと思う。最初に議論が始まった時、このコンセプトは一種のセーフティネットだった。レギュレーションサイクルの初期段階で、開発が事実上凍結され、その余地もほとんどない状況で、いずれかのメーカーが大きく後れを取った場合、その不利な状況を5年間引きずるリスクがあった。そのため、パフォーマンスの収束という概念を生み出した。つまり後れを取っているメーカーが追いつくチャンスを、より多く持てるようにするためだ」

「結局のところ、これはシャシーや空力性能において既に存在する原理と同じだ。ランキング下位のメーカーほど、風洞実験に多くの時間を費やすことができるようになっているからね。同様に、PUの性能で後れを取っているチームには、追いつくための開発機会がより多く与えられ、選手権の均衡化がますます高まるだろう」

前述のように、現在のADUOでは、エンジン出力のみで評価されるにも関わらず、対象となったメーカーは電動部分も含めてアップデートを行なうことができる。つまりADUOアップデートの対象となったメーカーは、エンジンのパフォーマンスを引き上げることなく、電動領域を進歩させ、PU全体のパフォーマンスを向上させることができる。そうなれば、レッドブルは永遠にADUO対象となることはなく、まさに八方塞がりだ。

なおFIAは当初、ADUOの対象メーカーを選出するにあたっては、エンジンのみではなくPUのより広範囲を検証することを検討していた。しかしメーカー側が、V6エンジンの出力のみを決定要因とする案を支持したとされている。