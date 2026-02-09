本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

F1新規参戦キャデラックがカラーリングを発表。ボッタス＆ペレスのベテランコンビらしい“オトナの”色合い

F1
F1
F1新規参戦キャデラックがカラーリングを発表。ボッタス＆ペレスのベテランコンビらしい“オトナの”色合い

負傷明けのマルティンとクアルタラロ、共にタイでのMotoGPプレシーズンテスト参加へ

MotoGP
MotoGP
負傷明けのマルティンとクアルタラロ、共にタイでのMotoGPプレシーズンテスト参加へ

未だ解決の糸口が見えない、メルセデスのエンジン圧縮比の”抜け穴”疑惑。鍵を握るのはレッドブルの態度

F1
F1
未だ解決の糸口が見えない、メルセデスのエンジン圧縮比の”抜け穴”疑惑。鍵を握るのはレッドブルの態度

新型F1マシンの伸びしろは、”PUとアクティブエアロ”の使い方にアリ？　マクラーレン「大幅な改善の余地がある領域だ」

F1
F1
Williams launch
新型F1マシンの伸びしろは、”PUとアクティブエアロ”の使い方にアリ？　マクラーレン「大幅な改善の余地がある領域だ」

ヤマハ、新型MotoGPマシンの課題はやはりV4エンジンか「シャシーは悪くないが、さらなるパワーが必要」

MotoGP
MotoGP
ヤマハ、新型MotoGPマシンの課題はやはりV4エンジンか「シャシーは悪くないが、さらなるパワーが必要」

2026年のF1規則変更は、近年デビューの新人に有利？　アントネッリ「誰もがゼロからやり直さなきゃいけないからね」

F1
F1
2026年のF1規則変更は、近年デビューの新人に有利？　アントネッリ「誰もがゼロからやり直さなきゃいけないからね」

まるでジェット戦闘機……ジャン・アレジ所有のフェラーリF92Aが、約5億4000万円で落札

F1
F1
まるでジェット戦闘機……ジャン・アレジ所有のフェラーリF92Aが、約5億4000万円で落札

NTT docomo Business ROOKIEがスーパーフォーミュラ参戦体制を発表。昨季で引退の大嶋和也は“ガーディアン”に就任

スーパーフォーミュラ
スーパーフォーミュラ
NTT docomo Business ROOKIEがスーパーフォーミュラ参戦体制を発表。昨季で引退の大嶋和也は“ガーディアン”に就任
F1

F1新規参戦キャデラックがカラーリングを発表。ボッタス＆ペレスのベテランコンビらしい“オトナの”色合い

キャデラックF1チームが、2026年用マシンのカラーリングを発表。シルバーとブラックを基調としたデザインがお披露目された。

公開日時:
優先ソースとして追加する
Cadillac_F1

Cadillac_F1

　今季からF1に新規参戦するキャデラックF1チームが、NFLスーパーボウルにて2026年用マシンのカラーリングを発表した。

　近年F1人気が爆発的に高まっているアメリカを代表する巨大自動車企業ゼネラルモーターズが、TWGモータースポーツとの提携によってキャデラックブランドでF1に参戦する。パワーユニットはフェラーリ製を使用するものの車体は自社製であり、大規模なリクルート活動により人材を確保し、イギリス・シルバーストンの拠点で車体開発が進められてきた。

　ドライバーはバルテリ・ボッタスとセルジオ・ペレスのベテランコンビ。ボッタスはメルセデスでルイス・ハミルトンのチームメイトとして、ペレスはレッドブルでマックス・フェルスタッペンのチームメイトとして、それぞれの黄金期に貢献してきた。トップチームの哲学を知るふたりを擁するキャデラックは、1月のシェイクダウンテストまでに無事マシンを完成させ、走行を重ねることができた。

　そして今回、アメリカ最大のスポーツイベントとも言えるアメリカンフットボールNFLのスーパーボウルにて、キャデラックF1の“1号機”のカラーリングが華々しく発表された。バルセロナでのシェイクダウンテストでは、キャデラックのロゴだけが入った真っ黒なマシンで走行していたが、ついに本戦用のリバリーが判明した。

　基調としているのはシルバーとブラック。左右非対称のカラーリングになっており、正面から見て左側面はブラック、右側面はシルバーで塗り分けられている。どちらもサイドポンツーンには大きくTWGのロゴが入れられている。

　また、シルバーはメルセデスのようなメタリックなものではなく、ややグレーや白にも近い色合い。全体的には、非常にシックな印象を受ける。

　なお、F1は2月にあと2回のプレシーズンテストを残している。11日〜13日、18日〜20日にいずれもバーレーン・インターナショナル・サーキットで実施予定だ。開幕戦は3月8日にオーストラリア・メルボルンで行なわれる。

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 未だ解決の糸口が見えない、メルセデスのエンジン圧縮比の”抜け穴”疑惑。鍵を握るのはレッドブルの態度

最新ニュース

F1新規参戦キャデラックがカラーリングを発表。ボッタス＆ペレスのベテランコンビらしい“オトナの”色合い

F1
F1 F1
F1新規参戦キャデラックがカラーリングを発表。ボッタス＆ペレスのベテランコンビらしい“オトナの”色合い

負傷明けのマルティンとクアルタラロ、共にタイでのMotoGPプレシーズンテスト参加へ

MotoGP
MGP MotoGP
負傷明けのマルティンとクアルタラロ、共にタイでのMotoGPプレシーズンテスト参加へ

未だ解決の糸口が見えない、メルセデスのエンジン圧縮比の”抜け穴”疑惑。鍵を握るのはレッドブルの態度

F1
F1 F1
未だ解決の糸口が見えない、メルセデスのエンジン圧縮比の”抜け穴”疑惑。鍵を握るのはレッドブルの態度

新型F1マシンの伸びしろは、”PUとアクティブエアロ”の使い方にアリ？　マクラーレン「大幅な改善の余地がある領域だ」

F1
F1 F1
Williams launch
新型F1マシンの伸びしろは、”PUとアクティブエアロ”の使い方にアリ？　マクラーレン「大幅な改善の余地がある領域だ」