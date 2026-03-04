キャデラック、開幕戦にアップデート投入。”正式F1デビュー”を前に、着実な一歩を踏み出す

キャデラックにとって、今年のF1オーストラリアGPは単なるシーズン初戦以上の意味を持つだろう。このプロジェクトが単なる野心的な約束ではなくなり、F1における真のスタート地点となるからだ。

そして彼らは、手ぶらでオーストラリアGPに臨むつもりはないようだ。キャデラックは、マリオ・アンドレッティに敬意を表して名付けられた『MAC-26』に初のアップグレードを施すことを認めた。これは彼らの明確な意志表明と言えるだろう。

TWGモータースポーツとアンドレッティが組み、ゼネラルモーターズが支援するこのプロジェクトは、大西洋の両岸で数千時間に及ぶ作業をこなしてきた。インディアナポリス、シャーロット、シルバーストンに分散した550人以上のスタッフがゼロから構築したこのマシンは、今や究極の試練に直面している。

チームのCEOであるダン・タウリスは、開幕戦に向けて次のように語った。

「今週末はキャデラックF1チームにとって歴史的瞬間だ。このマシンは米国と欧州における数千時間に及ぶたゆまぬ努力と、この舞台にふさわしいものを築けると信じる数百人の献身を体現している。F1では何も与えられない。全ては勝ち取るものだ。今週末は始まりに過ぎない」

バーレーンでのプレシーズンテストで、キャデラックは最速のマシンではなかった。それは明白だが、そもそもそれはチームの目標ではなかった。F1に参戦し、初日から支配するというのは、歴史に繰り返し否定されてきた幻想だ。

それでも、キャデラックはシルバーストンとバルセロナでのシェイクダウン、そしてバーレーンでの2回のテストで4200キロ以上を走行した。これはレース12戦以上の距離に相当する。

信頼性の確保、データ収集、そして新しい技術規則の理解が優先事項だった。さらに、フェラーリのパワーユニット（PU）を搭載していることは、強固な基盤を築く上で有利だった。

チーム代表のグレアム・ロードンは、次の論理的なステップは進化を始めることだと説明した。

「バルセロナとバーレーンでの進捗に満足している。今週末には既に最初の改良を施したマシンを投入する。我々の野心は大胆だが、現実的であり、コミットメントを持ち、今後の挑戦を尊重している」

オーストラリアにアップデートを持ち込むのはキャデラックだけではない。実際、複数のチームがテストで見せたマシンは、シーズン初戦に投入するマシンとは同一ではないとすでに警告している。

しかしキャデラックの場合、このアップデートには特別な意味がある。開発が予定通り進んでいることを示しているのだ。まったく新しい規則の下でデビューするチームにとっては、これは決して小さなことではない。

開発競争がシーズン全体を左右する可能性のある環境では、初戦からアップデートを投入し始めることは前向きな兆候だ。それはすぐにキャデラックがポイント争いに加わるという意味ではない。しかし、プロジェクトが構想段階ではなく、活発な構築段階にあることを示している。

ゼネラルモーターズのマーク・ロイス社長は、この動きの戦略的側面を次のように強調した。

「オーストラリアでのキャデラックF1チームの歴史的なデビューは、ゼネラルモーターズの多くの社員を駆り立ててきたビジョンの実現だ。キャデラックを世界トップクラスのラグジュアリーブランドとして位置づける上で、F1は重要な要素だ」

今週末、絶対的な意味でキャデラックがどこにいるかは、ラップタイムが示すだろう。しかし技術的に新時代を迎えたF1において、マシンを進化させる方法をよく理解しているかどうかが重要だ。そしてキャデラックは、少なくともスタートの合図が鳴る前から、すでに第一歩を踏み出している。