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フェラーリ、マドリンクでのフィルミングデーを完了。規則のグレーゾーン活用し、新サーキットを味見

今年からF1スペインGPの開催地となるマドリンクで、フェラーリはルイス・ハミルトンとシャルル・ルクレールを起用した撮影を終えた。

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
編集:
Ferrari SF-26, filming day al Madring

　フェラーリは、7月9日にマドリンクでフィルミングデーを活用した走行を行なった。今年からスペインGPを開催する新サーキットで、初めてF1マシンを走らせたのだ。

　スペインGPのイベントアンバサダーを務めるカルロス・サインツJr.（ウイリアムズ）がフォード・マスタングGTで舗装が終わったばかりのコースを走っていたものの、F1マシンはこれまで走っていなかった。

　フェラーリは7月9日の午前10時30分過ぎ、シャルル・ルクレールが今季のマシンSF-26に乗り込み、走行を開始した。

　PR撮影のために設けられたフィルミングデーの走行は、最大200kmしか走行できない。マドリンクは1周全長5.416kmであり、許可されたラップ数は36周。ひとりにつき18周に過ぎなかった。

　ルクレールは白い砂埃を巻き上げながら、ピットレーンのいわゆる「ファストレーン」へと入っていった。ファストレーンはピットレーンの中で唯一既に清掃が終わっていた区間であり、残りの区間は徐々に清掃を進めているといった状況だった。

　こうしたプロモーションセッションではよくあることだが、一部の周回は、撮影のためにリヤが開いた状態で前を走る車と一緒に行なわれた。午後はルイス・ハミルトンの番で、午後5時頃にハミルトンの走行も完了した。ちなみに、このテストは（規定通り）ピレリのデモ用タイヤで行なわれている。

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　普段使用しているタイヤとは異なるため、直接データを参考にすることはできないとはいえ、この走行はフェラーリにとって非常に賢明な判断だったと言えるだろう。

　一部では、「マドリード市がフェラーリにフィルミングデー実施のための費用を支払った」といった憶測まで飛び交っていたが、実際にはこの走行を希望したのはフェラーリ側だった。チームは各シーズンに認められている2日間のプロモーション走行（フィルミングデー）のうち1日を、このために使ったのである。

　フェラーリは、レギュレーションの”グレーゾーン”を巧みに利用した。現行マシンを、カレンダーに新たに加わったサーキットでフィルミングデーを活用して走らせることは、規則上禁止されていない。

　F1競技規則B11.3.5条では、「前年にF1世界選手権が開催されていないサーキットではテストを実施してはならない」と定められている。

　しかし、この制限が適用されるのはTPC、つまり旧型F1マシンを用いたテストのみ。第B11.6条で規定されているフィルミングデーには、こうした制限は存在しない。

Ferrari SF-26, filming day at Madring

Ferrari SF-26, filming day at Madring

　では、この走行でフェラーリは何を得たのだろうか。前述の通り、フィルミングデーの走行では使用できるのはデモ用タイヤに過ぎず、速度も制限される。それでもドライバーは誰も本格的に走ったことのないコースの理想的なレーシングラインを把握できる。

　さらにチームのエンジニアは、セットアップや電子制御戦略の最適化に役立つ重要なテレメトリーデータを収集することが可能だ。

　加えて、9月のレースで実際に使用される新しい路面についても、舗装の粗さやグリップレベルなどのデータを得ることができる。

　また主催者側にとっても、この走行は絶好のリハーサルとなった。路面やウォール、ピット設備、運営手順などが適切に機能するかを確認する機会となり、赤旗中断のシミュレーションまで実施されたという。

　ラスベガスGPが初めて行なわれた際のことを覚えているだろうか。事前にテストができず、”マンホール”の一件が起きたことを思い出せば、その重要性は明らかだ。

　来週末のベルギーGPでは、フェラーリドライバーが新サーキット「マドリング」をどう評価したのかに注目が集まるだろう。それを知りたがっているのは、メディアだけではない。

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