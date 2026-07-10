【動画】フェラーリ、マドリンクでF1初走行！
今年からスペインGPの開催地となるマドリングで、フェラーリはルイス・ハミルトンとシャルル・ルクレールを起用してフィルミングデーの走行を行なった。
Ferrari SF-26, filming day al Madring
最新ニュース
ザクセンリンクの支配者マルク・マルケスが最速！ 小椋藍もQ2直行を確保｜MotoGPドイツGPプラクティス
”スパ・ウェザー”ならしんどいぞ……ラッセル、ウエット下での2026年マシンは「何が起こるか分からない」
フェラーリ、マドリンクでのフィルミングデーを完了。規則のグレーゾーン活用し、新サーキットを味見
【動画】フェラーリ、マドリンクでF1初走行！
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。