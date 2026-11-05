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ダニエル・リカルド、F1キャリアの大きな転換点を振り返る「もう一度やり直せたら……その先で何が起きていただろう」

ダニエル・リカルドは、2018年シーズン終了後にレッドブルを離れるのではなく、チームに残留していればよかったと認めた。

Alex Harrington

公開日時: 2026/11/05 8:49

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Daniel Ricciardo, Red Bull Racing

写真：: Erik Junius

ダニエル・リカルドは、自身のF1キャリアを振り返り、2018年シーズン終了後にレッドブルを離れるのではなく、チームに残留していればよかったと認めた。

リカルドはレッドブルで7勝を挙げたが、2019年からルノーに移籍すると発表し、周囲を驚かせた。この決断により、マックス・フェルスタッペンがチームの明確なエースドライバーとなった。フェルスタッペンは2021年から4年連続でワールドチャンピオンに輝いた一方、リカルドがその後に挙げた勝利は、マクラーレンに在籍していた2021年のイタリアGPで記録した1勝のみ。彼のF1キャリアは2024年に幕を閉じた。

リカルドはポッドキャスト番組『Beyond The Grid』に出演し、レッドブルは自分に残留してほしいと考えていたことを明かしたうえで、今振り返れば違う選択をしていただろうと認めた。

「簡潔に答えるなら、そうだね。残っていればよかったと思う。『そうだね』と言うと、あまり確信がないように聞こえるかもしれないけど、残っていればよかったと思っている」

「ただ、当時は少し居心地がよくなりすぎて、現状に満足してしまっていると感じていたのも事実なんだ。何か別のことに挑戦したいという気持ちがあった。だから、そう単純な話でもないんだよ」

リカルドはこの移籍によって、タイトルを争う上でおそらく自身にとって最高のチャンスを逃してしまったと語った。

「もし自分がワールドチャンピオンになれた可能性があったのかと聞かれれば、そうだ。そして、あれが自分にとって最高のチャンスだったのか？ 間違いなくそうだった」

「そういう意味では、『もしレッドブルに残っていたら、別の現実がどうなっていたのか知りたかった』と思うんだ。後悔にさいなまれている、とまでは言いたくない。でも、どういう結果になっていたのか、ものすごく気になる唯一の未知の部分なんだ」

リカルドは、レッドブルに残っていればフェルスタッペンに勝てたと断言することは避け、それを主張するのは「フェアではない」と語った。一方で、当時の自分は依然として最高のパフォーマンスを発揮できる状態にあったと強調。その証拠として、同年のモナコGPでの優勝やメキシコGPでのポールポジション獲得を挙げた。

「マックスと競い続ける能力が自分にあったことを疑っているわけではない。あの時点を境に、自分のキャリアが少し……曲がりくねって、荒れた川のような道を進むことになったのは明らかだ。だから、あれは大きな転換点だったんだ」

「もう一度やり直せるとしたら、残留するだろうか？ そして、もし残っていたら何が起きていたのか、心から知りたいと思うか？ 答えはどちらもイエスだ」

「それを後悔と呼ぶのか、好奇心と呼ぶのか、それとも別の何かと呼ぶのかは分からない。でも、答えはイエスだよ」

その後、リカルドはレッドブル陣営に復帰。2023年にリザーブドライバーを務めた後、姉妹チームのレーシングブルズからレースに参戦した。しかし、チームで苦しい時期を過ごし、2024年のシンガポールGPを最後にシートを失った。

以来、レース活動は行なっていなかったリカルドだが、今回のポッドキャストでマックス・フェルスタッペンとともにル・マン24時間に出場することに意欲を示した。

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