本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

ラウル・フェルナンデス「タイヤが最後は終わってしまった。でもこの3位は重要な結果」

MotoGP
タイGP
ラウル・フェルナンデス「タイヤが最後は終わってしまった。でもこの3位は重要な結果」

ダブル表彰台アコスタ、ランキング首位で開幕戦終える「トップを楽しみたいし、できるだけ続くといいね」

MotoGP
タイGP
ダブル表彰台アコスタ、ランキング首位で開幕戦終える「トップを楽しみたいし、できるだけ続くといいね」

KeePer CERUMO、新カラーリング発表。岡山公式テストで早速お披露目

スーパーGT
ANEST IWATA GAINER Racing体制発表
KeePer CERUMO、新カラーリング発表。岡山公式テストで早速お披露目

DAZNとFODが強力タッグ。スポーツを盛り上げるキャンペーンをスタート！

F1
DAZNとFODが強力タッグ。スポーツを盛り上げるキャンペーンをスタート！

「勢力図の判断にはまだ早い」ベッツェッキ、開幕戦圧勝も調子乗らず。スプリント転倒から立ち直りを喜ぶ

MotoGP
タイGP
「勢力図の判断にはまだ早い」ベッツェッキ、開幕戦圧勝も調子乗らず。スプリント転倒から立ち直りを喜ぶ

小椋藍、自己ベストタイ5位も反省しきり「自分の酷さに驚いた。1年前と違って、全く嬉しくない」

MotoGP
タイGP
小椋藍、自己ベストタイ5位も反省しきり「自分の酷さに驚いた。1年前と違って、全く嬉しくない」

HRC渡辺社長、2021年のF1撤退でプロジェクトにブランクが生じたと認める。しかし今後それを防ぐためのHRC

F1
オーストラリアGP
HRC渡辺社長、2021年のF1撤退でプロジェクトにブランクが生じたと認める。しかし今後それを防ぐためのHRC

WEC、中東地域の混乱を受け、カタールでの開幕戦に関する声明を発表。モータースポーツ関係者の渡航に影響が及ぶのは避けられず？

WEC
WEC、中東地域の混乱を受け、カタールでの開幕戦に関する声明を発表。モータースポーツ関係者の渡航に影響が及ぶのは避けられず？
F1

DAZNとFODが強力タッグ。スポーツを盛り上げるキャンペーンをスタート！

DAZNとFODがコラボレーションキャンペーンを実施することを明らかにした。

編集:
DAZNとFODがキャンペーンをスタート

DAZNとFODがキャンペーンをスタート

写真：: DAZN

　DAZNとFODが、スポーツシーズンの開幕を盛り上げるコラボレーションキャンペーンをスタートすることを発表した。DAZNの新規もしくは加入中の視聴者先着10,000名にはFODプレミアムの割り引きギフトコード、FODの「F1プラン」に新規加入する視聴者先着10,000名には、DAZNの5日間無料視聴コードが提供されるという。

　いよいよ今週末に開幕するF1の2026年シーズン。今季からはFODが日本における独占配信権を取得し、全セッションが「FOD F1プラン」に加入すると視聴できることになる。そのFODと、昨年までF1を配信していたDAZNがタッグを組み、コラボレーションを行なうことになった。

　DAZNではJリーグ（サッカー）、プロ野球、Bリーグ（バスケットボール）、リーグワン（ラグビー）を配信。さらに今年の6〜7月にはFIFAワールドカップの全104試合を配信することになっている。一方FODは、プロ野球のヤクルト、横浜主催試合、バレーボールのセリエA、高校ダンス部選手権などを配信予定で、「F1プラン」に入ればF1の全セッションをライブ視聴することができる。つまりDAZNとFODは、日本でスポーツを楽しむためには欠かせない、2大配信プラットフォームであると言える。

　この2社がコラボレーションし、スポーツファンに最高の視聴体験を提供すべく、DAZN加入者とFOD F1プラン加入者を対象としたキャンペーンが実施されるという。

　まずDAZN加入者に対しては、FODプレミアム（FOD F1プランではないのでご注意！）が3ヵ月間20%割引で利用できるクーポンコードが、先着10,000名にプレゼントされる。申し込み方法はDAZNから案内が送付されるということなので、ぜひそちらをチェックしていただきたい。クーポンコードの入力期限は、4月30日までとなっている。

　一方でFODのF1プラン加入者には、DAZNの5日間無料視聴コードがプレゼントされる。こちらはFOD F1プラン加入者にメールで案内が届くという。視聴コードの利用は、12月31日までとなっている。

　詳しくは特設のWEBサイト（https://news.fod.fujitv.co.jp/article/10783）をご確認いただきたい。

　両者はこのキャンペーンについて、「プロ野球やJリーグ、F1などスポーツシーズンの開幕をともに盛り上げ、日本を元気にすることを目的に、双方の新規加入者に割引などを提供する初めての共同キャンペーンを実施することを決定しました」と説明している。

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 HRC渡辺社長、2021年のF1撤退でプロジェクトにブランクが生じたと認める。しかし今後それを防ぐためのHRC

最新ニュース

ラウル・フェルナンデス「タイヤが最後は終わってしまった。でもこの3位は重要な結果」

MotoGP
タイGP
ラウル・フェルナンデス「タイヤが最後は終わってしまった。でもこの3位は重要な結果」

ダブル表彰台アコスタ、ランキング首位で開幕戦終える「トップを楽しみたいし、できるだけ続くといいね」

MotoGP
タイGP
ダブル表彰台アコスタ、ランキング首位で開幕戦終える「トップを楽しみたいし、できるだけ続くといいね」

KeePer CERUMO、新カラーリング発表。岡山公式テストで早速お披露目

スーパーGT
ANEST IWATA GAINER Racing体制発表
KeePer CERUMO、新カラーリング発表。岡山公式テストで早速お披露目

DAZNとFODが強力タッグ。スポーツを盛り上げるキャンペーンをスタート！

F1
DAZNとFODが強力タッグ。スポーツを盛り上げるキャンペーンをスタート！