DAZNとFODが強力タッグ。スポーツを盛り上げるキャンペーンをスタート！

DAZNとFODが、スポーツシーズンの開幕を盛り上げるコラボレーションキャンペーンをスタートすることを発表した。DAZNの新規もしくは加入中の視聴者先着10,000名にはFODプレミアムの割り引きギフトコード、FODの「F1プラン」に新規加入する視聴者先着10,000名には、DAZNの5日間無料視聴コードが提供されるという。

いよいよ今週末に開幕するF1の2026年シーズン。今季からはFODが日本における独占配信権を取得し、全セッションが「FOD F1プラン」に加入すると視聴できることになる。そのFODと、昨年までF1を配信していたDAZNがタッグを組み、コラボレーションを行なうことになった。

DAZNではJリーグ（サッカー）、プロ野球、Bリーグ（バスケットボール）、リーグワン（ラグビー）を配信。さらに今年の6〜7月にはFIFAワールドカップの全104試合を配信することになっている。一方FODは、プロ野球のヤクルト、横浜主催試合、バレーボールのセリエA、高校ダンス部選手権などを配信予定で、「F1プラン」に入ればF1の全セッションをライブ視聴することができる。つまりDAZNとFODは、日本でスポーツを楽しむためには欠かせない、2大配信プラットフォームであると言える。

この2社がコラボレーションし、スポーツファンに最高の視聴体験を提供すべく、DAZN加入者とFOD F1プラン加入者を対象としたキャンペーンが実施されるという。

まずDAZN加入者に対しては、FODプレミアム（FOD F1プランではないのでご注意！）が3ヵ月間20%割引で利用できるクーポンコードが、先着10,000名にプレゼントされる。申し込み方法はDAZNから案内が送付されるということなので、ぜひそちらをチェックしていただきたい。クーポンコードの入力期限は、4月30日までとなっている。

一方でFODのF1プラン加入者には、DAZNの5日間無料視聴コードがプレゼントされる。こちらはFOD F1プラン加入者にメールで案内が届くという。視聴コードの利用は、12月31日までとなっている。

詳しくは特設のWEBサイト（https://news.fod.fujitv.co.jp/article/10783）をご確認いただきたい。

両者はこのキャンペーンについて、「プロ野球やJリーグ、F1などスポーツシーズンの開幕をともに盛り上げ、日本を元気にすることを目的に、双方の新規加入者に割引などを提供する初めての共同キャンペーンを実施することを決定しました」と説明している。