本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

アストンマーティン、2026年タイトル争いに絡んでくる？　チャンピオン最有力候補ラッセルも警戒強める

F1
F1
Williams launch
アストンマーティン、2026年タイトル争いに絡んでくる？　チャンピオン最有力候補ラッセルも警戒強める

バーレーンF1テスト、各チームの持ち込みタイヤ発表。順調メルセデス＆フェラーリは積極的、マクラーレンとアストンはC3最少

F1
F1
バーレーンF1テスト、各チームの持ち込みタイヤ発表。順調メルセデス＆フェラーリは積極的、マクラーレンとアストンはC3最少

F1メカ解説｜アウディF1、リヤウイングのアクティブエアロは独自路線。”回転式フラップ”の狙いはどこに？

F1
F1
F1メカ解説｜アウディF1、リヤウイングのアクティブエアロは独自路線。”回転式フラップ”の狙いはどこに？

レッドブルF1、2月21日にサンフランシスコでデモ走行。ドライブするのは角田裕毅「皆さんの前で轟音を響かせるのが楽しみです！」

F1
F1
レッドブルF1、2月21日にサンフランシスコでデモ走行。ドライブするのは角田裕毅「皆さんの前で轟音を響かせるのが楽しみです！」

アストンマーティン新車AMR26、ニューウェイの構想は2024年からスタート！「ガーデニング休暇中に生まれた哲学を貫いた」

F1
F1
Aston Martin launch
アストンマーティン新車AMR26、ニューウェイの構想は2024年からスタート！「ガーデニング休暇中に生まれた哲学を貫いた」

マクラーレン代表、信頼性トラブルへの懸念は解消？「各チーム非常に高いレベルで準備している」

F1
F1
Williams launch
マクラーレン代表、信頼性トラブルへの懸念は解消？「各チーム非常に高いレベルで準備している」

小松礼雄とグロージャンにとって大きな学びとなった、2012年の鈴鹿……「彼をうまく助けることができなかった」

F1
F1
小松礼雄とグロージャンにとって大きな学びとなった、2012年の鈴鹿……「彼をうまく助けることができなかった」

ラルフ・シューマッハー、男性パートナーとの婚約を発表。2024年には同性愛カミングアウト……結婚式は超盛大に？

F1
F1
ラルフ・シューマッハー、男性パートナーとの婚約を発表。2024年には同性愛カミングアウト……結婚式は超盛大に？
分析
F1

F1メカ解説｜アウディF1、リヤウイングのアクティブエアロは独自路線。”回転式フラップ”の狙いはどこに？

レギュレーション変更で新時代を迎えたF1。それに伴い、開発でも予想外の革新的なソリューションが出てきている。

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
編集:
Ala posteriore Audi

アウディR26のリヤウイング。黄色で強調されているのが可動フラップ

　2月11日からバーレーンでのプレシーズンテストを行なうF1。バルセロナでのシェイクダウンテストは非公開であったため、公に2026年のマシンが走行する最初の機会になるといえる。

　とはいえバルセロナでのテストで、各チームの新規則へのアプローチが見えてきた。アウディとアルピーヌは、アクティブエアロの面で独自のソリューションを取っていることが分かる。

　アウディのリヤウイングは、可動するフラップの回転軸がフラップの前縁や後縁ではなく中央に配置されているため、2つのフラップの回転方向がライバルチームとは異なるのだ。

　今年のF1における最も重大なレギュレーション変更の一つは、アクティブエアロに関するものだ。これまでも、オーバーテイクを促進するためのDRSという形でリヤウイングのフラップが稼働し、空気抵抗を低減してきた。

　アクティブエアロは前後のウイングのフラップが可動。オーバーテイク促進が目的ではないため、ポジションに関係なくすべてのストレートでこれらの要素を活用できるようになる。

　レギュレーションが変更された際にはよくあることだが、FIAが課した制限の範囲内でエンジニアが創造性を発揮し、ライバルたちとは異なる設計哲学を生み出している。この創造性は、アクティブエアロにも表れており、チームごとに異なるデザインが生まれている。

　グリッド全体で可動フラップの形状が異なり、可動するフラップの数も異なる。またサーキットの特性に応じて、レースごとにいくつかのソリューションが使い分けられる可能性がある。また、各チームによるリヤウイングの開き方にも多様性がある。

　昨年までのDRSは、規定で開口部は最大85mmまでとされており、それを各チームが最大限に活用しようと努力していた。基本的に、回転の軸となる支点は可動フラップの後部にあり、アクチュエーターで実際に動くのは上方に持ち上げられた前方の部分だった。

アウディR26のリヤウイング、2つの可動フラップが閉じている状態

アウディR26のリヤウイング、2つの可動フラップが閉じている状態

写真: Audi

　しかし2026年のレギュレーションでは、異なる解釈が生まれた。特にアルピーヌとアウディは、ライバルとは明らかに異なる道を歩んでいる。

　他のチームは、DRSと同じようにフラップ後部を固定しフラップ前部を持ち上げるという従来の手法を選んでいる。多くの場合、開口部を最大化してストレートでの空気抵抗を減らすために、エンドプレートよりも高い位置までフラップが持ち上げられている。

　一方、アルピーヌのフラップは逆の動きをする。フラップ後端を押し下げるアクチュエーターを採用しているのだ。これにより、押し下げられたフラップはメインプレーンの延長のような形状となる。つまり回転軸はフラップの前部にあるわけだ。

関連ニュース:

　アウディのアプローチはさらに興味深い。アウディのエンジニアたちはつの考え方の中間的な解決策を選択し、2枚フラップの回転軸はちょうど中心に配置されているからだ。

　2枚のフラップのうち、アクチュエーターのアームが接続されているのは下部のフラップのみ。このフラップにふたつの小さなサポートで接続された上部フラップは受動的に、アクチュエーターの動きに連動することになる。アクチュエーターが動いて下部フラップを持ち上げると、2枚のフラップが回転するように動くわけだ。

アウディR26（回転軸が中央）とマクラーレンMCL40（回転軸が後縁）のリヤウイングの比較

アウディR26（回転軸が中央）とマクラーレンMCL40（回転軸が後縁）のリヤウイングの比較

写真: Audi

　その結果、アウディR26のリヤウイングのフラップは、開いた状態では斜めに傾いた状態となる。DRSに近い手法を選んだライバルたちと比べて、開口部の隙間は小さくなっている。

　これは非常に興味深い解決策である。なぜなら斜めのフラップにより、その領域における気流の方向を変えることを意味するように見えるからだ。視覚的・空力的な効果として、開いたフラップの傾斜により、空気がほぼ「押し下げられている」ように見える。

　果たしてアウディは、空気抵抗を低減する以外の目的をこのウイングにもたせているのだろうか？　このウイングでディフューザー後方に空気を導く、”ダウンウォッシュ”を活用しているのだろうか？　ライバルたちがアウディに追随するかどうかも含めて、注目のソリューションだと言える。

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 レッドブルF1、2月21日にサンフランシスコでデモ走行。ドライブするのは角田裕毅「皆さんの前で轟音を響かせるのが楽しみです！」
More from
Gianluca D'Alessandro

3日で500周走破！　順調すぎるメルセデス、バルセロナテスト終え「バーレーンに大きな自信を持って向かう」とアントネッリ

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
3日で500周走破！　順調すぎるメルセデス、バルセロナテスト終え「バーレーンに大きな自信を持って向かう」とアントネッリ

F1メカ解説｜アクティブエアロ導入の2026年。動かすフラップは2枚じゃなく1枚でもいい？　メルセデスがW17で採った独自のアプローチ

F1
F1
Alpine launch
F1メカ解説｜アクティブエアロ導入の2026年。動かすフラップは2枚じゃなく1枚でもいい？　メルセデスがW17で採った独自のアプローチ

F1メカ解説｜レギュレーション変更に伴い、燃料流量計が変更。これまで以上に燃料の重要性が増す？？

F1
F1
F1メカ解説｜レギュレーション変更に伴い、燃料流量計が変更。これまで以上に燃料の重要性が増す？？

最新ニュース

アストンマーティン、2026年タイトル争いに絡んでくる？　チャンピオン最有力候補ラッセルも警戒強める

F1
F1 F1
Williams launch
アストンマーティン、2026年タイトル争いに絡んでくる？　チャンピオン最有力候補ラッセルも警戒強める

バーレーンF1テスト、各チームの持ち込みタイヤ発表。順調メルセデス＆フェラーリは積極的、マクラーレンとアストンはC3最少

F1
F1 F1
バーレーンF1テスト、各チームの持ち込みタイヤ発表。順調メルセデス＆フェラーリは積極的、マクラーレンとアストンはC3最少

F1メカ解説｜アウディF1、リヤウイングのアクティブエアロは独自路線。”回転式フラップ”の狙いはどこに？

F1
F1 F1
F1メカ解説｜アウディF1、リヤウイングのアクティブエアロは独自路線。”回転式フラップ”の狙いはどこに？

レッドブルF1、2月21日にサンフランシスコでデモ走行。ドライブするのは角田裕毅「皆さんの前で轟音を響かせるのが楽しみです！」

F1
F1 F1
レッドブルF1、2月21日にサンフランシスコでデモ走行。ドライブするのは角田裕毅「皆さんの前で轟音を響かせるのが楽しみです！」