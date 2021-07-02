前 / 【F1メカ解説】オーストリアGPピットレーン直送便：22年新マシンにリソース集中も、各チームアップデート投入 次 / F1オーストリアFP1：フェルスタッペン首位発進で連勝の勢いを維持。角田裕毅も5番手F1 / オーストリアGP ニュース
F1オーストリアFP1速報：フェルスタッペンの勢い止まらず……セッショントップ、角田は5番手
F1第9戦オーストリアGPのフリー走行1回目でトップタイムを記録したのは、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペン。アルファタウリ・ホンダの角田裕毅は5番手タイムでセッションを終えた。
オーストリアはレッドブルリンクで開催されている第9戦オーストリアGPの、フリー走行1回目が行なわれた。1分5秒143というトップタイムをソフトタイヤで出したのは、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンだった。
フェルスタッペンから0.266秒差で2番手につけたのは、フェラーリのシャルル・ルクレール。チームメイトのカルロス・サインツJr.は、3番手タイムをマークした。
前戦の勢いを引き継ぐアルファタウリ・ホンダの角田裕毅は、チームメイトのピエール・ガスリーのタイムを0.2秒上回る、5番手タイムを計測しレース週末最初のセッションを終えた。
Read Also:
|順位
|ドライバー
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|平均速度
|1
|マックス フェルスタッペン
|37
|1'05.143
|238.625
|2
|シャルル ルクレール
|33
|1'05.409
|0.266
|0.266
|237.655
|3
|カルロス サインツ Jr.
|33
|1'05.431
|0.288
|0.022
|237.575
|4
|バルテリ ボッタス
|31
|1'05.445
|0.302
|0.014
|237.524
|5
|角田 裕毅
|35
|1'05.474
|0.331
|0.029
|237.419
|6
|キミ ライコネン
|28
|1'05.586
|0.443
|0.112
|237.013
|7
|ルイス ハミルトン
|32
|1'05.709
|0.566
|0.123
|236.570
|8
|セルジオ ペレス
|31
|1'05.726
|0.583
|0.017
|236.509
|9
|ピエール ガスリー
|36
|1'05.726
|0.583
|0.000
|236.509
|10
|ランド ノリス
|28
|1'05.880
|0.737
|0.154
|235.956
|フルリザルトを見る
シェア
コメント
前の記事
【F1メカ解説】オーストリアGPピットレーン直送便：22年新マシンにリソース集中も、各チームアップデート投入
次の記事
F1オーストリアFP1：フェルスタッペン首位発進で連勝の勢いを維持。角田裕毅も5番手
コメントを読み込む
F1オーストリアFP1速報：フェルスタッペンの勢い止まらず……セッショントップ、角田は5番手
シェア
コメント
Trending
2021/06/04
バーチャルオンボード映像：バクー市街地サーキット
2021/05/05
Romain Grosjean's Special Mercedes Test
2021/04/02
Albert Park Circuit Modifications Project
2021/03/03
Aston Martin AMR21 Unveiling
Trending 今日
スライドショー
Listen to this article