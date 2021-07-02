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F1 / オーストリアGP ニュース

F1オーストリアFP1速報：フェルスタッペンの勢い止まらず……セッショントップ、角田は5番手

F1第9戦オーストリアGPのフリー走行1回目でトップタイムを記録したのは、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペン。アルファタウリ・ホンダの角田裕毅は5番手タイムでセッションを終えた。

F1オーストリアFP1速報：フェルスタッペンの勢い止まらず……セッショントップ、角田は5番手

　オーストリアはレッドブルリンクで開催されている第9戦オーストリアGPの、フリー走行1回目が行なわれた。1分5秒143というトップタイムをソフトタイヤで出したのは、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンだった。

　フェルスタッペンから0.266秒差で2番手につけたのは、フェラーリのシャルル・ルクレール。チームメイトのカルロス・サインツJr.は、3番手タイムをマークした。

　前戦の勢いを引き継ぐアルファタウリ・ホンダの角田裕毅は、チームメイトのピエール・ガスリーのタイムを0.2秒上回る、5番手タイムを計測しレース週末最初のセッションを終えた。

 
 

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順位 ドライバー 周回数 タイム 前車との差 平均速度
1 Netherlands マックス フェルスタッペン 37 1'05.143     238.625
2 Monaco シャルル ルクレール 33 1'05.409 0.266 0.266 237.655
3 Spain カルロス サインツ Jr. 33 1'05.431 0.288 0.022 237.575
4 Finland バルテリ ボッタス 31 1'05.445 0.302 0.014 237.524
5 Japan 角田 裕毅 35 1'05.474 0.331 0.029 237.419
6 Finland キミ ライコネン 28 1'05.586 0.443 0.112 237.013
7 United Kingdom ルイス ハミルトン 32 1'05.709 0.566 0.123 236.570
8 Mexico セルジオ ペレス 31 1'05.726 0.583 0.017 236.509
9 France ピエール ガスリー 36 1'05.726 0.583 0.000 236.509
10 United Kingdom ランド ノリス 28 1'05.880 0.737 0.154 235.956
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