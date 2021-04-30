F1 / ポルトガルGP 速報ニュース
F1ポルトガルFP2速報：ハミルトン首位、フェルスタッペン2番手。角田14番手
F1ポルトガルGPのフリー走行2回目は、メルセデスのルイス・ハミルトンがトップタイムだった。
F1第3戦ポルトガルGPのフリー走行2回目セッションがアルガルヴェ・サーキットで行なわれた。トップタイムはルイス・ハミルトン（メルセデス）で、1分19秒837をマークした。
2番手はマックス・フェルスタッペンで、ハミルトンとのタイム差は0.143秒。3番手にはバルテリ・ボッタス（メルセデス）が続いた。
4番手〜7番手はフェラーリ勢とアルピーヌ勢が食い込み、フェラーリのカルロス・サインツJr.、アルピーヌのフェルナンド・アロンソとエステバン・オコンはハミルトンのコンマ4秒差以内のタイムを刻んだ。FP1で3番手タイムを記録したフェルスタッペンのチームメイト、セルジオ・ペレスは10番手で、アルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーが11番手だった。
角田裕毅（アルファタウリ）は1分21秒053がベストタイム。順位は14番手だった。
Read Also:
|順位
|ドライバー
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|平均速度
|1
|ルイス ハミルトン
|33
|1'19.837
|209.812
|2
|マックス フェルスタッペン
|26
|1'19.980
|0.143
|0.143
|209.437
|3
|バルテリ ボッタス
|28
|1'20.181
|0.344
|0.201
|208.912
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