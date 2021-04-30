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/ F1ポルトガルFP1：首位ボッタスにレッドブル・ホンダのフェルスタッペンが僅差で続く。角田13番手 / F1ポルトガルFP2：ハミルトンが首位、フェルスタッペンが続く。角田裕毅は14番手
F1 / ポルトガルGP 速報ニュース

F1ポルトガルFP2速報：ハミルトン首位、フェルスタッペン2番手。角田14番手

F1ポルトガルGPのフリー走行2回目は、メルセデスのルイス・ハミルトンがトップタイムだった。

F1ポルトガルFP2速報：ハミルトン首位、フェルスタッペン2番手。角田14番手

　F1第3戦ポルトガルGPのフリー走行2回目セッションがアルガルヴェ・サーキットで行なわれた。トップタイムはルイス・ハミルトン（メルセデス）で、1分19秒837をマークした。

　2番手はマックス・フェルスタッペンで、ハミルトンとのタイム差は0.143秒。3番手にはバルテリ・ボッタス（メルセデス）が続いた。

　4番手〜7番手はフェラーリ勢とアルピーヌ勢が食い込み、フェラーリのカルロス・サインツJr.、アルピーヌのフェルナンド・アロンソとエステバン・オコンはハミルトンのコンマ4秒差以内のタイムを刻んだ。FP1で3番手タイムを記録したフェルスタッペンのチームメイト、セルジオ・ペレスは10番手で、アルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーが11番手だった。

　角田裕毅（アルファタウリ）は1分21秒053がベストタイム。順位は14番手だった。

 

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順位 ドライバー 周回数 タイム 前車との差 平均速度
1 United Kingdom ルイス ハミルトン 33 1'19.837     209.812
2 Netherlands マックス フェルスタッペン 26 1'19.980 0.143 0.143 209.437
3 Finland バルテリ ボッタス 28 1'20.181 0.344 0.201 208.912
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