F1 Aston Martin launch

アロンソ「アストンマーティンをより強いチームにしていくのが楽しみだ」　ニューマシンAMR26発表に際し、ドライバーふたりがコメント

新車AMR26のカラーリングを発表したアストンマーティン。同チームのフェルナンド・アロンソとランス・ストロールが、コメントを発表した。

編集:
Aston Martin AMR26

Aston Martin AMR26

写真：: Aston Martin

　アストンマーティンが2026年用マシンAMR26のカラーリングを発表。ふたりのドライバーがコメントを寄せた。

　サウジアラビアで開催され、オンラインで世界中に配信されたアストンマーティンのシーズン発表会で、新車AMR26のカラーリングが発表された。ただ壇上に登場したマシンは、先日バルセロナ-カタルニア・サーキットで走ったマシンとはデザイン上は大きく異なるショーカーであった。

　このニューマシンのカラーリング発表に際し、フェルナンド・アロンソは次のように語った。

「新しいルール、新しいパワーユニット、そして新しいアイデアに適応していく中で、アストンマーティンにとってはこれは非常にエキサイティングな、新しい1ページとなる。そしてローレンス（ストロール／エクゼクティブ・チェアマン）とエイドリアン（ニューウェイ／チーム代表）という、僕がこれまでに出会った中で最も強い意志と闘志を持ったふたりがチームを率いている」

　アロンソはそう語った。

「ここ数年は決して楽ではなかったが、僕らは多くのことを学んだ。その経験は、僕らを強くしてくれる。このチームの全員が、競争力について同じ渇望を共有している。シーズンを通じて開発できるマシンを実現するために、舞台裏でどれほどの努力が払われているのかを目の当たりにしてきた」

「今週バーレーンに向かい、コース上に出てマシンを開発していくのが楽しみだ。全力でプッシュし、アストンマーティンをより強く、より競争力のあるチームにしていくのが待ちきれない」

　またチームメイトのランス・ストロールも、新シーズンへ向けた期待を込めて次のように語った。

「AMR26は、完成したキャンパス（新しいファクトリー）から初めて送り出されるマシンであり、ホンダのワークスチームとしても最初のマシンだ。チームにとって記念すべき瞬間だ」

　そうストロールは語った。

「シェイクダウンは順調に進んだ。これはニューマシンにとっては重要なことで、しっかりとしたフィーリングを得ることができた」

「2026年のレギュレーションは大きな変更であり、すべてのチームにとって大きな挑戦になる。今はシーズンを通じてパフォーマンスの向上を続けていくことを目標に、マシンへの理解を深めていくことが不可欠だ」

「エイドリアン・ニューウェイをはじめ、アストンマーティンの多くの才能あるスタッフと共に仕事ができることを大変嬉しく思っている。彼らは目標達成に向けて懸命に努力している」

「次のバーレーンでのテストで、メルボルンでの開幕戦に向けて、できる限り多くの情報を収集する予定だ。ファンの皆さんにとっても、エキサイティングな1年になるはずだ」

