F1 ラスベガスGP

フェルナンド・アロンソは一体いつ引退するのか……今も溢れ出る大自信「自分より優れたドライバーなんていないと思っているよ」

フェルナンド・アロンソは、自分で「鈍った」と感じるまでF1を辞めることはないと語った。

田中 健一

公開日時: 2026/11/25 22:43

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Manuel Eletto

現在45歳のフェルナンド・アロンソは、自身の引退時期については「自分が遅くなったと感じた時」と語った。

2030年からF1のパワーユニット（PU）をV8ターボ＋小型のハイブリッドシステムとする方針で大筋合意された。先日このことについた尋ねられたアストンマーティン・ホンダのアロンソは、「その頃には間違いなく僕はもうF1にいないだろう」と語り、引退が近いことを匂わせた。

アロンソは2001年にデビュー……既に四半世紀が経ったが、今もその能力は衰えを見せない。では彼はいつまでF1に乗り続けるつもりなのか？

「そう質問はできればされたくないね！ でも尋ねられた時には、自分なりに積極的に答えるようにしている。そういうことでメディアの皆さんと一緒に楽しめるなら、構わないよ」

アロンソはアストンマーティンF1のインタビュー企画『UNDERCUT』に登場した際、そう語った。

「憶測については特に気にしていない。いつレースから引退するのかという疑問は、誰もが抱くものだ。僕も同じだ。そして、それはアスリートの宿命だ」

アロンソ曰く、モータースポーツは他のスポーツとは異なり、長く続けられるという。

「モータースポーツは非常に特殊なスポーツだ。最高レベルのパフォーマンスを発揮するために、体力だけに頼る必要はない。テニスやサッカーのように、常に走り続ける必要はないからね。むしろ技術的な環境に大きく依存する」

「もちろん、体力とモチベーションは維持しなければいけないけど、結局のところコースの上で自分より優れているドライバーなんていないと思っている。スピードが落ちたとか、スタート時の反射神経が鈍ったとか、次のグランプリに出場するモチベーションがなくなったとか、そんな風には感じていない」

アロンソは、簡単に若いドライバーのために席を譲るつもりはないと断言する。

「若い世代にF1のシートを与えるべきだとか、僕やルイス（ハミルトン）のようなドライバーはグリッドに長く居続けてきたんだから、そろそろ引退すべきだと言う人もいる。でも、モータースポーツはそういうモノじゃない」

「僕は自分の動きが鈍くなったと感じた時に辞める。パスポートに何歳と書いてあるから引退するわけじゃないよ」

ただアロンソは、今年生まれた子供に会えない日が多いことは辛いとも明かした。

「それが一番辛いことなんだ。今年は何度も、夜な夜な、大切な瞬間を見逃しているんじゃないかと自問自答したよ」

そうアロンソは言う。

「レースチームのことも考えている。僕のナンバー1メカニックとそのパートナーは、3年前に男の子を授かり、もうすぐふたり目が生まれる予定だ」

「自分が父親になる前は、子供を持つ人にとってそれがどれほど大きな意味を持つのか、そして子供と離れることが辛いのか、おそらく十分に理解していなかっただろう。でも今は、その気持ちが痛いほど分かるよ」

「しかも彼らは、僕よりもずっと一生懸命働いている。サーキットで過ごす時間も僕よりも長い。僕よりも1〜2日早く家を出て、僕より1〜2日遅く帰宅する。それでも一生懸命働き、モチベーションを失っていない」

「そういう姿を見ると、自分がチームの一員としてどれほど恵まれているかを実感し、彼らと共にさらに努力したいという気持ちが強くなるんだ」

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