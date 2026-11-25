F1 ラスベガスGP

アロンソ、アストンマーティン・ホンダの現状を語る「今のPUでは競争力を発揮できないけど、舞台裏の努力を見ると来季に向け自信が湧く」

フェルナンド・アロンソがアストンマーティンF1のインタビュー記事に登場。チームそしてパワーユニットの現状について語った。

田中 健一

編集: 2026/11/25 10:32

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

アストンマーティンがフェルナンド・アロンソのインタビューを公開。この中でアロンソは、「このパワーユニットでは競争力を発揮できない」と語るも、「来年への自信が湧いてくる」と語った。

アストンマーティンF1は、ドライバーや首脳陣のインタビュー記事を『UNDERCUT』シリーズと題して定期的に公開している。その最新版として、アロンソのインタビューが掲載された。

この中でアロンソは、今季のような厳しい状況の中でどうモチベーションを保っているのかと尋ねられた。

アストンマーティン・ホンダは大きな期待を寄せられて今シーズンを迎えたが、開幕から大苦戦。ここまでの獲得ポイントは僅か7に留まっており、新規参入のキャデラックの後塵を拝するレースもある。

しかしアロンソは、アストンマーティンのプロジェクトに自信を持っていると主張する。

「まず第一に、チームの状況を改善しようという強い決意があるんだ」

アロンソはそう語り始めた。

「バーレーンでのプレシーズンテストとオーストラリアの開幕戦の後、チームの誰もが自分たちの現状を理解した。誰も真実から目を背けることなく、それぞれの問題をどう解決するかということにすぐに焦点を当てた」

「チームの反応は本当に心強く、その後は改善できる点を見極めるのに時間を費やした」

アストンマーティンはシーズン前半はほとんどアップデートを投入しなかった。ゼロと言っても過言ではない。しかしハンガリーGPでようやく大規模アップデートを投入。目標としていたパフォーマンス向上を果たすことができたことで、大いに勇気付けられたとアロンソは言う。

「ブダペスト（ハンガリーGP）でのシャシーのアップデートは、ある一定のラップタイムを達成することを目標としていた。そしてその目標を達成することができたんだ」

そうアロンソは言う。

「そのブダペストでは競争力を発揮することができ、ザントフールト（オランダGP）とマレーシアでポイントを獲得することができた」

「今シーズン、シャシーの大幅なアップデートは一度だけで、それによって中団グループに食い込むことができた。この点から僕らが進むべき方向性が明確になり、非常に優れたマシンが完成するのは時間の問題だと確信している」

またホンダが開発・製造するPUに関しても、現在は大きく遅れているものの、将来に向けての自信を感じていると語った。

「エンジン（PU）に関しては、我々は大きく後れをとっている。今のPUでは、競争力を発揮することができない」

アロンソはそう語った。

「ラスベガスのようなサーキットでは、ストレートだけで2秒以上タイムを失ってしまっている。信頼性も十分じゃない。PUの状況に満足している人は誰もいないけど、ホンダが現状を改善するために、懸命に取り組んでいることは分かっている」

「舞台裏で行なわれている努力と献身的な取り組みを見ると、来年への自信が湧いてくる」

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