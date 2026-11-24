F1 カタールGP

極寒のラスベガスからカタールへ。ホンダ折原エンジニア「PUセッティングや最適化も大幅な変更が必要」

2026年のF1最後の3連戦の2戦目となるF1カタールGPに挑むアストンマーティン・ホンダ。ホンダの折原エンジニアは、大きな変更が必要だと語った。

公開日時: 2026/11/24 10:43

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Lance Stroll, Aston Martin

写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

F1ラスベガスGPでは大苦戦したアストンマーティン・ホンダ。3連戦の2戦目となるカタールGPでは、パワーユニット（PU）の面でも大きな変更が必要になると、ホンダF1の折原伸太郎トラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアは語った。

ラスベガスはロングストレートを持つレイアウトでライバルに太刀打ちできなかったアストンマーティン・ホンダ。ランス・ストロールが17位、フェルナンド・アロンソがチェッカー寸前にピットレーンに入って1周遅れでの完走扱いに終わった。

一方、カタールのルサイル・インターナショナル・サーキットは中高速コーナーの多い高速レイアウト。アストンマーティンのチーフ・トラックサイド・オフィサーであるマイク・クラックは、ラスベガスよりは戦えるのではないかと期待している。

折原エンジニアは、改良を重ねてきたパッケージと信頼性を確認する上で重要なレースになると語る一方で、PUには大きな変更をする必要があると語った。

「3連戦の2戦目となる今週末のカタールGPでは、先日のラスベガスで経験した気温よりも20～25℃ほど高くなる見込みです。そのため、パワーユニットのセッティングや最適化についても大幅な変更が必要になります」

カタールGPを前に、折原エンジニアはそう語った。

「カタールのサーキットは高速レイアウトで、中高速コーナーが多く、潤滑システムにとって厳しいサーキットです。それでも、シーズンを通じて改良を重ねてきたパッケージと信頼性を確認するうえで、重要な機会になると考えています」

「水曜日には、アメリカから空輸されるパワーユニットのメンテナンスをサーキットで行なう予定です。また、引き続きデータの分析を進め、レースウイークに向けて準備を整えていきます」

今季は残り2戦。来シーズンの飛躍に向けて、ひとつでもポジティブな材料を集めていきたいところだ。

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