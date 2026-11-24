F1 ラスベガスGP
高速コーナー多数のカタールが、アストンマーティンAMR26を評価する絶好機に。現場責任者クラック「まだパフォーマンス向上の余地はあるが」
今季のアストンマーティン・ホンダのマシンAMR26の現状について、現場責任者のマイク・クラックがコメントした。
田中 健一 Filip Cleeren
編集: 2026/11/24 10:08
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Fernando Alonso, Aston Martin
写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
アストンマーティン・ホンダは、F1ラスベガスGPで大苦戦した。チーフ・トラックサイド・オフィサーのマイク・クラックは、次戦カタールGPではもう少し戦えるのではないかと考えている。
長い直線が複数あるラスベガスは、アストンマーティン・ホンダにとっては厳しい1戦になることが事前から予想されていた。そしてそれは現実のものとなった。
最高速の面で苦しいアストンマーティン・ホンダは、最高速で大きく遅れを取った。スピードトラップを見ると、予選では最速だったオスカー・ピアストリ（マクラーレン）からフェルナンド・アロンソは33.1km/h遅く、決勝でもアロンソは、最速だったシャルル・ルクレール（フェラーリ）よりも30.4km/h遅かった。
「あまり良いパフォーマンスを出せないと分かっていたので、我々はふたつのことを目標にしていた。ひとつは最後まで走り切ることだ。最近はリタイアが多かったからね」
クラックはラスベガスGPの決勝レース後にそう語った。
「そしてもし戦えるならば、キャデラック勢と同等のレベルにあると思っていた。だから、最後まで走りきって、彼らを打ち負かそうとしていた。残念ながら、それが我々に達成できた唯一のこと、あるいは目指すことができた唯一のことだった」
「偉大な成果だなんて言うことはできない。でも、最終的にはダメージを最小限に抑えることができた。少なくともレースをする意味はあったし、今回のような順位が乱れる状況から学ぶことができた。それは、先頭争いだけでなく、隊列の全体で起きていた。お客様からすれば、それはエキサイティングだと感じたかもしれない」
結果的には、アストンマーティン・ホンダの2台は周回遅れになることなく、50周を走りきった（アロンソはチェッカーを受ける直前にピットに戻り、レースを終えたが）。しかし、入賞を争うライバルには太刀打ちできなかった。
クラックは、次戦カタールGPでは、ラスベガスGPのようなことにはならないだろうと語る。
「様子を見なければわからない。平均速度が非常に高いから、興味深いサーキットになるだろう」
そうクラックは言う。
「現時点は、予想は慎重にしている。セパンでは予想以上に良い結果が出たけど、シンガポールでは予想を下回った。個人的には、もっと理解を深めるために、取り組むべきことがいくつもあると思っている。でも、ラスベガスよりは良い結果が出せると思う」
「カタールは、ラスベガスとは全然違う。高速コーナーが多いコースで、平均速度もコーナリングスピードも速く、ピレリもタイヤの周回数制限を課した。気温だってここよりだいぶ高い」
「もっと良い走りができると思う。ただ最終的にどうなるかは、走ってみないと分からない」
アストンマーティンはハンガリーGPでシャシーにアップデートを投入し、それによってパフォーマンスは上がった。しかし上位との差はまだある。ホンダのパワーユニット（PU）のパフォーマンス不足がその理由だと言われる一方で、それだけではないだろうという声も多数挙がっている。
現状のマシンのパッケージについてどう考えているのか？ そう尋ねられたクラックは、こう語った。
「確かに、まだパフォーマンスを向上させる余地はある。ただ、グリップが低い状況……例えば雨が降っていたり、セパンのように路面が非常に荒れていた時などでは、マシンが低速域で力強いことが分かっている。低速域は、我々のマシンの強みであると言っても過言ではないだろう」
「高速コーナーでどうかは、カタールで検証する。カタールは高速コーナーばかりだからね。良い検証ができるだろう」
今後改善を進めていくためにも、様々なデータを収集する必要があるとクラックは言う。
「しかしまだ改善すべきことはたくさんある。様々なサーキット、あらゆるタイプのコーナーでの分析を、徹底的に行なう必要があるかもしれない。だからこそ低速域、特にグリップが低い状況では、マシンは大きく進歩したと言える」
「しかし中速コーナーや高速コーナーについては、来週その答えが出るだろう」
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