F1 ラスベガスGP
アストンマーティン・ホンダにとって厳しいラスベガス。しかし2台揃っての完走……ホンダ折原エンジニア「正しい方向に進んでいると確認できた」
アストンマーティン・ホンダのアロンソとストロールは、ラスベガスGPで揃って完走。信頼性問題に施した対策の方向性を確認できたと、ホンダの折原エンジニアは語った。
田中 健一
公開日時: 2026/11/22 22:13
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Lance Stroll, Aston Martin Racing
写真：: James Sutton / LAT Images via Getty Images
F1ラスベガスGPの決勝レースで、アストンマーティン・ホンダの2台は揃って完走した。ライバルと互角に争うことができなかったものの、レースのフルディスタンスを走り切れたことについて、正しい方向性に向かっていることを確認できたと、ホンダF1の折原伸太郎トラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアは語った。
アストンマーティン・ホンダにとって、ラスベガスGPは厳しい現実を突きつけられた。ストレートが長いコースレイアウトに苦労し、予選ではライバルに大きく差をつけられた。決勝でも、満足に戦うことはできなかった。
それでも、2台揃って完走。しかもいずれも、周回遅れになることなく50周を走りきった。フェルナンド・アロンソは、チェッカーを受けずにピットレーンに入ってマシンを停めたため、リザルト上では1周遅れであるが。
ただ、ここ数戦信頼性の面で苦労してきたアストンマーティン・ホンダにとっては、過酷なレースを走りきったことは、非常に重要だった。
「今週末はサーキットの特性上、厳しい戦いになると予想していました」
ホンダの折原エンジニアは、ラスベガスGPの決勝レース終了後にそう語った。
「その中でも、特に予選と決勝では興味深いデータを得ることができました」
特に前戦サンパウロGPで頻発したバッテリーのトラブルへの対策が功を奏したことは、今後に向けて重要であると折原エンジニアは語った。
「開幕前にお伝えしたとおり、前戦のサンパウロGPでのバッテリー問題については対策をいくつか持ち込んでいました。信頼性を確保するためには、まだ更なる改善が必要ですが、ラスベガスGP決勝をフルディスタンスで走り切れたことで、正しい方向に進んでいると確認することができました」
今シーズンは残り2戦。来週のカタールGPと、再来週のアブダビGPである。アストンマーティンF1そしてホンダは、その間に何か光るところを見せられるだろうか？
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