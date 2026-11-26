F1 ラスベガスGP
今も消えぬ三冠への野望……アロンソ「もう一度インディ500に挑戦してみたいね！」
フェルナンド・アロンソは、F1以外のレースに出場するならば、インディ500に改めて挑戦してみたいと語った。
田中 健一
公開日時: 2026/11/26 8:17
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Fernando Alonso, McLaren Racing Chevrolet
写真：: Scott R LePage / Motorsport Images
フェルナンド・アロンソは、将来インディ500に改めて参戦し、世界三大レース完全制覇を達成したいと語った。
来年1月に開催されるダカール・ラリーに参戦することを発表したアロンソ。近年ではマックス・フェルスタッペンやランス・ストロールがGTカーのレースに出走したりしているものの、その幅の広さは、アロンソの足元にも及ばない。
アロンソはダカール・ラリーのみならず、かつてはインディ500やル・マン24時間レース、デイトナ24時間レース……ありとあらゆるタイプのレースに参加している。その中で、WECの世界チャンピオンに輝き、ル・マンを制している。
このル・マン24時間レースは、F1モナコGP、インディ500と共に世界三大レースに数えられる。アロンソはル・マンとモナコは既に制覇しており、インディ500を勝てば見事三冠達成ということになる。
ただこの三冠を達成したのは、歴史上グラハム・ヒルただひとりのみ。アロンソが三冠を達成すれば、史上ふたり目の快挙ということになる。
アロンソにとってはそれは今も目標であるようだ。インディ500にはこれまで3回参戦したものの、勝利を収めることはできていない。
「インディ500にはもう一度挑戦したいと思っている。リスクとリターンのバランスが、他のどのレースよりも優れているからだ」
F1以外に挑戦したいレースについて尋ねられたアロンソはそう語った。
「オーバルレースの達人ではないから、準備は必要だし、あのスピードならば危険が伴うのは当然だ。しかしそのリスクの裏には、三冠達成という歴史的な偉業を成し遂げられる報酬もあるんだ」
改めてル・マンに挑みたいという野望もあると、アロンソは言う。
「インディ500とダカール・ラリー以外なら、ル・マン24時間レースにもう一度挑戦するかもしれない。優勝できれば、同様に大きな功績となるからね」
しかし既に発表されたダカール・ラリー以外の具体的な参戦予定は、今のところないという。
「しかし今のところ、ダカール・ラリー以外には特に計画はない。そして、非常に象徴的で権威あるレースだけに興味を持っている」
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