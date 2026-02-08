まるでジェット戦闘機……ジャン・アレジ所有のフェラーリF92Aが、約5億4000万円で落札
フェラーリF92Aがオークションにかけられ、約5億4000万円で落札された。予想落札価格には届かなかった。
Jean Alesi, Ferrari F92A
写真：: Ercole Colombo
ジャン・アレジが所有していたフェラーリF92Aがオークションにかけられ、最終的には291万2800ユーロ（約5億4000万円）で落札された。
フェラーリF92Aは、1992年のF1を戦ったフェラーリのマシン。しかしフェラーリのF1の歴史の中でも、この1992年は最も酷い暗黒期の真っ只中であり、シーズン中僅か2回しか表彰台を獲得できなかった。しかもいずれも3位。圧倒的強さでダブルタイトルを獲得したウイリアムズはおろか、マクラーレン・ホンダやベネトンにも大差をつけられ、コンストラクターズランキング4位に終わった。
しかもランキング3位だったベネトンは91ポイント獲得だったのに対し、フェラーリは僅か21ポイント。ランキング5位のロータスが13ポイント獲得だったため、あわやもっと順位を落とす寸前というところだった。
ただこの年のフェラーリ、F92Aはジェット戦闘機のような美しいマシンであり、ファンも多い。しかも車体としてのF92Aの出来は素晴らしく、かなり大きなダウンフォースを発生していたものの、エンジンの出来の悪さに足を引っ張られた結果だったとも言われる。
そのF92Aのうち1台は、当時ドライブしたジャン・アレジが所有し、自宅に飾られていた。しかし今回この個体がオークションに出品された。
当初落札価格は、300万ユーロ（約5億5700万円）から500万ユーロ（約9億3000万円）になるものと予想されていた。オークションは240万ユーロからスタートしたが、なかなか入札の声がかかることはなかった。しかししばらくして、電話でオークションに参加した人物が250万ユーロ（約4億6000万円）で入札。これが落札額となり、諸経費込みで291万2800ユーロ（約5億4000万円）ということになった。落札予想金額に届かなかったのは、大きな驚きだったといえよう。
なおF92Aのライバルとも言えるベネトンB192も最近オークションにかけられ、508万2000ユーロ（約9億4400万円）で落札された。フェラーリF92Aの倍近い落札額ではあるものの、こちらも落札額として想定されていた850万ユーロ（15億7900万円）には大きく届かなかった。
このB192（ミハエル・シューマッハー）とF92A（アレジ）は、モナコGPの決勝で接触したことがある。
Michael Schumacher, Benetton B192 Ford, collides with Jean Alesi, Ferrari F92A, at the hairpin
写真: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images
