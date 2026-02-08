本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

まるでジェット戦闘機……ジャン・アレジ所有のフェラーリF92Aが、約5億4000万円で落札

F1
F1
まるでジェット戦闘機……ジャン・アレジ所有のフェラーリF92Aが、約5億4000万円で落札

NTT docomo Business ROOKIEがスーパーフォーミュラ参戦体制を発表。昨季で引退の大嶋和也は“ガーディアン”に就任

スーパーフォーミュラ
スーパーフォーミュラ
NTT docomo Business ROOKIEがスーパーフォーミュラ参戦体制を発表。昨季で引退の大嶋和也は“ガーディアン”に就任

MotoGPシーズン開幕イベント、マレーシアのクアラルンプールで開催。ライダーたちがレーシングマシンで街に繰り出す

MotoGP
MotoGP
MotoGP Launch
MotoGPシーズン開幕イベント、マレーシアのクアラルンプールで開催。ライダーたちがレーシングマシンで街に繰り出す

新人ベアマンに成績面で劣ったオコン。“もっと期待していた”ハース小松代表、しかし信頼揺るがず「彼のポテンシャルはアブダビを見れば分かる」

F1
F1
Haas launch
新人ベアマンに成績面で劣ったオコン。“もっと期待していた”ハース小松代表、しかし信頼揺るがず「彼のポテンシャルはアブダビを見れば分かる」

“日本発女性フォーミュラ”KYOJO CUP、変革初年度は「想像以上の出来栄え」と関谷氏。今季はレースをさらに面白くする取り組みも？

KYOJO CUP
KYOJO CUP
“日本発女性フォーミュラ”KYOJO CUP、変革初年度は「想像以上の出来栄え」と関谷氏。今季はレースをさらに面白くする取り組みも？

レギュレーション大変更で勢力図がまさかの激変！　メルセデス＆レッドブルがトップチーム入りするきっかけになった2009年

F1
F1
レギュレーション大変更で勢力図がまさかの激変！　メルセデス＆レッドブルがトップチーム入りするきっかけになった2009年

ラッセルがタイトル候補……防衛かかるノリスもそう思う！？　　「ブックメーカーの意見に同意だ」

F1
F1
Williams launch
ラッセルがタイトル候補……防衛かかるノリスもそう思う！？　　「ブックメーカーの意見に同意だ」

新時代F1、バッテリー状況の違いで”大きな速度差”発生も懸念ナシ？　ドライバーたちが問題視していない理由

F1
F1
新時代F1、バッテリー状況の違いで”大きな速度差”発生も懸念ナシ？　ドライバーたちが問題視していない理由
F1

まるでジェット戦闘機……ジャン・アレジ所有のフェラーリF92Aが、約5億4000万円で落札

フェラーリF92Aがオークションにかけられ、約5億4000万円で落札された。予想落札価格には届かなかった。

編集:
優先ソースとして追加する
Jean Alesi, Ferrari F92A

Jean Alesi, Ferrari F92A

写真：: Ercole Colombo

　ジャン・アレジが所有していたフェラーリF92Aがオークションにかけられ、最終的には291万2800ユーロ（約5億4000万円）で落札された。

　フェラーリF92Aは、1992年のF1を戦ったフェラーリのマシン。しかしフェラーリのF1の歴史の中でも、この1992年は最も酷い暗黒期の真っ只中であり、シーズン中僅か2回しか表彰台を獲得できなかった。しかもいずれも3位。圧倒的強さでダブルタイトルを獲得したウイリアムズはおろか、マクラーレン・ホンダやベネトンにも大差をつけられ、コンストラクターズランキング4位に終わった。

　しかもランキング3位だったベネトンは91ポイント獲得だったのに対し、フェラーリは僅か21ポイント。ランキング5位のロータスが13ポイント獲得だったため、あわやもっと順位を落とす寸前というところだった。

　ただこの年のフェラーリ、F92Aはジェット戦闘機のような美しいマシンであり、ファンも多い。しかも車体としてのF92Aの出来は素晴らしく、かなり大きなダウンフォースを発生していたものの、エンジンの出来の悪さに足を引っ張られた結果だったとも言われる。

　そのF92Aのうち1台は、当時ドライブしたジャン・アレジが所有し、自宅に飾られていた。しかし今回この個体がオークションに出品された。

　当初落札価格は、300万ユーロ（約5億5700万円）から500万ユーロ（約9億3000万円）になるものと予想されていた。オークションは240万ユーロからスタートしたが、なかなか入札の声がかかることはなかった。しかししばらくして、電話でオークションに参加した人物が250万ユーロ（約4億6000万円）で入札。これが落札額となり、諸経費込みで291万2800ユーロ（約5億4000万円）ということになった。落札予想金額に届かなかったのは、大きな驚きだったといえよう。

　なおF92Aのライバルとも言えるベネトンB192も最近オークションにかけられ、508万2000ユーロ（約9億4400万円）で落札された。フェラーリF92Aの倍近い落札額ではあるものの、こちらも落札額として想定されていた850万ユーロ（15億7900万円）には大きく届かなかった。

　このB192（ミハエル・シューマッハー）とF92A（アレジ）は、モナコGPの決勝で接触したことがある。

Michael Schumacher, Benetton B192 Ford, collides with Jean Alesi, Ferrari F92A, at the hairpin

Michael Schumacher, Benetton B192 Ford, collides with Jean Alesi, Ferrari F92A, at the hairpin

写真: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 新人ベアマンに成績面で劣ったオコン。“もっと期待していた”ハース小松代表、しかし信頼揺るがず「彼のポテンシャルはアブダビを見れば分かる」
More from
フェラーリ

F1マシンがオリンピックを走った日……2006年トリノ五輪開会式。今夜開幕、ミラノ・コルティナ大会での再現はあるかな？？

F1
F1
F1マシンがオリンピックを走った日……2006年トリノ五輪開会式。今夜開幕、ミラノ・コルティナ大会での再現はあるかな？？

F1メカ解説｜最初のテストは非公開……でも見えてきたトレンド、そしてチームによる違い「今は他チームの写真を山ほど持っているんだ」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
F1メカ解説｜最初のテストは非公開……でも見えてきたトレンド、そしてチームによる違い「今は他チームの写真を山ほど持っているんだ」

ハミルトン、新時代のF1マシンに好感触「ドライビングするのは、間違いなく楽しくなった」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
ハミルトン、新時代のF1マシンに好感触「ドライビングするのは、間違いなく楽しくなった」

最新ニュース

まるでジェット戦闘機……ジャン・アレジ所有のフェラーリF92Aが、約5億4000万円で落札

F1
F1 F1
まるでジェット戦闘機……ジャン・アレジ所有のフェラーリF92Aが、約5億4000万円で落札

NTT docomo Business ROOKIEがスーパーフォーミュラ参戦体制を発表。昨季で引退の大嶋和也は“ガーディアン”に就任

スーパーフォーミュラ
SF スーパーフォーミュラ
NTT docomo Business ROOKIEがスーパーフォーミュラ参戦体制を発表。昨季で引退の大嶋和也は“ガーディアン”に就任

MotoGPシーズン開幕イベント、マレーシアのクアラルンプールで開催。ライダーたちがレーシングマシンで街に繰り出す

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP Launch
MotoGPシーズン開幕イベント、マレーシアのクアラルンプールで開催。ライダーたちがレーシングマシンで街に繰り出す

新人ベアマンに成績面で劣ったオコン。“もっと期待していた”ハース小松代表、しかし信頼揺るがず「彼のポテンシャルはアブダビを見れば分かる」

F1
F1 F1
Haas launch
新人ベアマンに成績面で劣ったオコン。“もっと期待していた”ハース小松代表、しかし信頼揺るがず「彼のポテンシャルはアブダビを見れば分かる」