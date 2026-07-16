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フジテレビ、FODのF1プラン無料視聴キャンペーンがスタート！　伝統のスパでの熱戦が0円で楽しめる

FODが、F1プラン スターターコースの無料視聴キャンペーンを開始。初登録の方が対象だ。

田中 健一
編集:
Lewis Hamilton, Ferrari, Carlos Sainz, Williams, Franco Colapinto, Alpine

Lewis Hamilton, Ferrari, Carlos Sainz, Williams, Franco Colapinto, Alpine

写真：: Andy Hone / LAT Images via Getty Images

　フジテレビの動画配信サービスFODは、7月16日から20日までの期間中、『FOD F1プラン スターターコース』に初めて登録した方を対象に、5日間無料で視聴できるキャンペーンを実施することを明らかにした。

　今季からF1全戦全セッションをライブ配信しているFOD。中継のみならず、『F1 R.A.W.』などF1関連番組も様々ラインアップされている。

　そんなFODのF1プランに加入したことがないという方に、チャンスがやってきた。7月16日（木）〜20日（月）の間にFODの『F1プラン スターターコース』に初めて登録すると、登録日から5日間無料で利用することができるという。

　今週末は伝統のスパ・フランコルシャンを舞台としたF1ベルギーGPが開催予定。その必見のグランプリを、無料で視聴できるというわけだ。

　なお無料期間終了後は、自動的に有料プラン（月額3880円／税込）に移行され、料金が発生する。無料期間中に解約した場合は即時解約となり料金は発生しないが、解約手続きが完了すると同時に無料期間も終了するという。

　また『F1プラン プロコース』と『F1プラン チャンピオンコース』は対象外とのことなので、ご注意いただきたい。

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