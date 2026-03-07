本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

F1
オーストラリアGP
ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

F1
オーストラリアGP
メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

F1
オーストラリアGP
フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

F1
オーストラリアGP
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

「本当にショックだし驚き」ピアストリ、まさかの母国戦スタート前リタイアは”予期せぬ追加パワー”が悪さ？

F1
オーストラリアGP
「本当にショックだし驚き」ピアストリ、まさかの母国戦スタート前リタイアは”予期せぬ追加パワー”が悪さ？

ラッセルが新時代最初のウイナーに！　メルセデスがワンツー。アストン2台は完走ならず｜F1オーストラリアGP決勝

F1
オーストラリアGP
ラッセルが新時代最初のウイナーに！　メルセデスがワンツー。アストン2台は完走ならず｜F1オーストラリアGP決勝

【動画】ピアストリ、母国オーストラリアGPの決勝直前にまさかのクラッシュ！

F1
オーストラリアGP
【動画】ピアストリ、母国オーストラリアGPの決勝直前にまさかのクラッシュ！

衝撃！　ピアストリがレコノサンスラップでクラッシュし、決勝レースにスタートできず｜F1オーストラリアGP決勝

F1
オーストラリアGP
衝撃！　ピアストリがレコノサンスラップでクラッシュし、決勝レースにスタートできず｜F1オーストラリアGP決勝
F1 オーストラリアGP

F1オーストラリアGP FP3速報｜好調メルセデス、アントネッリ大クラッシュもラッセル最速！　アロンソは19周走行して18番手

メルセデスがやっぱり速そう。ジョージ・ラッセルが他に大差をつけて最速タイムをマーク。しかしアンドレア・キミ・アントネッリは大クラッシュを喫した。

田中 健一
編集:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes crash

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes crash

写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

　F1開幕戦オーストラリアGPのフリー走行3回目が行なわれ、メルセデスのジョージ・ラッセルがトップタイムをマークした。

　このFP3は、直前に行なわれたFIA F3のスプリントレースで起きたクラッシュの修復作業に時間がかかったため、開始時間が予定よりも20分遅れた。

　このセッションで最速タイムをマークしたのは、メルセデスのジョージ・ラッセルだった。ラッセルはセッション最終盤、1分19秒053を記録。2番手となったフェラーリのルイス・ハミルトンに0.6秒もの大差をつけた。3番手にはもう1台のフェラーリ、シャルル・ルクレールが入った。

　セッション終盤、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがアタックラップに入った直後、ターン2の立ち上がりでバランスを崩し、大クラッシュ。赤旗中断の原因となった。ドライバーには大きな怪我はなさそうだが、マシンにはかなりダメージが及んでいるため、予選までの修復が間に合うのか微妙なところだ。

　驚きはアウディのガブリエル・ボルトレトが9番手タイムを記録したところだろう。PUメーカーとして初参戦ながら、いきなり入賞の可能性も十分にある。

　アストンマーティン・ホンダは、セッション開始からフェルナンド・アロンソが順調に走行。19周を走った。タイムも1分22秒720を記録し、まだまだ下位ではあるものの、前日までと比べて信頼性とパフォーマンスが引き上げられたように見える。

　ただチームメイトのランス・ストロールは、セッション前にパワーユニットに関する作業を行ない、その作業が遅れた。そして結局はエンジンに問題発生の可能性があるとして、1周も走らなかった。

　気になるのはウイリアムズだ。セッション序盤にはカルロス・サインツJr.がマシントラブルによりピットレーン入り口でストップしてしまい、赤旗中断の原因となった。またチームメイトのアレクサンダー・アルボンも、コース上で一時ストップしてしまうシーンがあった。2台揃って何らかの問題を抱えているように見受けられる。

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 F1オーストラリアGPのストレートモード区間がひとつ削減。マシンバランスの変化についてドライバーたちから懸念挙がる……FIA「安全が第一」
次の記事 メルセデスに明暗。ラッセルが大差トップもアントネッリが大クラッシュ。アストンはストロール走れず｜F1オーストラリアGP FP3
More from
田中 健一

アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

F1
F1
オーストラリアGP
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

衝撃！　ピアストリがレコノサンスラップでクラッシュし、決勝レースにスタートできず｜F1オーストラリアGP決勝

F1
F1
オーストラリアGP
衝撃！　ピアストリがレコノサンスラップでクラッシュし、決勝レースにスタートできず｜F1オーストラリアGP決勝

加藤大翔が3位表彰台を獲得。ウゴチョク、スレイターという有望株に並ぶ｜FIA F3メルボルン フィーチャーレース

FIA F3
FIA F3
Albert Park
加藤大翔が3位表彰台を獲得。ウゴチョク、スレイターという有望株に並ぶ｜FIA F3メルボルン フィーチャーレース

最新ニュース

ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

F1
オーストラリアGP
ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

F1
オーストラリアGP
メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

F1
オーストラリアGP
フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

F1
オーストラリアGP
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」