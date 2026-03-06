アストンマーティンF1の振動が減った？ ホンダ折原エンジニア「対策案が実走行でも機能していることが確認できた」
ホンダF1の折原伸太郎エンジニアが、F1オーストラリアGPの初日を終えてコメント。HRC Sakuraで検証してきた振動に対する対策が功を奏していることが確認できたという。
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
写真：: Peter Fox
ホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎が、F1オーストラリアGPの初日を終えてコメント。振動に対する対策の効果を確認することができたと語った。
F1開幕戦のオーストラリアGP。その初日も、アストンマーティン・ホンダにとっては厳しいものとなった。FP1ではフェルナンド・アロンソが1周も走れず、ランス・ストロールも3周のみ。午後のFP2ではふたりとも20周近くを走行したが、ラップタイムは計測ラップを行なわなかったセルジオ・ペレス（キャデラック）を除けば最下位であった。
しかし折原エンジニアによれば、バーレーンテスト後から開幕戦までにかけて検証してきた対策が、実走行でも機能していることを確認できたという。
「本日のFP2は、PUのバッテリーへの振動に対する対策の効果を確認することができたという点で、我々にとってポジティブな内容になりました。アロンソ選手、ストロール選手が合計31周を走行し、振動対策の効果検証に必要なデータが得られました」
「HRC Sakuraのテストベンチで最初に実施した対策案が、オーストラリアGPでの実走行でも機能していることが確認でき、今日の走行では振動量が減少していることがデータとして明確になっています」
HRCの渡辺康治社長は木曜日に行なわれたメディアセッションで、「現段階で最も効果的と思われる対策を今週末から導入します。ただ、実際に車両を走らせてみないと、その効果は十分には確認できません。そのため、PUのオペレーションには一定の条件を課さなければいけません」と語っていたが、その効果は確認できたようだ。これはある意味前進だったと言えよう。
しかし他のトラブルが発覚したことにより、初日は思うように周回を重ねることができなかったと、折原エンジニアは言う。
「一方で、FP1はアロンソ選手のPUに不具合が見つかるところからのスタートとなりました。開始までに復旧を試みましたが間に合わず、作業継続のために14号車（アロンソ選手）は走行しない判断となりました」
「ストロール選手のPUにも1度目の走行中に問題を確認したため、一度ピットに戻して調査を行なうことを決めました。そのデータをもとにFP2に向けて変更を加え、FP2ではよりよい形で走行をすることができました」
オーストラリアGPの2日目となる3月7日（土）には、午前中にフリー走行3回目、午後には予選が行なわれる。初日を終えた段階で様々な反応が出ているが、2日目のアストンマーティン・ホンダは、より充実した走行プランをこなすことができるのか……世界中からの注目が集まっている。
