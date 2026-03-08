本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

F1
オーストラリアGP
ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

F1
オーストラリアGP
メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

F1
オーストラリアGP
フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

F1
オーストラリアGP
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

「本当にショックだし驚き」ピアストリ、まさかの母国戦スタート前リタイアは”予期せぬ追加パワー”が悪さ？

F1
オーストラリアGP
「本当にショックだし驚き」ピアストリ、まさかの母国戦スタート前リタイアは”予期せぬ追加パワー”が悪さ？

ラッセルが新時代最初のウイナーに！　メルセデスがワンツー。アストン2台は完走ならず｜F1オーストラリアGP決勝

F1
オーストラリアGP
ラッセルが新時代最初のウイナーに！　メルセデスがワンツー。アストン2台は完走ならず｜F1オーストラリアGP決勝

【動画】ピアストリ、母国オーストラリアGPの決勝直前にまさかのクラッシュ！

F1
オーストラリアGP
【動画】ピアストリ、母国オーストラリアGPの決勝直前にまさかのクラッシュ！

衝撃！　ピアストリがレコノサンスラップでクラッシュし、決勝レースにスタートできず｜F1オーストラリアGP決勝

F1
オーストラリアGP
衝撃！　ピアストリがレコノサンスラップでクラッシュし、決勝レースにスタートできず｜F1オーストラリアGP決勝
F1 オーストラリアGP

アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

アストンマーティン・ホンダは開幕戦オーストラリアGPを、順位を競うためではなく、今後のために学びを得る機会として使った。

田中 健一
編集:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

写真：: William West / AFP via Getty Images

　アストンマーティンのチーム代表であるエイドリアン・ニューウェイは、F1オーストラリアGPの決勝レースを終え、今季マシンAMR26を深く学ぶ機会になったと語った。

　2026年のF1開幕戦オーストラリアGPは、アストンマーティン・ホンダにとって試練の1戦となった。プレシーズンテストから悩まされた異常振動の問題を完全に解決することができず、施してきた対策を検証することに終始。金曜日と土曜日も、ライバルのように多くの周回数をこなすことができず……決勝も順位を争うというよりも、リスクを取らずに周回を重ねるということになった。

　フェルナンド・アロンソとランス・ストロールは、決勝レースをスタートしたものの、アロンソは14周を走ったところで一旦ピットに戻り、マシンをガレージに入れた。ただこれで完全リタイアしたわけではなく、再びコースイン……そういう走行プランを繰り返した。

　完走扱いには至らなかったものの、アロンソは21周を走破。ストロールも43周を走った。

「今日は主に、AMR26についてより深く学ぶ機会だった」

　ニューウェイ代表はそう語った。

「2台ともにスタートを切ることができたが、ポイント獲得が不可能なことは明らかだったため、ピットインしてマシンをチェックすることにした」

「その後チームは、パーツを節約するためにフェルナンドにリタイアするよう指示した。今週末のデータと学んだことは、次のレースに向けて役立つだろう」

　アロンソは、ペースこそ厳しいものであったが、スタート直後には見せ場を作った。17番グリッドからのレースだったものの、一気に10番手まで浮上。さすがアロンソというところを見せた。

　ただその後のペースは厳しく、ずるずると後退していった。

「最初の2周は、僕としてはこのレースの中で最も楽しかった。スタートは良かったし、予想もしていなかった10番手まで上がることができた」

　そうアロンソは語った。

「でも、僕らはその後、後退していくことになった。そしてマシンをガレージに戻してチェックを行ない、リタイアする前に何度かコースに戻った。次の中国GPは、再び走行距離を稼ぎ、最適化を図る絶好の機会となるだろう」

　またストロールも、次の中国GPに向けて少し方向性が見えてきたと語った。

「今週末はほとんど走れていなかったので、最後の数周走ることができてよかった」

「レースを学ぶためのセッションとして捉え、数周停車してガレージで点検をしてからコースに戻った。パフォーマンスと信頼性の面ではまだかなり課題があるけど、今日の走行で中国に向けて少し方向性が見えてきたと思う」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 「本当にショックだし驚き」ピアストリ、まさかの母国戦スタート前リタイアは”予期せぬ追加パワー”が悪さ？
More from
田中 健一

衝撃！　ピアストリがレコノサンスラップでクラッシュし、決勝レースにスタートできず｜F1オーストラリアGP決勝

F1
F1
オーストラリアGP
衝撃！　ピアストリがレコノサンスラップでクラッシュし、決勝レースにスタートできず｜F1オーストラリアGP決勝

加藤大翔が3位表彰台を獲得。ウゴチョク、スレイターという有望株に並ぶ｜FIA F3メルボルン フィーチャーレース

FIA F3
FIA F3
Albert Park
加藤大翔が3位表彰台を獲得。ウゴチョク、スレイターという有望株に並ぶ｜FIA F3メルボルン フィーチャーレース

パートナーのホンダと、AMR26の開発を進めている……アストンマーティンのニューウェイ代表「非常に忙しい1日になった」

F1
F1
オーストラリアGP
パートナーのホンダと、AMR26の開発を進めている……アストンマーティンのニューウェイ代表「非常に忙しい1日になった」
More from
フェルナンド アロンソ

アロンソが予選で力走……上位はまだ遠いものの、確実に進歩するアストンマーティン。ホンダ折原エンジニア「バッテリー周辺の振動は軽減」

F1
F1
オーストラリアGP
アロンソが予選で力走……上位はまだ遠いものの、確実に進歩するアストンマーティン。ホンダ折原エンジニア「バッテリー周辺の振動は軽減」

アロンソ、開幕戦から”いつリタイアすべきか”を明かす「できるだけ多くの周回はしたいけど、リスクは冒せない」

F1
F1
オーストラリアGP
アロンソ、開幕戦から”いつリタイアすべきか”を明かす「できるだけ多くの周回はしたいけど、リスクは冒せない」

アストンマーティン・ホンダ問題山積みにアロンソは「精神的に厳しいだろう」……ニューウェイ代表が理解を示す

F1
F1
オーストラリアGP
アストンマーティン・ホンダ問題山積みにアロンソは「精神的に厳しいだろう」……ニューウェイ代表が理解を示す
More from
アストンマーティン

僕らは皆が思っているほど悲観的じゃない……アストンマーティン・ホンダのアロンソ気丈「常に進歩している」

F1
F1
オーストラリアGP
僕らは皆が思っているほど悲観的じゃない……アストンマーティン・ホンダのアロンソ気丈「常に進歩している」

アストンマーティンF1の振動が減った？　ホンダ折原エンジニア「対策案が実走行でも機能していることが確認できた」

F1
F1
オーストラリアGP
アストンマーティンF1の振動が減った？　ホンダ折原エンジニア「対策案が実走行でも機能していることが確認できた」

25周が限界は正しくない？　アストンマーティンのアロンソ、振動問題に揺れるホンダ強力擁護「解決を100％信じている」

F1
F1
オーストラリアGP
25周が限界は正しくない？　アストンマーティンのアロンソ、振動問題に揺れるホンダ強力擁護「解決を100％信じている」

最新ニュース

ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

F1
オーストラリアGP
ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

F1
オーストラリアGP
メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

F1
オーストラリアGP
フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

F1
オーストラリアGP
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」