ルクレールFP1首位もトラブル発生。アストンマーティンはアロンソ13番手も新サスペンションが破損｜F1ハンガリーGP

F1第11戦ハンガリーGPのフリー走行1回目は、フェラーリのシャルル・ルクレールがトップタイムをマークした。

サマーブレイク前最後の一戦となるハンガリーGP。舞台のハンガロリンクは、気温23度ながら路面温度は43度というコンディションで最初のセッションがスタートした。なお今回はハースの平川亮を含め、5チームがこのセッションでルーキー起用義務を消化している。

今回は複数チームがアップグレードを投入。中でもアストンマーティンはBスペックとも呼べるほどの大規模アップグレードを実施している。

そのため、60分のセッションがスタートすると各車が一斉にコースインし、ミディアムまたはハードタイヤで周回を重ねた。中には空力測定用のリグを搭載したマシンも見られた。

フェラーリは、シャルル・ルクレール車のリヤウイング中央部に3段のミニウイングを追加。アクティブエアロが使えなかったモナコGPで見られたモノと近く、ウイング中央にフラップを動かすアクチュエーターがないマカレナウイングのメリットを活かしたデザインだと言える。

各車が最初のタイヤセットでの走行を終え、ピットに戻るクルマが多くなった段階で、トップはフェラーリのルクレール。2番手にもルイス・ハミルトンが続いた。

アストンマーティンの2台はハードタイヤで走り出し、10周弱の走行でフェルナンド・アロンソが16番手、ランス・ストロールが17番手で一旦ガレージに戻った。

メルセデスのジョージ・ラッセルやレッドブルのマックス・フェルスタッペンは、セッション中盤からソフトタイヤに履き替えて走行を再開。ラッセルがトップタイムを更新するも、フェルスタッペンが1分19秒559をマークし、それをさらに上回った。

しかしそれ以上に速かったのがルクレール。フェルスタッペンを0.484秒も上回る1分19秒075を叩き出し、結局これがセッションのトップタイムとなった。

他のドライバーたちがソフトタイヤでのタイム計測を始めていく中、ハードタイヤで走っていたストロールがマシンストップ。赤旗が掲示され、セッションが中断された。

ストロールのマシンはアップグレードされたはずの左リヤのサスペンションが破損し、スピンしてしまったようだ。

6分ほどの中断を経て残り17分でセッション再開。アロンソもソフトタイヤに履き替え、13番手タイムを記録した。

残り10分を切ったところで、ウイリアムズのカルロス・サインツJr.がターン1でオーバーシュート。4輪をロックさせたが、なんとかクラッシュは免れた。

さらにその後には、ルクレールが無線で”何かが壊れた”と訴え、ピットイン。チームのガレージに辿り着けずにマシンを止めることになった。

ルクレールにとっては良いセッションの終わり方ではなかったものの、2番手のフェルスタッペンに0.484秒差をつける力強い走り出しとなった。

レッドブルはアイザック・ハジャーも4番手。メルセデスはラッセルが5番手、アンドレア・キミ・アントネッリに代わってマシンを走らせたフレデリック・ベスティが7番手となっている。

中団チームはアウディが好調で、ガブリエル・ボルトレトが6番手、ニコ・ヒュルケンベルグが8番手と一歩リード。レーシングブルズの2台がそれに続いた。

アストンマーティンはアロンソが13番手と、今季これまでの週末とは異なり、中団でのスタート。ストロールにトラブルが起きたものの、まずまずのFP1だったと言えるのではなかろうか。FP2でレギュラードライバーが揃い、予選シミュレーションを実施した時にどの位置に留まれるかが注目だ。