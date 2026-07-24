F1ハンガリーFP1速報｜ルクレール最速。待望アップグレードのアストンはトラブル発生もアロンソ13番手

F1第11戦ハンガリーGPのフリー走行1回目が行なわれ、フェラーリのシャルル・ルクレールがトップとなった。

ルクレールはセッション中盤に1分19秒075をマーク。2番手のマックス・フェルスタッペン（レッドブル）に0.484秒差をつけた。3番手はフェラーリのルイス・ハミルトンだ。

ただ、ルクレールはセッション終盤にマシントラブルに見舞われ、ひと足早く走行を止めた。

今回マシンを大きくアップグレードしたアストンマーティンは、ランス・ストロールが左リヤサスペンションのトラブルでマシンストップしてしまったが、フェルナンド・アロンソが13番手につけた。

なお、ハースからFP1を走った平川亮は、17番手でセッションを終えている。