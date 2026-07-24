フェラーリがワンツー、ハミルトンがFP2首位。アストンマーティンはストロールが痛恨0周｜F1ハンガリーGP

F1ハンガリーGPのFP2は、フェラーリがワンツー。ルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。

気温24度、路面温度32度とハンガロリンクにしては涼しめのコンディションでFP2のセッションがスタート。FP1と比べて10度近く路面温度が下がり、風もかなり強くなっているようだ。

FP1ではルーキーが乗っていたマシンにもレギュラードライバーが戻り、ポイントリーダーのアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）も週末初めての走行を開始した。

FP1でアップデートされたリヤサスペンションが破損したランス・ストロール（アストンマーティン）のマシンは、修復が間に合わずFP2を欠場すると早々に発表された。一方チームメイトのフェルナンド・アロンソは、ミディアムタイヤで走り出した。

セッション序盤は、フェラーリのルイス・ハミルトンがタイムシートのトップを維持。FP1終盤にトラブルでストップしたシャルル・ルクレール（フェラーリ）も2番手につけ、順調に走行を重ねた。

セッション開始から20分が過ぎると、多くのマシンが一旦ピットへ戻り、ソフトタイヤに交換。予選シミュレーションを開始した。

マクラーレンのランド・ノリスが1分19秒228をマークし、マックス・フェルスタッペン（レッドブル）も2番手に続いたが、FP1でルクレールが記録した最速タイム（1分19秒075）には届かなかった。

アントネッリやフェラーリ勢がソフトタイヤでのアタックを開始したタイミングで、アルピーヌのフランコ・コラピントが最終コーナーでクラッシュ。リヤからバリアにぶつかり、セッションは赤旗中断となった。

残り26分からセッション再開。アタックのやり直しをするドライバーが多い中、ジョージ・ラッセル（メルセデス）はミディアムタイヤを履き、一足先にロングランを開始した。

フェラーリ勢はFP1からの好調をFP2にも引き継ぎ、ルクレールが1分18秒877をマーク。ハミルトンも0.037秒差で2番手に続いたが、ハミルトンはその後のアタックでタイムを更新。1分18秒729でトップタイムを塗り替えた。

これでアタック合戦はひと段落。各車がロングランを開始したが、タイヤ選択はまちまち。3種類のコンパウンドがまんべんなく使われた。

その後は大きなトラブルもなく、60分のセッションが終了。ハミルトンがトップ、ルクレールが2番手とフェラーリがワンツーとなった。

3番手はノリスだが、ルクレールから0.499秒と大きな差がつけられた形。ただ、ノリスは赤旗が出されたタイミングでセクター1、セクター2で全体ベストをマークしており、もう少し差を縮めることができていたはずだ。

レッドブルはフェルスタッペンが4番手、ラッセルを挟んでアイザック・ハジャーが6番手だ。ポイントリーダーのアントネッリは赤旗の影響もあってソフトタイヤでタイムを出せず、13番手に沈んだがこちらも本来の実力はもっと上だろう。

中団争いはFP1から引き続き、アウディとレーシングブルズがトップを争っているような状況だ。

アストンマーティンのアロンソは、キャデラック勢の間に入る19番手。なにより、新パッケージでストロールが全く走れず、データを集められなかったのが痛手となった。