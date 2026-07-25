ホンダ、振動対策とアタック重点の取り組みが効果を発揮。折原エンジニア「振動の抑制において良い改善が見られている」

アストンマーティンが大規模アップデートを投入したF1ハンガリーGP。予選ではフェルナンド・アロンソが今季初めてQ1を突破し、16番手となった。

ホンダとしては、前日のフリー走行で発生した振動の対策をしつつ、一発のアタックに向けた最適化を進めたと、ホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎はコメントした。

「今日はFP3から予選に向けて、一発のパフォーマンスを最大限引き出すことに重点を置いて取り組みました」

「また、昨日発生していた振動（オシレーション）への対策を施し、関連するパラメーターを変更することで、振動の抑制において良い改善が見られています」

「さらに、アストンマーティンF1チームの新しいシャシーに合わせ、このサーキットに最適なエネルギーマネジメントとドライバビリティの最適化を図りました」

前戦ベルギーGPでは、キャデラック勢から2秒遅れで予選最後尾となったアストンマーティン。しかしハンガリーの予選では、アロンソがキャデラック勢だけでなくウイリアムズ2台、ハースのオリバー・ベアマンの前に出た。

アストンマーティンのシャシーが大きく進歩したのは間違いないだろう。パワーの依存度が低いハンガロリンクでそれは証明できた。

夏休み明けのオランダGPでは、ホンダのパワーユニットがアップデートされる予定となっている。夏休み前最後の決勝レースをチームとしてきちんと戦い、期待がもてる形で夏休みに入りたいところだ。