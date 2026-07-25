ついにメルセデスの壁崩れる。ノリスがハミルトン破りポール。アロンソQ1突破16番手｜F1ハンガリーGP予選

F1ハンガリーGPの予選が行なわれ、マクラーレンのランド・ノリスがポールポジションを獲得した。

現地時間16時からスタートした予選は、気温27度、路面温度50度というコンディション。舞台であるハンガロリンクは比較的オーバーテイクが難しいコースであり、予選の重要度が高い週末と言える。

今回持ち込まれたタイヤはもっとも柔らかいC3～C5コンパウンド。フリー走行ではソフトタイヤで数回アタックしてタイムを更新するマシンも多く、状況によっては燃料を多めに積んでコース上でチャンスを伺うことも可能だろう。

■Q1：アロンソ、今季初めてのQ2進出！

18分間のQ1がスタートすると、キャデラックのバルテリ・ボッタスを先頭にウイリアムズ勢やアストンマーティン勢がコースインした。FP3でブレーキ火災に見舞われたセルジオ・ペレス（キャデラック）も、無事に予選に参加している。

今回、大規模なアップグレードを実施したアストンマーティンは、フェルナンド・アロンソが1分20秒665をマーク。今週末大苦戦しているウイリアムズのアレクサンダー・アルボンを0.9秒上回った。

彼らのアタックが終わる頃を見計らい、フェラーリ勢がコースイン。ここでソフトタイヤではなく、ミディアムタイヤを履いてQ1突破を狙った。ルイス・ハミルトンは1分18秒730を記録したものの、シャルル・ルクレールはターン3でトラックリミット違反を犯してしまった。

ソフトタイヤで速さを見せたのは、FP3でもトップだったマクラーレンのランド・ノリス。1分18秒277を叩き出してトップに立った。

アストンマーティン勢は2セット目のタイヤを投入し、アロンソが12番手に浮上。ランス・ストロールは16番手とギリギリQ1突破圏内につけた。

Q2進出をかけたアタック合戦では、ストロールはアタックを完了することなくピットに入り、20番手でQ1敗退。一方でアロンソはタイム更新を果たし、16番手でギリギリQ2進出を果たした。アロンソはスプリント予選ではSQ2に1回進出しているものの、土曜日の予選では今季初めてのQ2進出となった。

Q1敗退は、17番手のオリバー・ベアマン（ハース）以下、カルロス・サインツJr.（ウイリアムズ）、アルボン、ストロール、ボッタス、ペレスとなった。

■Q2：ノリスがトップ。アロンソは16番手

15分間のQ2は、アロンソが先頭でコースイン。まずは中古のソフトタイヤでアタックした。アロンソ以外にも、マクラーレン勢やアルピーヌ勢は中古タイヤを履いてのアタックとなった。

レッドブルのアイザック・ハジャーがターン12でスピンを喫したものの、幸いマシンにダメージを負うことは避けられ、他のドライバーへの影響も限定的で済んだ。

レッドブルのマックス・フェルスタッペンが1分18秒249でトップに立つも、アントネッリが無線で「グリップがない」と訴えながらもそれを上回った。しかしそれ以上に速かったのがハミルトンで、1分17秒931を叩き出した。

アロンソはコース上に他のマシンがいなくなったタイミングで新品ソフトタイヤを投入、1分19秒808をマークし、10番手まで浮上した。

セッション残り時間が5分を切り、各車がQ3進出に向けて最後のアタックへ。路面の改善が進んでいることもあり、ハジャーがハミルトンを0.59秒上回り、首位に立った。

その後も目まぐるしく順位が入れ替わり、最終的にトップは1分17秒456を叩き出したノリス。2番手にルクレール、3番手にハミルトンが続いた。ハジャーは4番手だ。

アントネッリは持ちタイムがトラックリミット違反で抹消されてしまったが、8番手で無事にQ3へ駒を進めた。

Q3進出はメルセデスとマクラーレン、フェラーリ、レッドブルの8名に加え、レーシングブルズのアービッド・リンドブラッド、アウディのニコ・ヒュルケンベルグだ。

アロンソは結局16番手。予選Q2で敗退となった。

■Q3：ノリス、僅差でハミルトン抑え今季初ポール！

路面温度が43度まで下がる中、13分間のQ3がスタート。しばらく誰も動かなかったが、残り11分を切ってフェルスタッペンが先陣を切った。

フェルスタッペンがまずは1分17秒725を記録するが、マクラーレンの2台がそれを上回る。特にノリスはQ2のベストを0.1秒上回る好タイムだったが、ハミルトンはそれ以上の速さを見せた。セクター1とセクター3で全体ベストを更新し、1分17秒219を刻んだのだ。

メルセデスはアントネッリが4番手、ラッセルが7番手。レッドブルもフェルスタッペン6番手、ハジャー8番手でラストアタックを迎えた。

フェラーリ勢が真っ先にラストアタックに向かったのに対し、マクラーレン勢はコースインをギリギリまで遅らせた。

ハミルトン、ルクレール共に自己ベストを更新できず。自己ベスト更新ペースだったアントネッリの前では、フェルスタッペンがスピンを喫してしまう。

ポール争いはこのまま決着かと思われたが、ノリスがセクター2で全体ベストをマーク。他のセクターも自己ベストでまとめ、1分17秒207でハミルトンを大逆転。0.012秒差でポールポジションを獲得した。

今季は土曜日の予選でメルセデスがポールポジションを独占してきたが、ついに牙城が崩れ、ノリスが今季初のポール獲得となった。

なお、ハミルトンはピアストリのアタックを妨害した疑いで審議対象に。4番手となったアントネッリも黄旗時の減速違反の疑いでセッション後の審議対象となっている。