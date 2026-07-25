ノリス、好調ハミルトンを抑えてFP3トップタイム。アストンマーティンはハースに肉薄｜F1ハンガリーGP

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F1第11戦ハンガリーGPのフリー走行3回目は、マクラーレンのランド・ノリスがトップとなった。

公開日時:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

写真：: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

　F1第11戦ハンガリーGPのフリー走行3回目が行なわれ、マクラーレンのランド・ノリスがトップタイムをマークした。

　気温は24度、路面温度は49度まで上昇する中で、シーズン前半戦最後のフリー走行がスタート。舞台であるハンガロリンクは、初日の走行を終えたドライバーから苦情が出たことで、ターン1の路面が夜間に再舗装されている。

　セッションスタートからしばらくは、コースインするマシンがいなかったが、2分ほど経ってフランコ・コラピント（アルピーヌ）がコースイン。FP2でクラッシュを喫し修復がされたマシンの感触を確かめた。

　しばらくコラピントがコースを独占していたが、セッション開始から7分が過ぎアストンマーティンのランス・ストロールがコースへ。新しいリヤサスペンションが破損し、スペアパーツ不足でFP2をまるまる走れなかっただけに少しでも走っておきたいところだ。

　少しずつコースに出るマシンが増えていったが、上位陣が動き出したのはセッション開始から15分が経った頃。そんな中、アービッド・リンドブラッド（レーシングブルズ）のマシンはジャッキアップされ、走行準備が整っていない様子だった。

　セッション残り40分、キャデラックのセルジオ・ペレスがターン2でマシンを止めたことでセッションは赤旗中断。ペレスはこれがアウトラップだったが、リヤのブレーキ両側から火が出てしまったようだ。トラブルでブレーキを引きずったまま走っていた可能性が考えられる。

　残り時間34分からセッション再開。それまでコースインしていなかったメルセデス勢やマックス・フェルスタッペン（レッドブル）もソフトタイヤを履き、コースインした。

　赤旗の時点でランド・ノリス（マクラーレン）の1分19秒062がトップタイムだったが、メルセデス勢、フェルスタッペンもこのタイムを上回ることが出来ず。オスカー・ピアストリも2番手につけ、マクラーレンのワンツーとなった。

　だが初日から好調なフェラーリのルイス・ハミルトンがセカンドアタックで0.009秒ノリスを上回ると、さらにシャルル・ルクレールが1分18秒668を叩き出し、トップタイムを大幅更新。その直後、アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）がその間に割って入る2番手タイムを記録した。

　セッション残り時間が15分ごろになると、アントネッリが2セット目のソフトタイヤでアタックを開始。1分18秒254をマークし、トップに浮上した。

　しかしライバルたちも黙っておらず、ノリスが0.048秒上回ってトップに。初日好調だったフェラーリはハミルトンが1分18秒056でトップに立つが、6周目のソフトタイヤで1分17秒939を記録したノリスが最終的にFP3の首位となった。

　セッション終了間際には、リンドブラッドがようやく作業が終わりコースイン。なんとかソフトタイヤで6周走ることができた。

　60分のセッションが終了し、トップはノリス。マクラーレンはこのレースで比較的多くのアップデートを投入しているが、その成果だろうか。

　フェラーリは好調を維持し、ハミルトンが2番手、ルクレールが4番手につけたが、ノリスや4番手のアントネッリなど警戒すべきライバルは少なくない。

　レッドブルは上位3チームからは一歩後ろといった位置。中団争い上位は、初日から引き続きレーシングブルズとアウディが競っている状況だ。

　後方では、今回ウイリアムズが大苦戦。キャデラックのバルテリ・ボッタスにも先行を許した。アストンマーティン勢はアロンソ17番手、ストロール18番手とポジションは大きく上がってはいないが、ベルギーGPではキャデラック勢にも大差をつけられていた状況とは一変。ハース勢に肉薄する位置につけている。

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