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アストンマーティン・ホンダ初の予選Q1突破を果たす。ニューウェイ代表「目標達成への第一歩。しかしまだ課題もある」

F1ハンガリーGPの予選でフェルナンド・アロンソがQ1突破を果たしたアストンマーティン・ホンダ。パフォーマンス向上は間違いない。

田中 健一
公開日時:
Aston Martin Racing team members

Aston Martin Racing team members

写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

　アストンマーティンF1のチーム代表であるエイドリアン・ニューウェイは、F1ハンガリーGPで投入したアップデートによりマシンのパフォーマンスが前進したことに喜びつつも、まだ課題があると認めた。

　アストンマーティンは今回のハンガリーGPに、合計16ものアップデートを投入した。前戦までは圧倒的最下位であったが、このアップデートによりフェルナンド・アロンソが予選Q1を突破。チームにとっては今季初のQ2進出ということになった。

　ニューウェイ代表はこの結果を受け、次のように語った。

「今週末は他のマシンと対峙することを目標に臨んだので、初のQ2進出は、目標達成に向けた大きな一歩だ」

　ニューウェイ代表はそう語った。

「フェルナンドは今日、マシンの性能を最大限に引き出してくれた。ランス（ストロール）も、昨日は走行時間が限られてしまったものの、追い風でコースアウトしてしまう直前の最後の走行では、タイムを更新していた」

　ただニューウェイ代表は、新パッケージにはまだ課題があると語る。

「アップデートパッケージの開発には、まだ課題が残っている。今後さらに改善していくことは間違いない」

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