フリー走行レポート

F1 アメリカGP

ルクレールがFP1に引き続き最速、COTAで躍動。アントネッリ、シートトラブルも2番手｜F1アメリカGPフリー走行2回目

サーキット・オブ・ジ・アメリカズで開催されているF1アメリカGP。FP2での最速はフェラーリのシャルル・ルクレールだった。

田中 健一

編集: 2026/10/23 22:30

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Charles Leclerc, Ferrari

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

F1アメリカGPのフリー走行2回目が行なわれ、フェラーリのシャルル・ルクレールがトップタイムをマークした。アストンマーティン・ホンダはフェルナンド・アロンソの16番手が最速だった。

FP2もFP1に引き続き非常に良いお天気。雨の確率は0%という状況でセッションがスタートした。気温は30度、路面温度は42度という発表である。

セッション開始と同時に各車がコースイン。ミディアムもしくはハードタイヤを履くのが主流であったが、アルピーヌのフランコ・コラピントのみソフトタイヤを履いた。

まず速さを見せたのはレッドブルのマックス・フェルスタッペンで、1分36秒581を記録。1周のクールダウンラップを入れて再びアタックを行ない、セクター1では最速タイムをマークしたが、セクター2でミスがあったか、1周をまとめることができなかった。

その後マクラーレンのランド・ノリスが1分36秒373でフェルスタッペンを上回り、さらにメルセデスのジョージ・ラッセルも1分36秒035で首位に立った。

ただその後フェルスタッペンがアイザック・ハジャーのスリップストリームも使ってタイムを更新。1分35秒934となった。

なおこのセッション序盤には、ハジャーが「バイザーがうまく閉まらない」と無線で訴えた。さらにメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが「シートが動いてしまう」と訴え緊急ピットイン。修復には時間を要した。

アントネッリはコースに復帰した後、セクター2で全体ベストを計測するなどして総合3番手に浮上。シートの問題は解決できたようだ。

セッション開始から20分ほどが経過した頃から、ハジャーを皮切りにソフトタイヤを投入。ここで速さを見せたのはフェラーリのシャルル・ルクレールで、1分35秒291で首位。2番手フェルスタッペンに約0.2秒の差をつけた。

マクラーレンのランド・ノリスはセクター2で全体ベストを計測しつつも、ターン15でミスし、1周をまとめられなかった。また、シートのトラブルにより走行プランが遅れ気味だったアントネッリは、他よりも遅めにソフトタイヤを履いて2番手。ルクレールとの差は0.042秒差だった。

その後各車はロングランに移行。このロングランでは各車使うタイヤが分かれた。

ルクレールはソフトタイヤでロングラン。走り出し当初は1分40秒6を連発するなど、かなり良好なペースであった。しかし徐々にペースが落ち、1分41秒台、1分42秒台へと推移していった。これは同じくソフトタイヤで走ったフェルスタッペンも似た傾向。またソフトタイヤでロングランを始めたハミルトンは、「デグラデーションが大きい」と無線で訴え、最後はハードタイヤに交換した。

メルセデス勢はミディアムタイヤでのロングランとなったが、アントネッリの傾向は前述のルクレールとあまり変わらず、1分40秒台で走りはじめ、最後は1分42秒台まで落ちた。

マクラーレンはハードタイヤでロングラン。ノリスのペース推移を見ると1分41秒台を維持しているように見えたため、ソフトやミディアムよりも安定している印象だ。

結局このセッション最速だったのはルクレールでFP1に続いて2セッション連続。アントネッリ、フェルスタッペンというトップ3となった。4番手にはハミルトン、5番手にはラッセルが続いた。

6番手にはレーシングブルズのリアム・ローソンが入り、マクラーレン勢を凌駕した。そのマクラーレン勢が7番手と8番手、9番手はレッドブルのアイザック・ハジャーだった。ハースのオリバー・ベアマンも好調で、10番手となった。

アストンマーティン・ホンダ勢はフェルナンド・アロンソが16番手、ランス・ストロールが17番手と、いずれも予選Q1を突破できるかどうかというところだ。

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