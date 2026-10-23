フリー走行レポート
F1 アメリカGP
ルクレールがFP1に引き続き最速、COTAで躍動。アントネッリ、シートトラブルも2番手｜F1アメリカGPフリー走行2回目
サーキット・オブ・ジ・アメリカズで開催されているF1アメリカGP。FP2での最速はフェラーリのシャルル・ルクレールだった。
田中 健一
編集: 2026/10/23 22:30
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Charles Leclerc, Ferrari
写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
F1アメリカGPのフリー走行2回目が行なわれ、フェラーリのシャルル・ルクレールがトップタイムをマークした。アストンマーティン・ホンダはフェルナンド・アロンソの16番手が最速だった。
FP2もFP1に引き続き非常に良いお天気。雨の確率は0%という状況でセッションがスタートした。気温は30度、路面温度は42度という発表である。
セッション開始と同時に各車がコースイン。ミディアムもしくはハードタイヤを履くのが主流であったが、アルピーヌのフランコ・コラピントのみソフトタイヤを履いた。
まず速さを見せたのはレッドブルのマックス・フェルスタッペンで、1分36秒581を記録。1周のクールダウンラップを入れて再びアタックを行ない、セクター1では最速タイムをマークしたが、セクター2でミスがあったか、1周をまとめることができなかった。
その後マクラーレンのランド・ノリスが1分36秒373でフェルスタッペンを上回り、さらにメルセデスのジョージ・ラッセルも1分36秒035で首位に立った。
ただその後フェルスタッペンがアイザック・ハジャーのスリップストリームも使ってタイムを更新。1分35秒934となった。
なおこのセッション序盤には、ハジャーが「バイザーがうまく閉まらない」と無線で訴えた。さらにメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが「シートが動いてしまう」と訴え緊急ピットイン。修復には時間を要した。
アントネッリはコースに復帰した後、セクター2で全体ベストを計測するなどして総合3番手に浮上。シートの問題は解決できたようだ。
セッション開始から20分ほどが経過した頃から、ハジャーを皮切りにソフトタイヤを投入。ここで速さを見せたのはフェラーリのシャルル・ルクレールで、1分35秒291で首位。2番手フェルスタッペンに約0.2秒の差をつけた。
マクラーレンのランド・ノリスはセクター2で全体ベストを計測しつつも、ターン15でミスし、1周をまとめられなかった。また、シートのトラブルにより走行プランが遅れ気味だったアントネッリは、他よりも遅めにソフトタイヤを履いて2番手。ルクレールとの差は0.042秒差だった。
その後各車はロングランに移行。このロングランでは各車使うタイヤが分かれた。
ルクレールはソフトタイヤでロングラン。走り出し当初は1分40秒6を連発するなど、かなり良好なペースであった。しかし徐々にペースが落ち、1分41秒台、1分42秒台へと推移していった。これは同じくソフトタイヤで走ったフェルスタッペンも似た傾向。またソフトタイヤでロングランを始めたハミルトンは、「デグラデーションが大きい」と無線で訴え、最後はハードタイヤに交換した。
メルセデス勢はミディアムタイヤでのロングランとなったが、アントネッリの傾向は前述のルクレールとあまり変わらず、1分40秒台で走りはじめ、最後は1分42秒台まで落ちた。
マクラーレンはハードタイヤでロングラン。ノリスのペース推移を見ると1分41秒台を維持しているように見えたため、ソフトやミディアムよりも安定している印象だ。
結局このセッション最速だったのはルクレールでFP1に続いて2セッション連続。アントネッリ、フェルスタッペンというトップ3となった。4番手にはハミルトン、5番手にはラッセルが続いた。
6番手にはレーシングブルズのリアム・ローソンが入り、マクラーレン勢を凌駕した。そのマクラーレン勢が7番手と8番手、9番手はレッドブルのアイザック・ハジャーだった。ハースのオリバー・ベアマンも好調で、10番手となった。
アストンマーティン・ホンダ勢はフェルナンド・アロンソが16番手、ランス・ストロールが17番手と、いずれも予選Q1を突破できるかどうかというところだ。
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