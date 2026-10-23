フリー走行レポート

F1 アメリカGP

F1アメリカGP FP2速報｜ルクレールが2セッション連続で最速。アントネッリが僅差の2番手。アストンマーティン・ホンダはアロンソ16番手

フェラーリのシャルル・ルクレールが、F1アメリカGPのフリー走行2回目でもトップタイムをマークした。これでFP1に続き2セッション連続での首位となった。

田中 健一

編集: 2026/10/23 22:02

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Charles Leclerc, Ferrari

写真：: Clive Mason／Getty Images

F1アメリカGPのフリー走行1回目が行なわれ、FP1に引き続きフェラーリのシャルル・ルクレールが1分35秒291でトップタイムを記録した。

2番手にはメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリ、3番手にはレッドブルのマックス・フェルスタッペンというトップ3となった。

中団グループの最速はレーシングブルズのリアム・ローソンで、マクラーレンらを上回る6番手を記録した。

アストンマーティン・ホンダ勢は、フェルナンド・アロンソが16番手、ランス・ストロールが17番手。予選Q1を突破できるかどうか、ギリギリといったところか？

セッション終盤には各車がロングランを実施。しかしデグラデーション（タイヤの性能劣化）は比較的大きそうに見える。

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