F1 アメリカGP

ホンダF1折原エンジニア、アメリカGP初日は「スムーズな1日」決勝に向け、冷却レベルの見極めが鍵に？

ホンダF1の折原伸太郎エンジニアが、F1アメリカGPの初日を振り返った。

田中 健一

編集: 2026/10/24 0:51

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

F1アメリカGPの初日、アストンマーティン・ホンダ勢はFP1では12＆13番手、FP2では16＆17番手だった。ホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎は、「スムーズな1日」と振り返り、決勝に向け冷却のレベルを見極めたいと語った。

アメリカGPに向けてフェルナンド・アロンソは、「好結果を期待できるかもしれない」と匂わせた。そのコメントの通りFP1でアロンソは12番手、チームメイトのランス・ストロールも13番手につけるなど、中団グループ上位を争えそうなパフォーマンスを見せた。

しかしFP2では相対的な順位を落とし、アロンソが16番手、ストロールが17番手と、予選Q1を突破できるかどうかギリギリというポジションになった。

ホンダF1の折原エンジニアは、それでもスムーズな1日になったと語った。

「今日のフリー走行では予定していた確認項目を完了し、スムーズな一日となりました」

折原エンジニアはそう語った。

「ドライバーからのフィードバックを元に、主にドライバビリティに関するセッティングの最適化を行ないました」

なお初日の気温は30度超えであり、2日目以降も同様に比較的暑い日々となりそうだ。これも考慮した対応を進めていくと折原エンジニアは語った。

「今週ここまでは気温が高めに推移しているため、明日に向けて適切な冷却レベルを見極める必要があります」

「チームとともにデータを確認した上で、最適な対応を進めます」

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