F1日本GPが日本相撲協会とコラボレーション。大関・琴櫻が予選日に登場決定
F1日本GPと日本相撲協会がコラボレーションすることが分かった。
大関 琴櫻関
写真：: Mobility Land
鈴鹿サーキットは、F1日本グランプリと日本相撲協会がコラボレーションすることを発表した。F1日本GPの土曜日（3月28日）には、琴櫻関がオフィシャルステージに登場するという。
3月27日（金）から29日（日）にかけて鈴鹿サーキットで行なわれるF1日本GP。今季第3戦となるこのグランプリが、日本大相撲協会とコラボレーションすることが明らかになった。
大相撲はNetflixでドラマ化されたり、2025年には英国ロンドン公演が大成功するなど、日本のみならず世界中で人気が高まっている。
大相撲とのコラボレーションが決まった理由について鈴鹿サーキットは、次のようにプレスリリースで説明している。
「力士が日々厳しい稽古に励み、限られた者だけが本場所の土俵に立てるという競争の構造は、熾烈な戦いの中で切磋琢磨し、選ばれた者だけがF1の舞台に立つ世界と通じるものがあります」
「両者の精神性には共鳴する部分が多くあり、このコラボレーションを通じて、日本らしい価値を世界に向けて発信するとともに、F1日本グランプリのさらなるブランド向上を目指します」
大会期間中、予選開催日の3月28日（土）には、大関の琴櫻関がオフィシャルステージに登壇予定。またグランプリ開催前の3月26日（木）には、F1と地域のお子様、そして日本文化の交流事業である「Community Experience Programme」が行なわれる予定で、ここにも複数名の力士が参加するという。
昨年は歌舞伎とのコラボレーションが行なわれたF1日本GP。今年は相撲である。世界に日本の魅力を発信するには、これ以上ないコンテンツであろう。
記事をシェアもしくは保存
最新ニュース
「もしかすると一度転ぶ必要があるのかも」ラズガットリオグル、MotoGPマシンへの適応に大苦戦。クアルタラロから励ましもらう
インディカーからF2転向のハータ、キャデラック的にはランキング10位で及第点？ しかし本人は「勝つのが目標じゃないなら、やる意味ない」
最速タイムは佐藤蓮。ブラウニングが130Rで大クラッシュ｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション2タイム結果
【動画】ルーク・ブラウニングが130Rでバリア越える大クラッシュ｜SF鈴鹿テスト
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。