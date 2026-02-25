F1日本GPが日本相撲協会とコラボレーション。大関・琴櫻が予選日に登場決定

鈴鹿サーキットは、F1日本グランプリと日本相撲協会がコラボレーションすることを発表した。F1日本GPの土曜日（3月28日）には、琴櫻関がオフィシャルステージに登場するという。

3月27日（金）から29日（日）にかけて鈴鹿サーキットで行なわれるF1日本GP。今季第3戦となるこのグランプリが、日本大相撲協会とコラボレーションすることが明らかになった。

大相撲はNetflixでドラマ化されたり、2025年には英国ロンドン公演が大成功するなど、日本のみならず世界中で人気が高まっている。

大相撲とのコラボレーションが決まった理由について鈴鹿サーキットは、次のようにプレスリリースで説明している。

「力士が日々厳しい稽古に励み、限られた者だけが本場所の土俵に立てるという競争の構造は、熾烈な戦いの中で切磋琢磨し、選ばれた者だけがF1の舞台に立つ世界と通じるものがあります」

「両者の精神性には共鳴する部分が多くあり、このコラボレーションを通じて、日本らしい価値を世界に向けて発信するとともに、F1日本グランプリのさらなるブランド向上を目指します」

大会期間中、予選開催日の3月28日（土）には、大関の琴櫻関がオフィシャルステージに登壇予定。またグランプリ開催前の3月26日（木）には、F1と地域のお子様、そして日本文化の交流事業である「Community Experience Programme」が行なわれる予定で、ここにも複数名の力士が参加するという。

昨年は歌舞伎とのコラボレーションが行なわれたF1日本GP。今年は相撲である。世界に日本の魅力を発信するには、これ以上ないコンテンツであろう。