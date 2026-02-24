日本初のナイトレース開催！　フォーミュラE東京E-Prixの観戦チケットが、4月11日から抽選受付開始

2026年のフォーミュラE東京E-Prixの観戦チケットの抽選受付が、4月11日（土）の午前10時から受付られることになった。

フォーミュラEの2025-2026シーズン第14戦、第15戦として7月25日と26日に開催される東京E-Prix。日本では初のナイトレースとして、しかもTDKがタイトルパートナーとなり「TDK Tokyo E-Prix」として行なわれる。

その観戦チケットは抽選販売となり、4月11日午前10時から4月20日23:59にかけて、イープラスのWEBサイトで抽選申し込みが受付けられる。

今年の開催は観戦席のカテゴリーが7種類に拡大。いずれも、どちらか1日のみを観戦できるワンデイパス、2日間通しで観戦できる2デイパスの2種類が用意される。なお7月26日（日）の第15戦に関しては、ファミリーシートも用意されるという。

観戦席のカテゴリーと金額は、以下の通りだ。

■グランドスタンド１：最終コーナーとコントロールラインの中間点

上段｜ワンデイパス：24000円（18歳以下：12000円）／2デイズパス：38400円（18歳以下：19200円）

下段｜ワンデイパス：22000円（18歳以下：11000円）／2デイズパス：35200円（18歳以下：17600円）

■グランドスタンド 2：コントロールライン＆表彰台前

上段｜ワンデイパス：26000円／2デイズパス：41600円

下段｜ワンデイパス：24000円／2デイズパス：38400円

■グランドスタンド３：日産＆ヤマハ応援シート（メインストレート）

ワンデイパス：14000円（18歳以下：7000円）／2デイズパス：22400円（18歳以下：11200円）

■グランドスタンド 4：ピットレーン出口付近

上段｜ワンデイパス：12000円（18歳以下：6000円）／2デイズパス：19200円（18歳以下：9600円）

下段｜ワンデイパス：10000円（18歳以下：5000円）／2デイズパス：16000円（18歳以下：8000円）

■グランドスタンド 5：ターン1イン側

上段｜ワンデイパス：10000円（18歳以下：5000円）／2デイズパス：16000円（18歳以下：8000円）

下段｜ワンデイパス：8000円（18歳以下：4000円）／2デイズパス：12800円（18歳以下：6400円）

■グランドスタンド 6：裏ストレート（東京の夜景と共に楽しめる）

ワンデイパス：5000円（18歳以下：2500円）／2デイズパス：8000円（18歳以下：4000円）

■グランドスタンド 7：最終コーナー立ち上がり（日曜日はファミリーシート設定）

上段｜ワンデイパス：20000円（18歳以下：10000円）／2デイズパス：32000円（18歳以下：16000円）

下段｜ワンデイパス：18000円（18歳以下：9000円）／2デイズパス：28800円（18歳以下：14400円）

※日曜日：大人1名、子供1名以上で15%「ファミリーシート」割引

■車いす席：各グランドスタンド

ワンデイパス：24000円／2デイズパス：43200円

なおVIP専用ラウンジやホスピタリティラウンジ、ピットウォークなどは、後日発表予定としている。

チケットの詳細など詳しくは、イープラスの特設サイト（https://eplus.jp/fiaformulae/）をご確認いただきたい。