本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

フォーミュラE Jeddah ePrix II

ポルシェ、フォーミュラE”2チーム体制”へ移行も予算は据え置き「コストはゼロでなければならない」

ポルシェは来シーズンからフォーミュラEに2チーム4台体制で参戦するが、その概要について説明した。

Rachit Thukral
Rachit Thukral
編集:
Nico Muller, Porsche Formula E Team Porsche 99X Electric

Nico Muller, Porsche Formula E Team Porsche 99X Electric

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

　ポルシェは、新型車両Gen4が導入されるフォーミュラEのシーズン13（2026-27年）から参戦体制を拡大・再編。2つのワークスチームを運営していくが、その概要について明らかにした。

　すでにフォーミュラEにおいて大きな存在感を示しているポルシェ。ファクトリーチームに加えてアンドレッティとクプラ・キロにもパワートレインを供給しており、計6台というのはグリッド最多のパワートレインとなっている。

　シーズン13もその台数は変わらないが、そのうち4台はポルシェが直接運用することになる。残りの2台はクプラ・キロへの供給だ。

　一方、長年のパートナーだったアンドレッティは、昨シーズン末にマクラーレンがフォーミュラEから撤退したことでカスタマーチームを失った日産と提携すると見られる。

　ポルシェのフォーミュラE責任者であるフロリアン・モドリンガーは、ワークス2チーム体制となっても、フォーミュラEプログラムへの支出を増やすつもりはなく、セカンドチームの資金はカスタマー事業からのリソースの再配分を通じて賄われると説明した。

Dan Ticktum, Cupra Kiro

Dan Ticktum, Cupra Kiro

Photo by: Jordan McKean / LAT Images via Getty Images

「取締役会から明確な指示があり、それを受け入れた。コストはゼロでなければならない」と、モドリンガーはMotorsport.comとのインタビューで、第2ファクトリーチームについて語った。

「つまり我々は追加の資金を受け取ることはない。それ以外、プロジェクトをどのように構築するかは我々次第だ」

「まず第一に、グリッド上のマシンの台数を増やすつもりはない。現在、ポルシェ9X9エレクトリックは6台ある。将来的にも、6台体制になる予定だ」

「現在、カスタマーチームのサポートに充てられているリソースを再編する。これらのリソースを解放し、有効活用していく。残りのリソースについては、現在計画段階にある」

　ポルシェがフォーミュラEへの参戦拡大を発表したのは、同社がWECハイパーカークラスからの撤退を発表してからわずか数週間後のことだった。タイミングが近かったことから、ポルシェが耐久レースからフォーミュラEへ投資をシフトしているとの憶測が飛び交い、ファンから大きな反発を招いた。

　しかしモドリンガーは、同社の新たなモータースポーツ戦略の背景を説明し、ふたつの決定には関連性がないと強調した。

「両者を少し区別する必要がある。これはフォーミュラEへの関与と運営方法を見直すという、企業としてのプロジェクトの決定であり、他の決定とは完全に切り離されている」

「したがって私は、我々の取り組みとプログラムの再編方法、そして取締役会からコスト面でニュートラルにこれを遂行するよう命じられた任務に焦点を当てている。これは外部に向けた非常に重要なメッセージだ」

Florian Modlinger, Porsche project manager Formula E

Florian Modlinger, Porsche project manager Formula E

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

　モドリンガーは、第2のファクトリーチームを運営することで複数の利点が生まれ、ポルシェが将来有望なエンジニア、メカニック、ドライバーをフォーミュラEに統合する機会を得られると述べた。

「4台体制は、ドライバーだけでなくエンジニアやメカニックの面でも、才能ある人材を登用する機会を与えてくれる」

「フォーミュラEでは、過去を見ても分かるように、新人選手が初年度から結果を出し、多くのポイントを獲得するのは非常に難しい。この（2チーム）体制は若手の人材にさらなる機会を与えるだけでなく、新たな物語を紡ぎ、新たなパートナーやスポンサーを呼び込むことにも繋がるんだ」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 日本初のナイトレース開催！　フォーミュラE東京E-Prixの観戦チケットが、4月11日から抽選受付開始
More from
Rachit Thukral

マルケスのトラブルは、ホイールの変形が原因か。縁石との接触で「ホイールが曲がって空気が抜けた」とミシュラン分析

MotoGP
MotoGP
タイGP
マルケスのトラブルは、ホイールの変形が原因か。縁石との接触で「ホイールが曲がって空気が抜けた」とミシュラン分析

「クリーンな動き」「ペナルティには賛成できない」「一貫性があれば……」マルケスVSアコスタ、限界バトルへのライバルの反応は？

MotoGP
MotoGP
タイGP
「クリーンな動き」「ペナルティには賛成できない」「一貫性があれば……」マルケスVSアコスタ、限界バトルへのライバルの反応は？

ベッツェッキ、転倒でスプリント勝利のチャンス失う。「限界で走っていればミスは普通のこと」と引きずらず

MotoGP
MotoGP
タイGP
ベッツェッキ、転倒でスプリント勝利のチャンス失う。「限界で走っていればミスは普通のこと」と引きずらず
More from
ポルシェ・チーム

”耐久王者”ポルシェの撤退にライバルメーカーたちが反応「WECにとっては悪いニュースだ」

WEC
WEC
バーレーン8時間レース
”耐久王者”ポルシェの撤退にライバルメーカーたちが反応「WECにとっては悪いニュースだ」

ポルシェ、今季限りでWEC電撃撤退！　「現状を鑑みた結果」と説明……一方IMSAは参戦継続へ

WEC
WEC
ポルシェ、今季限りでWEC電撃撤退！　「現状を鑑みた結果」と説明……一方IMSAは参戦継続へ

自由開発と共通システム……真のWEC黄金時代への一本道。隆盛見せるハイパーカークラスの次なるステップとは？

WEC
WEC
自由開発と共通システム……真のWEC黄金時代への一本道。隆盛見せるハイパーカークラスの次なるステップとは？

最新ニュース

F1メカ解説｜フェラーリの”くるりんパ”リヤウイングが合法の理由……稼働中は規定領域を超えてもOK？

F1
F1 F1
F1メカ解説｜フェラーリの”くるりんパ”リヤウイングが合法の理由……稼働中は規定領域を超えてもOK？

マルケスのトラブルは、ホイールの変形が原因か。縁石との接触で「ホイールが曲がって空気が抜けた」とミシュラン分析

MotoGP
MGP MotoGP
タイGP
マルケスのトラブルは、ホイールの変形が原因か。縁石との接触で「ホイールが曲がって空気が抜けた」とミシュラン分析

ポルシェ、フォーミュラE”2チーム体制”へ移行も予算は据え置き「コストはゼロでなければならない」

フォーミュラE
FE フォーミュラE
Jeddah ePrix II
ポルシェ、フォーミュラE”2チーム体制”へ移行も予算は据え置き「コストはゼロでなければならない」

ラウル・フェルナンデス「タイヤが最後は終わってしまった。でもこの3位は重要な結果」

MotoGP
MGP MotoGP
タイGP
ラウル・フェルナンデス「タイヤが最後は終わってしまった。でもこの3位は重要な結果」