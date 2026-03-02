ポルシェ、フォーミュラE”2チーム体制”へ移行も予算は据え置き「コストはゼロでなければならない」

ポルシェは、新型車両Gen4が導入されるフォーミュラEのシーズン13（2026-27年）から参戦体制を拡大・再編。2つのワークスチームを運営していくが、その概要について明らかにした。

すでにフォーミュラEにおいて大きな存在感を示しているポルシェ。ファクトリーチームに加えてアンドレッティとクプラ・キロにもパワートレインを供給しており、計6台というのはグリッド最多のパワートレインとなっている。

シーズン13もその台数は変わらないが、そのうち4台はポルシェが直接運用することになる。残りの2台はクプラ・キロへの供給だ。

一方、長年のパートナーだったアンドレッティは、昨シーズン末にマクラーレンがフォーミュラEから撤退したことでカスタマーチームを失った日産と提携すると見られる。

ポルシェのフォーミュラE責任者であるフロリアン・モドリンガーは、ワークス2チーム体制となっても、フォーミュラEプログラムへの支出を増やすつもりはなく、セカンドチームの資金はカスタマー事業からのリソースの再配分を通じて賄われると説明した。

Dan Ticktum, Cupra Kiro Photo by: Jordan McKean / LAT Images via Getty Images

「取締役会から明確な指示があり、それを受け入れた。コストはゼロでなければならない」と、モドリンガーはMotorsport.comとのインタビューで、第2ファクトリーチームについて語った。

「つまり我々は追加の資金を受け取ることはない。それ以外、プロジェクトをどのように構築するかは我々次第だ」

「まず第一に、グリッド上のマシンの台数を増やすつもりはない。現在、ポルシェ9X9エレクトリックは6台ある。将来的にも、6台体制になる予定だ」

「現在、カスタマーチームのサポートに充てられているリソースを再編する。これらのリソースを解放し、有効活用していく。残りのリソースについては、現在計画段階にある」

ポルシェがフォーミュラEへの参戦拡大を発表したのは、同社がWECハイパーカークラスからの撤退を発表してからわずか数週間後のことだった。タイミングが近かったことから、ポルシェが耐久レースからフォーミュラEへ投資をシフトしているとの憶測が飛び交い、ファンから大きな反発を招いた。

しかしモドリンガーは、同社の新たなモータースポーツ戦略の背景を説明し、ふたつの決定には関連性がないと強調した。

「両者を少し区別する必要がある。これはフォーミュラEへの関与と運営方法を見直すという、企業としてのプロジェクトの決定であり、他の決定とは完全に切り離されている」

「したがって私は、我々の取り組みとプログラムの再編方法、そして取締役会からコスト面でニュートラルにこれを遂行するよう命じられた任務に焦点を当てている。これは外部に向けた非常に重要なメッセージだ」

Florian Modlinger, Porsche project manager Formula E Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

モドリンガーは、第2のファクトリーチームを運営することで複数の利点が生まれ、ポルシェが将来有望なエンジニア、メカニック、ドライバーをフォーミュラEに統合する機会を得られると述べた。

「4台体制は、ドライバーだけでなくエンジニアやメカニックの面でも、才能ある人材を登用する機会を与えてくれる」

「フォーミュラEでは、過去を見ても分かるように、新人選手が初年度から結果を出し、多くのポイントを獲得するのは非常に難しい。この（2チーム）体制は若手の人材にさらなる機会を与えるだけでなく、新たな物語を紡ぎ、新たなパートナーやスポンサーを呼び込むことにも繋がるんだ」