利用規約

1. 承諾

当ウェブサイト及びそこに含まれるすべてのコンテンツ、プロダクト、ソフトウェア、motorsport.comを介して提供されるサービスや関連のウェブサイトを使用したり訪れたりすることで、あなたはこの利用規約に同意したとみなします。Motorsport.com INC.は、この利用規約を予告なく変更または改訂し、その内容に承諾するよう求めることがあります。本契約は、第三者の権利や利益について取り決めたものではありません。

2. Motosport.comのウェブサイトについて

この利用規約は、Motorsport.comのウェブサイトに映像コンテンツ、情報、及びその他のサービスを提供するユーザーを含む、すべてのMotorsport.comウェブサイトのユーザーに適用されます。ここで言うMotorsport.comウェブサイトとは、当ウェブサイトを経由して提供されるすべての製品、ソフトウェア、サービスのみに限定されるわけではなく、Motorsport.comのすべての側面を指します。 Motorsport.comのウェブサイトには、Motorsport.comによって制御されない、第三者へのリンクも含まれています。Motorsport.comの管理下にない、第三者のウェブサイトのコンテンツ、プライバシーポリシー、慣習等については、一切の責任を負いません。また、Motorsport.comは第三者のサイトの内容を検閲、または編集することは致しません。Motorsport.comを通じて第三者のウェブサイトを利用した際に生じる全ての責任について、Motorsport.comはこれを一切免除されます。

3. Motorsport.comのアカウントについて

Motorsport.comのウェブサイトの一部の機能にアクセスするためには、それぞれの協定の対象となるMotorsport.comのメンバーアカウントを作成する必要があります。メンバーアカウントの作成には、(https://www.Motorsport.com/info/member-agreement/)からアクセスできます。許可なしに他人のアカウントを使用することはできません。アカウントを作成する際には、正確かつ完全な情報を提出する必要があります。あなたは、あなたのアカウントによって起きる様々な活動について、自ら責任を持つ必要があります。そのために、安全なパスワードを保持しなければなりません。あなたのアカウントの安全性が侵された時、不正使用された場合などは、すぐMotorsport.comに通知しなければなりません。 Motorsport.comは、あなたのアカウントが不正使用されたことに起因するあなたの損失に対して一切の責任を負いませんが、あなたはあなたのアカウントが不正使用されたことでMotorsport.com等に生じた損失について、責任を負う場合があります。

4. Motorsport.comウェブサイトの利用-権限と制限事項

以下の利用規約に同意することによって、Motorsport.comはあなたに、当ウェブサイトへのアクセス及び利用についての権限を寄与します。

Motorsport.comの事前の書面による許可なしに、Motorsport.comウェブサイトのいずれの箇所も、任意の媒体に転載・提供しないことに同意します。 Motorsport.comのいかなる部分も変更・修正しないことに同意します。それは、利用技術に関する部分のみには現在されません。 あなたは、いかなる技術およびMotorsport.com以外のウェブサイトもしくはMotorsport.comが指定した方法以外の手段で、ユーザー投稿(下記に定義)もしくはMotorsport.comのコンテンツにアクセスしないことを同意する。 Motorsport.comの事前の書面による許可なしに、組み込まれたビデオプレーヤーを含むMotorsport.comのウェブサイトを、商業目的に利用しないことに同意します。ここで言う商業目的の利用とは、Motorsport.comの承諾なしに行われた以下の活動を指します。 Motorsport.comのウェブサイト及び関連サイトへのアクセスを販売すること

Motorsport.comのウェブサイト及び関連サイトを広告収入及び配信料収入を目的に使用すること

特定のユーザーをターゲットにしたり、Motorsport.comのコンテンツを使って、Motorsport.comのウェブサイト及び第三者のウェブサイトで広告を販売すること

Motorsport.comのウェブサイトおよびそれに関連するMotorsport.comが提供するサービスを、独自の裁量でMotosport.comのリソースまたはユーザー投稿を使用し、Motorsport.com、Motorsport.comのコンテンツ、またはユーザー投稿と市場において競合すること 許可された商業的利用とは、Motorsport.comにオリジナルビデオをアップロードすること、Motorsport.comにオリジナルチャンネルを保持すること、あなたのビジネスやレーシングチームのPRをすること、Motorsport.comの会員規約に即したこと、そしてMotorsport.comが書面で許可した他の使用が含まれています。 Motorsport.comの埋め込みプレーヤーをあなたのサイトで使う場合、プレイヤーを埋め込んだページにMorotsport.comへのリンクを設置しなければなりません。また、変更したり、追加したり、Motorsport.comの任意の部分をブロックしたりすることはできません。 ビデオコンテンツの視聴数を人工的に増やしたり、その以外の方法でMotorsport.comのサーバーに送られるリクエストを不正に増やすために、ロボット、スパイダー、オフラインリーダーなどに限定されない自動化されたアクセス手段を使用もしくは起動させないことに同意します。上記にかかわらず、Motorsport.comは、公に利用可能なインデックスを作成する目的のためのみ、一般的な検索エンジンのオペレーターに対して、素材をコピーするためのスパイダーの使用許可を与えます。Motorsport.comは、一般的もしくは特定のケースの場合、これらの例外を取り消す権利を有しています。Motorsport.comやMotorsport.comが提供した通信システムから収集もしくは採取したアカウント名を含む個人情報(ディスカッションフォーラム、コメント、メールを含む)は、商業勧誘目的に使用しないことに同意します。 Motorsport.comのウェブサイトを利用するためには、これ意外の条件、これらの利用規約、及び当該するすべての国・地域及び国際的な法律及び規制を遵守します。 Motorsport.comは、いつでもMotorsport.comのウェブサイトのあらゆる面を中止する権利を有しています。

5. サイト上のコンテンツの使用について

Motorsport.comのウェブサイト上のコンテンツのご利用に際しては、上記の一般的の制限に加え、下記に当てはまる制限及び条件が追加されます。

ユーザーによって投稿されたコンテンツ(テキスト、ソフトウエア、スクリプト、画像、写真、音声、音楽、ビデオ、およびトレードマークに類するもの、サービスマーク、ロゴなどを含む)を除くMotorsport.comのウェブサイト上のすべてのコンテンツは、法律の下、Motorsport.comの著作権及び知的財産権が与えられています。Motorsport.comのウェブサイト上のコンテンツは、あなたが個人的に使用する以外、コピー、複製、配布、送信、放送、表示、販売、ライセンス、ダウンロード及びその他の使用放送を含むいかなる目的でも、ライセンス所有者の書面による事前の承認なしに、利用することはできません。Motorsport.comは、Motorsport.comのウェブサイト上のコンテンツについて、上で述べられていないいかなる権利も保有しています。 あなたは、あなたの個人的な使用のためだけに、通常の機能を通じてのみ、Motorsport.comのウェブサイト上のユーザー投稿にアクセスすることができます。 ユーザーコメントは、あなたの情報とMotorsport.comのウェブサイトの通常の機能を通じてのみ、個人的な使用を目的として利用することができます。ユーザーコメントは、現状のまま利用することができます。コピー、複製、配布、送信、放送、表示、販売、ライセンス、ダウンロードなど、Motorsport.comのウェブサイトが通常の機能として想定した以外の方法では、利用することはできません。それ以外の使用方法は、本規約により禁止します。 Motorsport.coのコンテンツ、ユーザー投稿及びその他のコンテンツには、本規約で定められた許可の下、アクセスすることができます。はっきりと明示されていなかったとしても、Motorsport.comのコンテンツやMotorsport.comのウェブサイトの権利は、すべてMotorsport.comが保有しています。 あなたはここに明示されている以外の形でコンテンツを使用、複製、配布しないことを約束します。これには、商業目的のためにユーザー投稿、第三者に関連するMotorsport.comを通じて入手したすべての使用、コピー、配布を含みます。 あなたはMotorsport.comのウェブサイトのセキュリティ関連機能を回避・無効・干渉しないことに同意します。これは、コンテンツ及び利用を制限されたMotorsport.comのウェブサイト及びそのコンテンツを使用・複製することを防止または制限するためです。 Motorsport.comのウェブサイトを利用する時、あなたは様々なソースを基にしたユーザー投稿にさらされることがありますが、Motorsport.comはその正確性、機能性、安全性、または知的財産権に関連する責任を有していないことをご承知おきください。さらに、あなたは不正確、攻撃的、下品、また不快なユーザー投稿に接する可能性をご承知おきいただき、これに対しいかなる法的または公平的な権利もしくは善後策についてMotorsport.comに対して補償を求める権利をここに放棄し、Motorsport.com、当社の所有者及びオペレーター、関連会社、ライセンサーなど、Motorsport.comのウェブサイトの使用に関連するすべての事項について、補償及び指示することに同意するものとします。

6. アカウントの停止について

Motorsport.comは、ユーザーが本利用規約に違反して行動したと判断した場合は、予告なしにMotosport.comのウェブサイトへの、ユーザーのアクセスを終了することができます。 Motorsport.comは、コンテンツ及びユーザーの登録内容がMotorsport.comのウェブサイトに表示するために適切かどうかを決定する権利を有していて、Motorsport.comは独自の裁量で、いつでも予告なしにユーザーの投稿及びコンテンツを削除することがあります。

7. デジタルミレニアム著作権法

あなたがその著作権所有者又はその代理人であり、任意のユーザーが投稿したもの及びその他のコンテンツがあなたの著作権を侵害していると思われる場合、あなたはMotorsport.comの著作権部門に対し、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)による届け出を、書面にて提出することができます。詳細を以下に示します。 侵害された著作権の所有者の物理的もしくは電子的署名

侵害されたと主張する著作物、もしくは単一のサイト内に複数の著作物がある場合は、その代表的な著作物のリスト

著作権の侵害または侵害行為の対象となっていて、それを削除またはアクセスを無効にする材料を発見するために、その証拠と主張する材料の証明

ご連絡を差し上げる際に必要な、あなたの住所、電話番号、及び利用可能なEメールアドレス

著作権者及びその代理人による、法によって許可されていない方法での素材の利用を確信していることについての声明文

その声明文は、通知の情報が正確であり、偽証罪の罰則規定に基づいており、さらに権利所有者に代わって行動することを許可されて発行されたものである必要があります

著作権侵害に対する通知は、jp.copyright@Motorsport.comにEメールによって送信する必要があります。このセクションの要件に従わなかった場合には、あなたのDMCA通知は有効とならない場合があります。 削除されてしまったあなたのユーザー投稿について、あなたが著作権を侵害していないと信じ、再び投稿する場合には、著作権者及びその代理人の確認・承諾を取ることができます。その際には、以下の情報を含む異議申し立て通知を、著作権管理部門に送信することができます。 あなたの物理的及び電子的サイン

削除もしくは無効となったコンテンツが、削除もしくは無効となる前に存在していた場所

コンテンツの削除もしくは無効が誤りであり、内容を取り違えて判断されたことを確信する旨の声明文

あなたの名前、住所、電話番号、Eメールアドレス、マイアミ・フロリダ州の連邦裁判所の管轄権に同意する文書、

あなたの異議申し立て通知がMotorsport.comの著作権管理部門によって受理された場合、Motorsport.comは意義申し立て通知のコピーを元の不服申し立て者に送り、削除されたコンテンツを交換するか、10営業日以内に無効とされたことを取り消すことができます。著作権所有者は、コンテンツプロバイダやメンバー、ユーザーに対して裁判所に提訴する場合を除き、コンテンツを交換することができます。また、Motorsport.comの独断で、異議申し立て通知の受領後10~14営業日以上で復元されることがあります。

8. 保証の否認

Motorsport.comのウェイブサイトのご利用にあたっては、ユーザー自身の責任で行われるものとします。規約、Motorsport.com、及びその役員、取締役、従業員、および代理人が認めた使用方法以上保証は、Motorsport.comのウェブサイトとそれに関連する項目において、一切行われることはありません。 Motorsport.comは、本サイトのコンテンツならびに本サイトからリンクされているサイトの内容について、一切の保証は行いません。また、以下の項目について、一切の責任を負いません。 (1)エラーや誤記、コンテンツの不正確

(2)Motorsport.comへのアクセス及び当ウェブサイトの使用によって生じたいかなる性質の人身的損害

(3)不正アクセス/不正使用による、我々の安全なサーバーに格納された個人情報及び財務情報

(4)Motorsport.comのウェブサイトからの受信もしくは当ウェブサイトへの送信の中止もしくは中断

(4)第三者がMotorsport.comを通して送信するあらゆるバグ、ウイルス、トロイの木馬、及びそれに類するもの

(5)いかなるコンテンツのエラーや間違い、投稿されたもの、メール送信されたもの、Motorsport.comを通じて送信または利用できるようコンテンツを使用した結果生じた、損失や損害 Motorsport.comは、裏付け、保証、すべての製品に対する責任、提供された広告、Motorsport.comのウェブサイトを通じて提供される第三者の情報、リンクされたウェブサイトの情報、バナーやその他の広告情報について保証いたしません。また、Motorsport.comは、あなたと製品やサービスを提供する第三者間の取引について、いかなる方法においても監視することについては、責任を負いません。いかなる媒体、環境を通じて製品やサービスを購入する際と同様、あなたの適切な判断と細心の注意を払ってください。

9. 賠償責任の制限

Motorsport.com、その役員、取締役、従業員または代理人は、下記のいずれかから生じた直接的、間接的、偶発的、特例的、懲罰的などいかなる損害について、保証、契約、不法行為、またはその他の法的規約、会社に対して損害の可能性について知らされていたかなどに基づき、一切の責任を負いません。

(1)エラーや誤記、コンテンツの不正確

(2)Motorsport.comへのアクセス及び当ウェブサイトの使用によって生じたいかなる性質の人身的損害

(3)不正アクセス/不正使用による、我々の安全なサーバーに格納された個人情報及び財務情報

(4)Motorsport.comのウェブサイトからの受信もしくは当ウェブサイトへの送信の中止もしくは中断

(4)第三者がMotorsport.comを通して送信するあらゆるバグ、ウイルス、トロイの木馬、及びそれに類するもの

(5)いかなるコンテンツのエラーや間違い、投稿されたもの、メール送信されたもの、Motorsport.comを通じて送信または利用できるようコンテンツを使用した結果生じた、損失や損害 責任の上限は、法律によって定められた最大限の範囲に限定されるものとします。Motorsport.comは、ユーザーの中傷的、攻撃的な投稿または第三者の違法行為による危害またはこれによる損害のリスクについて、一切責任を負いません。Motorsport.comのウェブサイトは、米国のMotorsport.comによってコントロール及び提供されています。Motorsport.comは、Motorsport.comのウェブサイトを他の地域での使用及び利用については、いかなる保証もいたしません。他の地域からMotorsport.comのウェブサイトにアクセスしたり、使用したりする方は、自分の意思によってアクセス及び使用するものとし、現地の法律を遵守する責任があります。

10. 賠償について

以下のことによって生じる、Motorsport.comとその親会社、役員、取締役、従業員、および代理人の一部およびすべての請求、損害、義務、損失、負債、費用や債務および経費(弁護士費用を含むが、これに限定されるものではない)に対して、補償、免責することに同意します。

(1) Motorsport.comのウェブサイトの使用およびアクセス

(2)利用規約への違反

(3)著作権、財産権、およびプライバシー権など、第三者の権利に対する違反

(4)あなたの投稿内容が第三者に損害を与えた場合

この防衛および補償義務は、これらの利用規約およびあなたのMotorsport.comの使用に生きています。

11. 利用規約の受け入れ能力

あなたは18歳以上であるか、法的な親もしくは保護者の同意を有しており、この利用規約に定める条項、条件、義務、確約、代理および保証を実行することができる能力を有していることを確認し、利用規約に従い、そして遵守します。

12. 譲渡

この利用規約および本契約に付与された権利とライセンスは、譲渡することはできませんが、Motorsport.comよってのみ制限なく譲渡することができます。

13. 原則

次のことに同意します。

(1) Motorsport.comのウェブサイトは、アメリカ・フロリダ州に拠点を置くものとみなします。

(2) Motorsport.comのウェブサイトは、フロリダ州以外の法的地域においては、特定または一般的にMotorsport.com以上の管轄権を有しない、受動的ウェブサイトであるとみなします。 本利用規約は、原則的な法律に抵触しているかどうかは関係なく、フロリダ州の実効法に準拠するものとします。 Motorsport.comのウェブサイトによって発生した、利用者とMotorsport.comの間のいかなる訴訟および紛争は、フロリダ州マイアミ・デイド郡の裁判所によって解決するものとします。 Motorsport.comのウェブサイト上にMorotsport.comによって公開されているそれぞれの法的通知および本利用規約は、Motorsport.comのウェブサイトに関する利用者とMotorsport.comの間の完全合意が構成されたものとします。 本理容規約のいずれかの条項が、所管裁判所によって無効とみなされた場合、その条項の無効性は確保されつつも、利用規約のその他の規定の効力については影響しません。

No waiver of any term of this these Terms of Use shall be deemed a further or continuing waiver of such term or any other term, and Motorsport.com's failure to assert any right or provision under these Terms of Use shall not constitute a waiver of such right or provision. Motorsport.comは、いつでも予告なしに本利用規約を変更する権利を有しています。その変更に対応するため、あなたはこの利用規約を確認する責任があります。 Motorsport.comのウェブサイトを利用することで、利用規約の改正を受け入れ、その改訂項目に同意したこととみなします。 Motorsport.comのウェブサイトに起因もしくは関係する訴訟は、原因の発生から1年以内に開始されなければならいことに同意します。それ以外の場合、このような行動は永久的に禁止されます。

利用規約の正本は英語版とし、その解釈に関して論議が生じた場合には、英語版を用いるものとする。