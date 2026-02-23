日曜夜はF1を地上波で！　フジテレビ、開幕戦と日本GPのハイライトを全国放送へ。関連番組も多数

フジテレビは2026年のF1開幕戦オーストラリアGPと、第3戦日本GPのハイライトを全国放送すると明かした。

2026年シーズン開幕に向けてすでにプレシーズンテストも行なわれたF1。開幕がいよいよ近づいているが、今年から日本でF1を独占放送／配信するフジテレビが、地上波でのF1放送もハイライトではあるが一部復活させることになった。

今回発表されたのは、3月8日決勝の開幕戦オーストラリアGPと、3月29日決勝のF1日本GPの決勝ハイライトの全国での放送だ。ハイライトは共にそれぞれレース当日の夜23時09分～23時45分にかけて、フジテレビ他で放送予定だ。

なお決勝だけではなく、オーストラリアGPと日本GPの予選ハイライトも放送予定となっている。

また3月には決勝ハイライト以外にもブームアップ番組、特別企画番組など、F1関連番組が多数ラインナップされている。中でも『ジャンク SPORTS』にはFODのF1配信で実況を担当することになったサッシャ氏や、元F1ドライバーで解説も務めた中野信治が3週連続でゲスト出演する予定だという。

フジテレビは「地上波を起点に、2026年シーズンの高揚感を全国へ広げてまいります」と記している。

■決勝ハイライト

『2026 F1™︎開幕戦 オーストラリアグランプリ 決勝ハイライト』

3月8日（日）23時09分～23時45分

『2026 F1™︎日本グランプリ 決勝ハイライト』

3月29日（日）23時09分～23時45分

※フジテレビ他

■予選ダイジェスト

『2026 F1™︎開幕戦 オーストラリアグランプリ 予選ダイジェスト』

3月7日（土）27時15分～27時45分

※フジテレビ他

『2026 F1™︎日本グランプリ 予選ダイジェスト』

3月28日（土）26時15分～26時45分

※フジテレビ他

＜F1™︎関連番組ラインナップ＞

■日本グランプリ特集番組

『2026F1™︎カウントダウン日本グランプリ』

3月23日（月）～26日（木） 各日24時15分～24時25分

3月27日（金）24時45分～24時55分

※フジテレビ他

■週末特別番組

『2026F1™︎開幕したぞ SP』

3月 14 日（土）14時30分～14時55分

※フジテレビ他

『2026F1™︎日本グランプリ開幕直前 SP』

3月21日（土）14時30分～14時55分

※フジテレビ他

■シーズン開幕特別番組

『いよいよ開幕！2026F1™︎ナビ！』

3月3日（火）21時54分～22時

※フジテレビ他

『いよいよ今週！2026F1™︎日本グランプリナビ！』

3月24日（火）21時54分～22時

※フジテレビ他

『みんなの F ナビ』

3月４日（水）、11日（水）、18日（水）、25日（水） 各日21時54分～22時

※フジテレビ他

■バラエティ番組

『ジャンク SPORTS』

3月７日（土）17時～17時30分

3月14日（土）17時～17時30分

3月21日（土）17時～17時30分

※フジテレビ他