アストンマーティン・ホンダにとってモナコGP予選は大変厳しい結果に……ホンダ折原エンジニア「期待していたグリッドには届かなかった」
F1モナコGPの予選は、アストンマーティンとホンダにとって厳しい結果となった。
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
写真：: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
F1モナコGPの予選で、アストンマーティン・ホンダは2台揃ってグリッド最後尾に沈んだ。
ホンダのトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎は、もっと良い結果を期待していたと明かした。
「モナコ入りする前は、予選でもう少し良い結果を期待していました」
折原エンジニアはそう語った。
「全体的なパフォーマンス向上に向けて取り組むべきことは多く、FP1から継続して改善に取り組んできました。ドライバビリティの向上を図り、ドライバーがより自信を持ってコーナーへ進入できるよう努めましたが、今回は期待していたグリッドポジションには届きませんでした」
ただモナコGPはオーバーテイクが難しいことで知られているものの、その一方でクラッシュなどがきっかけで荒れることもある。何かあった時にしっかりそのチャンスを掴めるよう、準備すると折原エンジニアは語った。
「今後に向けてさらに改善を進める必要がありますが、明日の決勝では何が起こるかわかりません。あらゆる状況に備え、適切な判断と対応ができるよう準備を進めます」
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