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ホンダF1折原エンジニア、乱戦モナコでのアロンソ10位を喜びつつも「必ずしもPUのパフォーマンスを反映した結果ではない」と緒を締める

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アストンマーティン・ホンダにとってモナコGP予選は大変厳しい結果に……ホンダ折原エンジニア「期待していたグリッドには届かなかった」

F1モナコGPの予選は、アストンマーティンとホンダにとって厳しい結果となった。

田中 健一
編集:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

　F1モナコGPの予選で、アストンマーティン・ホンダは2台揃ってグリッド最後尾に沈んだ。

　ホンダのトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎は、もっと良い結果を期待していたと明かした。

「モナコ入りする前は、予選でもう少し良い結果を期待していました」

　折原エンジニアはそう語った。

「全体的なパフォーマンス向上に向けて取り組むべきことは多く、FP1から継続して改善に取り組んできました。ドライバビリティの向上を図り、ドライバーがより自信を持ってコーナーへ進入できるよう努めましたが、今回は期待していたグリッドポジションには届きませんでした」

　ただモナコGPはオーバーテイクが難しいことで知られているものの、その一方でクラッシュなどがきっかけで荒れることもある。何かあった時にしっかりそのチャンスを掴めるよう、準備すると折原エンジニアは語った。

「今後に向けてさらに改善を進める必要がありますが、明日の決勝では何が起こるかわかりません。あらゆる状況に備え、適切な判断と対応ができるよう準備を進めます」

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