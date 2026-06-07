F1モナコGP決勝速報｜ペナルティ、セーフティカー、赤旗、路面剥離……大荒れモナコ、アントネッリ完勝で5連勝。アロンソ11位
F1モナコGPの決勝レースが行なわれ、アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）が完勝。5連勝を達成した。
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
F1モナコGPの決勝レースが行なわれ、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが優勝。中国GPからの連勝を5に伸ばした。
2位にはルイス・ハミルトン（フェラーリ）、3位にはアイザック・ハジャー（レッドブル）が入った。ただハジャーはレース後の審議対象となっている。4位はマクラーレンのオスカー・ピアストリだった。
レーシングブルズ勢は5位＆6位。3番手でフィニッシュしたピエール・ガスリー（アルピーヌ）だったが、ペナルティ加算で7位となった。以下8位アレクサンダー・アルボン（ウイリアムズ）、9位エステバン・オコン（ハース）、10位セルジオ・ペレス（キャデラック）となった。
キャデラックとしては嬉しい初ポイントだが、ペレスはスタート位置違反でレース後に審議が行なわれることになっている。
フェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）は11番手でフィニッシュしており、前のマシンの審議結果次第では入賞を手にする可能性も残っている。
なおルクレールは最終コーナーでクラッシュしてリタイア。これは当該箇所の路面が剥がれてしまっていた影響であり、その対処を行なうために赤旗中断となった。当該箇所では直前にランス・ストロール（アストンマーティン）もクラッシュしていた。
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