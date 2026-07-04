ホンダF1折原エンジニア、F1イギリスGPの2日目最下位も「エネルギーマネジメントなどの最適化を進めることができた」
ホンダF1の折原伸太郎エンジニアは、F1イギリスGPの2日目を終え、PUのエネルギーマネジメントの最適化を進めたと説明した。
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing
写真：: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
F1イギリスGPの2日目、アストンマーティン・ホンダ勢は最下位から抜け出せなかった。しかしホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎は、パワーユニットのセッティングを最適化できたと語った。
F1イギリスGPの2日目、スプリントも予選も、アストンマーティン・ホンダ勢は下位に沈んだ。しかしフェルナンド・アロンソは、「良いデプロイメント（エネルギー展開）とエネルギーマネジメントなど、ポジティブな要素もいくつかあった」と語った。
折原エンジニアも、アロンソと同じようなことを語っている。
「今日は走行セッションを通じて、アストンマーティンのメカニックやエンジニア、ドライバーたちと密に連携して、着実に前進することができました」
そう折原エンジニアは語った。
「パワーユニットについては、エネルギーマネジメントのデプロイメントやドライバビリティを含めた最適化を進めました。スプリントと予選でパッケージの性能を最大限に引き出すと同時に、明日の決勝に向けた準備も進めています」
とはいえ決勝レースも、アストンマーティンとホンダにとっては厳しいモノとなるだろう。しかし折原エンジニアは、次のように語った。
「シルバーストンにはいつも特別な雰囲気があり、明日は大観衆の前でレースができることを楽しみにしています」
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