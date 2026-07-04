本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

フェルナンド・アロンソ「エネルギーマネジメントはうまくいった」　F1イギリスGPの2日目最後尾のアストンマーティン・ホンダのポジティブな要素

F1
イギリスGP
フェルナンド・アロンソ「エネルギーマネジメントはうまくいった」　F1イギリスGPの2日目最後尾のアストンマーティン・ホンダのポジティブな要素

ホンダF1折原エンジニア、F1イギリスGPの2日目最下位も「エネルギーマネジメントなどの最適化を進めることができた」

F1
イギリスGP
ホンダF1折原エンジニア、F1イギリスGPの2日目最下位も「エネルギーマネジメントなどの最適化を進めることができた」

”ベテラン”ハミルトンの勢いを止めたアントネッリ、圧倒的速さでPP獲得。アストンマーティン勢は最後列から抜け出せず｜F1イギリスGP予選

F1
イギリスGP
”ベテラン”ハミルトンの勢いを止めたアントネッリ、圧倒的速さでPP獲得。アストンマーティン勢は最後列から抜け出せず｜F1イギリスGP予選

F1イギリスGP予選速報｜アントネッリがポールポジション。フェラーリ勢2台を抑える。ハジャーがフェルスタッペンを上回る5番手

F1
イギリスGP
F1イギリスGP予選速報｜アントネッリがポールポジション。フェラーリ勢2台を抑える。ハジャーがフェルスタッペンを上回る5番手

F1昇格最有力との呼び声も。レッドブル育成ツォロフが大逆転勝利でランキング首位浮上。宮田莉朋は2番グリッド活かせず11位無得点｜FIA F2シルバーストン戦スプリントレース

FIA F2
シルバーストン
F1昇格最有力との呼び声も。レッドブル育成ツォロフが大逆転勝利でランキング首位浮上。宮田莉朋は2番グリッド活かせず11位無得点｜FIA F2シルバーストン戦スプリントレース

アントネッリがレースペースの良さを活かし地元ハミルトンに打ち勝つ。アストンマーティン・ホンダ勢は20位＆21位｜F1イギリスGPスプリント

F1
イギリスGP
アントネッリがレースペースの良さを活かし地元ハミルトンに打ち勝つ。アストンマーティン・ホンダ勢は20位＆21位｜F1イギリスGPスプリント

F1イギリスGPスプリント速報｜アントネッリが好調ハミルトンを粉砕し優勝。ノリスがトップ3の一角を確保

F1
イギリスGP
F1イギリスGPスプリント速報｜アントネッリが好調ハミルトンを粉砕し優勝。ノリスがトップ3の一角を確保

ホンダHRC、鈴鹿8耐ポールから5連覇目指す「トップ10トライアル中止は納得」「僕以上に鈴鹿を走っているひとはいない」

FIM Endurance
Suzuka 8 Hours
ホンダHRC、鈴鹿8耐ポールから5連覇目指す「トップ10トライアル中止は納得」「僕以上に鈴鹿を走っているひとはいない」
F1 イギリスGP

ホンダF1折原エンジニア、F1イギリスGPの2日目最下位も「エネルギーマネジメントなどの最適化を進めることができた」

ホンダF1の折原伸太郎エンジニアは、F1イギリスGPの2日目を終え、PUのエネルギーマネジメントの最適化を進めたと説明した。

田中 健一
公開日時:
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

　F1イギリスGPの2日目、アストンマーティン・ホンダ勢は最下位から抜け出せなかった。しかしホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎は、パワーユニットのセッティングを最適化できたと語った。

　F1イギリスGPの2日目、スプリントも予選も、アストンマーティン・ホンダ勢は下位に沈んだ。しかしフェルナンド・アロンソは、「良いデプロイメント（エネルギー展開）とエネルギーマネジメントなど、ポジティブな要素もいくつかあった」と語った。

　折原エンジニアも、アロンソと同じようなことを語っている。

「今日は走行セッションを通じて、アストンマーティンのメカニックやエンジニア、ドライバーたちと密に連携して、着実に前進することができました」

　そう折原エンジニアは語った。

「パワーユニットについては、エネルギーマネジメントのデプロイメントやドライバビリティを含めた最適化を進めました。スプリントと予選でパッケージの性能を最大限に引き出すと同時に、明日の決勝に向けた準備も進めています」

　とはいえ決勝レースも、アストンマーティンとホンダにとっては厳しいモノとなるだろう。しかし折原エンジニアは、次のように語った。

「シルバーストンにはいつも特別な雰囲気があり、明日は大観衆の前でレースができることを楽しみにしています」

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 ”ベテラン”ハミルトンの勢いを止めたアントネッリ、圧倒的速さでPP獲得。アストンマーティン勢は最後列から抜け出せず｜F1イギリスGP予選
More from
田中 健一

フェルナンド・アロンソ「エネルギーマネジメントはうまくいった」　F1イギリスGPの2日目最後尾のアストンマーティン・ホンダのポジティブな要素

F1
F1
イギリスGP
フェルナンド・アロンソ「エネルギーマネジメントはうまくいった」　F1イギリスGPの2日目最後尾のアストンマーティン・ホンダのポジティブな要素

”ベテラン”ハミルトンの勢いを止めたアントネッリ、圧倒的速さでPP獲得。アストンマーティン勢は最後列から抜け出せず｜F1イギリスGP予選

F1
F1
イギリスGP
”ベテラン”ハミルトンの勢いを止めたアントネッリ、圧倒的速さでPP獲得。アストンマーティン勢は最後列から抜け出せず｜F1イギリスGP予選

F1イギリスGP予選速報｜アントネッリがポールポジション。フェラーリ勢2台を抑える。ハジャーがフェルスタッペンを上回る5番手

F1
F1
イギリスGP
F1イギリスGP予選速報｜アントネッリがポールポジション。フェラーリ勢2台を抑える。ハジャーがフェルスタッペンを上回る5番手
More from
フェルナンド アロンソ

アストンマーティン・ホンダ、イギリスGPのスプリント予選最下位。アロンソ「走ったラップには満足。でも目標にはほど遠い」

F1
F1
イギリスGP
アストンマーティン・ホンダ、イギリスGPのスプリント予選最下位。アロンソ「走ったラップには満足。でも目標にはほど遠い」

新世代F1、シルバーストンの魅力が大幅減少？　アロンソ「ドライバーにとっても観客にとっても、かなり残念なことになる」

F1
F1
イギリスGP
新世代F1、シルバーストンの魅力が大幅減少？　アロンソ「ドライバーにとっても観客にとっても、かなり残念なことになる」

アロンソ、自身の去就は夏休みに判断。アストンマーティンのアップグレード成否には左右されない？

F1
F1
イギリスGP
アロンソ、自身の去就は夏休みに判断。アストンマーティンのアップグレード成否には左右されない？
More from
アストンマーティン

アストンマーティン、F1イギリスGP初日はトラブルフリーも目標レベルには遠く……ホンダ折原エンジニア「アップデートまで厳しい戦いが続く」

F1
F1
イギリスGP
アストンマーティン、F1イギリスGP初日はトラブルフリーも目標レベルには遠く……ホンダ折原エンジニア「アップデートまで厳しい戦いが続く」

ホンダのアップデート版PUはオランダGP投入を目指して準備中。折原エンジニア「すぐトップには追いつかないかもしれないが、大きな改善を目指しています」

F1
F1
イギリスGP
ホンダのアップデート版PUはオランダGP投入を目指して準備中。折原エンジニア「すぐトップには追いつかないかもしれないが、大きな改善を目指しています」

待望のアップデートがアロンソ引き留めの鍵になる？　ニューウェイ「彼は開発面でもかけがえのない存在」

F1
F1
オーストリアGP
待望のアップデートがアロンソ引き留めの鍵になる？　ニューウェイ「彼は開発面でもかけがえのない存在」

最新ニュース

フェルナンド・アロンソ「エネルギーマネジメントはうまくいった」　F1イギリスGPの2日目最後尾のアストンマーティン・ホンダのポジティブな要素

F1
イギリスGP
フェルナンド・アロンソ「エネルギーマネジメントはうまくいった」　F1イギリスGPの2日目最後尾のアストンマーティン・ホンダのポジティブな要素

ホンダF1折原エンジニア、F1イギリスGPの2日目最下位も「エネルギーマネジメントなどの最適化を進めることができた」

F1
イギリスGP
ホンダF1折原エンジニア、F1イギリスGPの2日目最下位も「エネルギーマネジメントなどの最適化を進めることができた」

”ベテラン”ハミルトンの勢いを止めたアントネッリ、圧倒的速さでPP獲得。アストンマーティン勢は最後列から抜け出せず｜F1イギリスGP予選

F1
イギリスGP
”ベテラン”ハミルトンの勢いを止めたアントネッリ、圧倒的速さでPP獲得。アストンマーティン勢は最後列から抜け出せず｜F1イギリスGP予選

F1イギリスGP予選速報｜アントネッリがポールポジション。フェラーリ勢2台を抑える。ハジャーがフェルスタッペンを上回る5番手

F1
イギリスGP
F1イギリスGP予選速報｜アントネッリがポールポジション。フェラーリ勢2台を抑える。ハジャーがフェルスタッペンを上回る5番手