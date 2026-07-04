”ベテラン”ハミルトンの勢いを止めたアントネッリ、圧倒的速さでPP獲得。アストンマーティン勢は最後列から抜け出せず｜F1イギリスGP予選

F1イギリスGPの予選が行なわれ、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがポールポジションを獲得した。フェラーリ勢が2番手＆3番手。ジョージ・ラッセルが4番手だった。

今年のF1はスプリントフォーマットでの開催。この予選前に行なわれたF1スプリントでは、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが勝利。金曜日に行なわれたスプリント予選で最速だったルイス・ハミルトン（フェラーリ）の勢いを封じた格好だ。

そのアントネッリの速さがこの予選でも続くのか？ それとも一発アタックではやはりハミルトンが速いのか？ そんなところに注目が集まる中、予選の時刻を迎えた。気温は25度、路面温度が40度というコンディションである。雨の心配は0%と宣言された。

■Q1：ラッセルがクラッシュも大事には至らず

トップチームを中心に、新品のソフトタイヤが4セットしか残っていないマシンも多かった。そのためまずは中古タイヤでコースインするのが主流のQ1序盤だった。

そんな中、やはりフェラーリ勢が好調。シャルル・ルクレールが1分29秒534を記録して首位に立ち、ハミルトンが2番手。その後ろ3番手にアントネッリがつける、そんな序盤戦であった。

そんな中セッション開始から7分が経過したところで、ルフィールド（ターン7）でジョージ・ラッセル（メルセデス）がコースオフ。フロントウイングを壊してしまい、ノータイムのままピットに戻った。

そのラッセルは残り5分を切ろうかというところでコースに復帰することができた。 大きなダメージがなかったのが不幸中の幸いだった。ただまだノータイムであったため、ここで新品タイヤを投入せざるを得ず。セクター1こそあまり良いタイムではなかったが、セクター2と3を無難にまとめて5番手を記録した。

またマクラーレン勢も今回は楽な戦いではなく、新品タイヤを投入して2アタック目に挑んだ。レッドブルも同様に、新品ソフトタイヤを投入した。

そのレッドブルのアイザック・ハジャーが1分29秒276を記録し、トップタイムを更新。チームメイトのマックス・フェルスタッペンよりも速いタイムを記録してみせた。またこれに続いたのがレーシングブルズのリアム・ローソン。スプリントレースで8位を争ったふたりが、このQ1で素晴らしい速さを見せた。

このQ1敗退となったのは、ハースのエステバン・オコン、キャデラックの2台、フランコ・コラピント（アルピーヌ）、アストンマーティン・ホンダの2台であった。

コラピントは最終アタックでマゴッツ〜ベケッツ〜チャペルの高速複合コーナーでスピンしてしまい、タイムを更新できなかった。またアストンマーティン勢は首位から3.5秒遅れ、ひとつ前のキャデラック勢からも1.5秒も引き離されてしまうことになった。苦しい戦いはまだ続く。

■Q2：レーシングブルズ好調。2台がQ3に進出

コラピントがQ1でスピンしたことでコース上に散らかった砂利を清掃するため、Q2の開始時刻は当初の予定よりも8分ほど後ろ倒しされた。

そんなQ2が開始されると、レッドブルの2台が真っ先にコースイン。いずれもQ1で新品ソフトタイヤを1セット使ってしまったため、まずは中古タイヤでの走行となった。

ここでもハジャーは好調で、フェルスタッペンよりも良いタイムをマークした。

ただ新品タイヤを履いたマシンの方が速いのは必定。フェラーリのハミルトンが1分28秒864を記録し、ルクレールがそれに次ぐ2番手となった。ラッセルがフェラーリ勢2台の間に分け入ってみせた。

アントネッリは1回目のアタックでは失敗しコースオフしたが、その後のやり直しアタックで、ラッセルに次ぐ3番手のタイムを記録した。

レッドブル勢は残り時間5分というところで、新品ソフトタイヤに履き替えてコースイン。この時点で9番手ノリス、11番手ピアストリとQ2脱落の危機にあったマクラーレン勢も、新品ソフトタイヤを履いてコースインした。

ハジャーとフェルスタッペンは自身のタイムを更新したものの順位は変わらず。フェラーリとメルセデスには近付けなかった。

マクラーレン勢はオスカー・ピアストリが7番手に上がったものの、ランド・ノリスは9番手となり、Q2を突破できるかどうかは、他車のアタックを待たねばならなかった。しかしペースを上げてくる者はおらず、ノリスはかろうじてQ3進出を果たした。

メルセデスのアントネッリとフェラーリの2台は、必要なかったとはいえ新品タイヤでアタック。結局アントネッリが1分28秒493でQ2最速となった。以下ルクレール、ハミルトン、ラッセルの順だった。この他レッドブル、マクラーレン、レーシングブルズが2台ずつQ3に進出。

レーシングブルズはここでも速さを見せた。今回のグランプリでの好調さは目を見張るモノがある。

アウディのガブリエル・ボルトレトが11番手でQ2敗退。10番手ローソンとの差は、僅か0.032秒であった。

この他ピエール・ガスリー（アルピーヌ）、ニコ・ヒュルケンベルグ（アウディ）、オリバー・ベアマン（ハース）、ウイリアムズの2台がここで脱落となった。

■Q3：アントネッリ、ハミルトンの勢いを止めるPP

ポールポジションを争うQ3。セッション序盤から、レーシングブルズ勢以外の8台が新品ソフトタイヤを履いた。

1回目のアタックを終えた段階で最速だったのはアントネッリで、タイムは1分28秒385であった。ラッセルが2番手に続き、この2台は実に僅差であった。

フェラーリ勢は、アントネッリに0.2秒離されたハミルトン3番手、ルクレール4番手。ハジャーは首位から0.3秒遅れと上位に肉薄したが、それ以外のマシンは0.7秒ほど離された。

残り3分頃から各車が最終アタックのためにコースイン。もちろん、全車が新品タイヤ装着だ。

先頭でコースインしたのはアントネッリ。予選での定石では、後に走った方が路面コンディション的には有利なはず。この判断に、アントネッリ自身もチームに対して疑問を投げかけた。

そのアントネッリははそんなの関係なかった。1分28秒111を記録して自身のトップタイムを更新し、ポールポジションに近づいた。チームメイトのジョージ・ラッセルはペースが上がらず、チームメイトの後塵を拝した。

フェラーリ勢はそれぞれタイムを更新したが、アントネッリには届かず。ルクレール2番手、ハミルトンが3番手となった。

その他にもアントネッリを脅かす者はなく、ポールポジション獲得を決めた。スプリントでのレースペースを見れば、決勝も首位グリッドからそのまま逃げ切りを見せるのか？ というところに注目が集まる。

フェラーリ勢は2-3番手。最近はハミルトンが好調な走りを続けていたが、今回はルクレールの方に軍配が上がりフロントロウに並ぶことになった。ラッセルは最終アタックがまったく振るわず、4番手であった。

Q3でも素晴らしい走りを見せたのはハジャーである。ハジャーは予選で常に圧倒的な速さを見せるチームメイト、フェルスタッペンを下して5番グリッドを手にした。フェルスタッペンは7番手だった。マクラーレン勢は6番手ノリス、8番手ピアストリ。

レーシングブルズ勢はQ3まで駒を進めたものの、トップ4チームの牙城を崩せず。9番手リンドブラッド、10番手ローソンという結果となった。