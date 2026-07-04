こんなに速いなんて驚いた！　ハミルトン、苦戦を覚悟もイギリスGPスプリント予選最速「ファクトリーのみんなのおかげ。最高のフィーリングだ」

フェラーリのルイス・ハミルトンは、F1イギリスGPの舞台であるシルバーストン・サーキットでは、ストレートでメルセデスやレッドブルに大きく後れを取ることになるだろうと考えていた。しかしスプリント予選でポールポジションを獲得。この結果は、大いに驚くべきことだったようだ。

ハミルトンはこれまで、シルバーストン・サーキットで9勝を挙げている。母国グランプリであるため、通常以上のサポートをファンから受け、それが力になっているという側面もあるだろうが、それ以上に、このサーキットで勝つために何が必要かを十分に理解している。

そのためハミルトンは、イギリスGP開幕前の時点では、苦戦を強いられることになるだろうと予想していた。しかし実際には、予想をはるかに超える好結果を手にした。

フリー走行でハミルトンはトップタイムを記録。スプリント予選でも、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリを僅か0.011秒抑え、スプリントレースのポールポジションを獲得した。

「昨日の時点では、直線で0.6秒の差をつけられるんじゃないかと思ってヒヤヒヤしていたんだ。実際前回のレースでは、ストレートだけで0.4秒遅れていたからね」

ハミルトンはスプリント予選を終え、そう語った。

「でも今日は突然、彼らと互角に戦えるようになった。予選では、さらにタイムを縮めてくるんじゃないかと思った。でも今や彼らと互角に戦えているんだ」

ハミルトンは今回の結果について、イタリア・マラネロのファクトリーで着実な進歩を遂げていることを示していると語った。

「いつもファクトリーの皆に感謝している。何度言っても言い足りないくらい、彼らは本当に頑張ってくれている。昨年は行き詰まっていて、できることが限られていた。でも今、彼らは新しい発見をして、マシンに改良を加えている」

「毎週末、少しずつ改良を重ねて、マシンのパフォーマンスを向上させている。今週末は本当に最高のフィーリングになっているし、シルバーストンはドライブするのに最高のサーキットだ」

週末を迎える前、ハミルトンは他のドライバーたちと同じように、エネルギーマネジメントに関して懸念を抱いていた。過度なエネルギーマネジメントが必要になることで、過度な減速が必要とされるだろうと考えていた。

しかしハミルトンによれば、予想していたほど過度なエネルギーマネジメントは必要なかったという。

「記者会見でも言ったように、このコースでは以前と同じようにはいかないだろうと思っていたんだ」

そうハミルトンは言う。

「みんなそう思っていた。でもコースは相変わらず素晴らしく、フィーリングも最高だ。エンジンのパワーダウンも、予想していたほどではなかった」

チームメイトのシャルル・ルクレールは、今回も苦戦を強いられた。しかしパワーが必要なサーキットで、これほどまでの競争力を発揮できたことについては、彼にとっても驚きだったようだ。

「ルイスがポールポジションを獲得したことについては、非常に驚いている。とはいえ全体的には、上位陣との差はもっと大きいと予想していたんだ」

ルクレールはそう語った。

「これは大きな前進だが、チームとしては、ここのようなサーキットでこれほどの競争力を発揮できたことに、本当に驚いている」

■ロングランには手応え。しかしスリップストリームに警戒

しかしハミルトンは、F1スプリントをそう簡単に勝てるとは思っていない。ロングランのペースには自信を持っているものの、メルセデスやレッドブルのパワーの面でのアドバンテージ、特にスリップストリームを使われた時の効果を警戒している。

「まずはロングランのペースがどうなのかを見なければいけない。でも正直に言って、ロングランでのマシンのフィーリングは素晴らしかった。厳しい戦いにはなるだろうし、彼らは非常に接近したところにいるけど、勝つのが不可能だとは思わない」

「僕らは良い位置にいるけど、最初の数周はスリップストリームの効果をかなり使われてしまうだろう。そうなると、メルセデスやレッドブルのエンジンを抑え込むのは簡単はないだろう」

「でも、ここのファンのために全力を尽くすよ」