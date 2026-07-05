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F1イギリスGP決勝速報｜フェルスタッペンのクラッシュでSC先導のままチェッカー！　優勝ルクレール、ステイアウトのラッセルが2位

フェラーリのシャルル・ルクレールが、F1イギリスGPを制した。

田中 健一
編集:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

写真：: Clive Mason / Getty Images

　F1イギリスGPの決勝レースが行なわれ、フェラーリのシャルル・ルクレールが優勝。メルセデスのジョージ・ラッセルが2位となった。フェラーリのもう1台、ルイス・ハミルトンが3位となった。

　レース最終盤には、マックス・フェルスタッペン（レッドブル）がコースオフしたことでセーフティカーが出動。この間にフェラーリ勢2台がピットインした。ハミルトンはこれでラッセルに先行を許したが、レース再開後に抜き返すことを狙った。

　残り1周でレースが再開されると一度は宣言されたものの、結局最終ラップもセーフティカー先導のまま。これでハミルトンにはラッセル攻略のチャンスが訪れることなく、チェッカーを迎えることになった。

　なおハミルトンは、黄旗違反の疑いでレース後審議対象となっている。

　4位にはマクラーレンのランド・ノリスが入った。

　アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）にとっては試練のイギリスGPとなった。レース終盤、首位ルクレールを追い上げているところでマシントラブルに見舞われて失速し、複数回ピットイン。不具合が残る中は走り続けたが、複数回コースオフしてしまったことで、5秒のタイム加算ペナルティを受けた。セーフティカー先導のままのフィニッシュだったため、後続のマシンが詰まった状態……その結果アントネッリは16位でフィニッシュし、無得点でイギリスを去ることになった。

　なとアストンマーティン・ホンダ勢はフェルナンド・アロンソが18位、ランス・ストロールが19位となった。

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