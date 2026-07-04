F1イギリスGPスプリント速報｜アントネッリが好調ハミルトンを粉砕し優勝。ノリスがトップ3の一角を確保

F1イギリスGPのスプリントが行なわれ、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが優勝した。

レース序盤をリードしたのは、ポールポジションからスタートしたルイス・ハミルトン（フェラーリ）だった。しかしアントネッリにハンガーストレートで抜かれて万事休す。最終的にはアントネッリに2.7秒の差をつけられた。

3位でフィニッシュしたのは、スプリント予選で苦しんだランド・ノリス（マクラーレン）。スタート直後に一気にポジションを上げことが功を奏し、トップ3の一角を掴んだ。

4位ジョージ・ラッセル（メルセデス）、5位シャルル・ルクレール（フェラーリ）、6位マックス・フェルスタッペン（レッドブル）、7位オスカー・ピアストリ（マクラーレン）。レーシングブルズのリアム・ローソンが8位に入り、入賞圏内最後の1席を確保した。