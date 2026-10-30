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今年はスプリント予選もタダで見られる！ 2027年F1日本GPの木曜・金曜に若年層対象とした無料招待企画を実施

2027年のF1日本GPでは、鈴鹿市在住の子どもや16歳〜23歳の若者を対象に、木曜日や金曜日のイベントに無料招待する施策を実施する。

公開日時: 2026/10/30 4:21

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写真：: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

鈴鹿サーキットは、2027年の4月9日（金）〜11日（日）に開催されるF1日本GPにおいて、無料招待企画『16-23 ZERO円パス』と『鈴鹿市こども招待』を実施する。

『16-23 ZERO円パス』はその名の通り、基本的には16歳から23歳までが対象。具体的には「誕生日が2003年4月12日〜2012年4月1日までの方」となっており、日本グランプリ開催時に15歳であっても高校1年生であれば対象ということになる。

一方、鈴鹿F1日本グランプリ地域活性化協議会の主催の下で実施される『鈴鹿市こども招待』は、「鈴鹿市在住の、2012年4月2日以降生まれの方および同居の家族」が対象であり、地元の中学生以下の子供に向けた施策だ。

どちらも招待内容は共通であり、グランプリに向けて各種イベントが実施される8日（木）、そして走行が開始される9日（金）の2日間にかけて、無料で鈴鹿サーキットに入場することができ、各種イベントの参加、走行セッションの観戦ができる。また鈴鹿サーキットパークのアトラクションも乗り放題となる。

特に2027年の日本GPは、初めてスプリントフォーマットとして開催されることになっている。つまり金曜にはフリー走行が1回行なわれた後、土曜のスプリントレースのグリッドを決するスプリント予選が行なわれる。白熱のタイムアタックセッションを、生で観ることができるのだ。

ただし、2027年から金曜日も含めてレースウィーク3日間が全座席指定となっていることに注意が必要だ。金曜日は指定席スタンドでの観戦はできず、自由席エリアである西エリアでの観戦となる。

『16-23 ZERO円パス』と『鈴鹿市こども招待』の申し込みは2026年12月20日（日）11時よりスタート。締め切りは2027年3月26日（金）23時59分までとなっているが、「締め切り日前に、予告なく申込受付を終了する場合があります」とのこと。

申し込みは鈴鹿サーキット公式オンラインショップで行なわれる。詳細は鈴鹿サーキットの公式ウェブサイトをご確認いただきたい。

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